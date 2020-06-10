Финансы

Вести.RuВести.RuРубль снизился к доллару и евро в начале торгов

Доллар и евро начали торги на Московской бирже с роста. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине после укрепления в предыдущие дни, свидетельствуют данные торгов. Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 68,47-68,58 руб.
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Рубль вечером снижается к доллару и в большей степени - к евро, отыгрывая динамику форекса

ПРАЙМвчера в 14:08

Рубль днем дешевеет к доллару и евро при сниженной активности игроков в ожидании решения ФРС

Финмаркетвчера в 08:38

Рубль снизился к доллару и евро при открытии торгов

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Рубль снизился к евро на открытии торгов

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Рубль подешевел к доллару и евро на старте торгов после роста в предыдущие дни

Интерфакс09 июня в 03:26
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Общество

Опубликовано видео задержания готовивших теракт в Крыму

Ранее стало известно, что ФСБ предотвратила теракт в Крыму, который готовили пятеро граждан России.
Газета.Ru вчера в 11:22
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Антитела к коронавирусу обнаружили у 17,4% жителей Москвы

У жителей Москвы начинает формироваться популяционный иммунитет к новой коронавирусной инфекции, антитела к вирусу обнаружили уже у 17,4% жителей.
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Происшествия

С погибшим в ДТП с Ефремовым водителем простились в Москве

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Газета.Ru 04:26
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Большинство школьников получат аттестаты 11 июня

Большинство школьников получат аттестаты 11 июня, остальные смогут забрать их в следующий понедельник.
ТАСС 07:57
Шоу-бизнес

Варнава кардинально сменила имидж после расставания с женихом

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Происшествия

Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»

Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 05:55
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Общество

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По мнению специалистов Роспотребнадзора, проводить дезинфекцию тротуаров и дорог в целях предотвращения распространения коронавируса не имеет смысла.
Вести.Ru 06:24
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Армия и оружие

Ракета упала рядом с посольством США в Багдаде

Ракета упала в среду в «зеленой зоне» иракской столицы.
Коммерсантъ вчера в 20:58
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Политика

Путин поддержал выдвижение главы Пензенской области на второй срок

Президент России Владимир Путин одобрил выдвижение губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева на выборы главы региона.
Коммерсантъ 07:58
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Политика

Лидер группы «Океан Эльзы» Вакарчук сложил мандат депутата Рады

Лидер украинской группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук в четверг заявил о сложении мандата депутата Верховной рады Украины, но намерен продолжить политическую карьеру в партии "Голос".
РИА Новости 06:40
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Экономика

ФРС США сохранила базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую ставку на уровне 0—0,25% годовых, сообщает пресс-служба регулятора.
RT на русском вчера в 14:08
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Кино

HBO Max удалила фильм «Унесённые ветром» из-за расовых тем

На фоне протестов в США, начавшихся после трагической гибели афроамериканца Джорджа Флойда, стриминговая платформа HBO Max убрала из перечня доступных картин "Унесённые ветром" из-за "расовых тем".
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Происшествия

Сим-карту Михаила Ефремова использовали для входа в Telegram

Сим-карту актера Михаила Ефремова, который находится под домашним арестом после ДТП со смертельным исходом, использовали для входа в Telegram, сообщает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 07:18
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Происшествия

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Коммерсантъ вчера в 14:25
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Общество

Мэрия Москвы пообещала «миллион призов» для участников голосования

Получить сертификаты москвичи смогут, приняв участие в голосовании по поправкам в Конституцию.
РБК 06:08
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Общество

Казанцы могут оформить выплаты за опеку на портале госуслуг РФ

Казанцам предлагают оформить специальные выплаты за временную опеку на едином портале госуслуг России.
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Армия и оружие

Forbes: Подлодка «Хабаровск» может изменить характер подводной войны

Головная подлодка проекта 09851 "Хабаровск" станет главной субмариной 2020-х годов и в целом повлияет на характер подводной войны.
Российская газета вчера в 02:49
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Футбол

«Сельта» ведет переговоры с «Локомотивом» о выкупе Смолова

По информации издания, "небесные" уже ведут переговоры с "железнодорожниками". "Сельта" арендовала Смолова у "Локомотива" в конце января.
Вести.Ru вчера в 03:35
Армия и оружие

Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии

Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости 06:10
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Происшествия

В Словакии неизвестный напал на начальную школу

В Словакии неизвестный напал на начальную школу, инцидент произошёл в городе Врутки.
RT на русском 06:15
Общество

В Краснодарском крае отменили пропускной режим

Пропускной режим отменили в Краснодарском крае, решение вступает в силу 12 июня.
Известия 07:15
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Общество

Школы Петербурга откроются 1 сентября в очном режиме

Образовательные учреждения Санкт-Петербурга возобновят работу в очном режиме с 1 сентября, заявил в четверг, 11 июня, в ходе заседания рабочей группы Госсовета РФ по противодействию распространению коронавируса губернатор города Александр Беглов, сообщает пресс-служба Смольного.
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Политика

Посла Украины вызвали в МИД Грузии из-за заявлений Саакашвили

Как передает ТАСС, в МИД Грузии будет вызван посол Украины Игорь Долгов после того, как Саакашвили пообещал активно вмешиваться в парламентские выборы в своей родной республике этой осенью.
Российская газета 07:56
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Клиенты Сбербанка пожаловались на списание выплат на детей за долги

Клиенты Сбербанка столкнулись с проблемой: деньги, поступающие на их счета от государства в рамках социальных мер поддержки во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, списываются в счет погашения старых долгов.
РБК вчера в 12:13
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Общество

ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников

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Фанаты «Аквамена» предложили заменить Эмбер Херд на Блейк Лайвли

Фанаты фильма начали активно предлагать различные варианты на роль Меры, после появления слухов об уходе из проекта Эмбер Херд из-за скандального развода с Джонни Деппом. (Эмбер Херд в образе Меры) Стоит отметить, что Блейк Лайвли в образе королевы выглядит вполне гармонично.
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Андрей Норкин озвучил дату возвращения на телевидение

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Сафонов: «В „Спартаке“ только ленивый не сосёт деньги Федуна»

Футбольный агент Алексей Сафонов заявил, что многие руководители московского «Спартака» наживались на владельце столичного клуба Леониде Федуне.
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Директора ТЭЦ в Норильске арестовали по делу о разливе топлива

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Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым

РЕН ТВ вчера в 15:56
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