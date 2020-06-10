Финансы

Вести.RuВести.RuРубль снизился к доллару и евро в начале торгов

Доллар и евро начали торги на Московской бирже с роста. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине после укрепления в предыдущие дни, свидетельствуют данные торгов. Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 68,47-68,58 руб.
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Рубль вечером снижается к доллару и в большей степени - к евро, отыгрывая динамику форекса

ПРАЙМвчера в 14:08

Курс рубля снижается к евро в начале торгов

Газета.Ruвчера в 03:18

Рубль подешевел к доллару и евро на старте торгов после роста в предыдущие дни

Интерфакс09 июня в 03:26

Рубль снизился к доллару и евро при открытии торгов

Вести.Ruвчера в 03:23

Доллар дешевеет к евро, иене и фунту

Финмаркетвчера в 02:11

Рубль снизился к евро на открытии торгов

Телеканал 360°09 июня в 04:34

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русскомвчера в 03:07
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Политика

Глава Бурятии: без обнуления сроков Путина олигархи поделят страну

Россию поделят между собой олигархи, если граждане не проголосуют за поправки к Конституции, в том числе за обнуление сроков правления президента РФ Владимира Путина.
News.ru вчера в 10:48
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Хоккей

«Трактор» обменял права на Тренина в СКА

"Трактор" обменял права на форварда Якова Тренина, выступающего в НХЛ за "Нэшвилл Предаторз", в петербургский СКА, сообщается на сайте челябинского хоккейного клуба.
РИА Новости 12:36
Экономика

ФРС США сохранила базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую ставку на уровне 0—0,25% годовых, сообщает пресс-служба регулятора.
RT на русском вчера в 14:08
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Происшествия

СК изучит новое видео по делу о смерти мужчины в калининградском ОВД

Российская газета 07:35
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Шоу-бизнес

Ксения Бородина трогательно поздравила старшую дочь с 11-летием

Старшая дочь Ксении Бородиной отмечает сегодня свое 11-летие.
Вокруг ТВ вчера в 02:44
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Происшествия

Дочь Ефремова ответила на сообщения о появлении отца в Telegram

Rambler News Service 09:07
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Общество

Собянин посоветовал жителям Москвы не выходить из дома в праздники

Жителям Москвы не следует выходить на улицу в грядущие праздники, так в ситуации с эпидемией коронавируса все еще остается «большой риск», заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
РБК 11:46
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Общество

Собянин призвал работодателей оставить сотрудников «на удаленке»

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 московским работодателям следует продолжить дистанционную работу своих компаний, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 12:05
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Общество

В Воронежской области до 21 июня продлили режим повышенной готовности

Губернатор Воронежской области Александр Гусев продлил в регионе до 21 июня режим повышенной готовности и всеобщей самоизоляции в связи с ситуацией с коронавирусом.
ТАСС 12:16
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Происшествия

Близкие простились с погибшим в ДТП с Ефремовым водителем Захаровым

В Москве простились с Сергеем Захаровым — водителем, погибшим в результате ДТП с актером Михаилом Ефремовым.
Пятый канал 09:15
249
Общество

Охлобыстин заявил о двух погибших в ДТП с Ефремовым

Актер Иван Охлобыстин считает, что в ДТП с участием его коллеги Михаила Ефремова погибли два человека.
URA.Ru 11:48
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Экономика

Путин поручил повысить привлекательность образовательных кредитов

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству с Центральным банком РФ до 15 августа повысить привлекательность образовательных кредитов, включая снижение ставки до 3%, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
РИА Новости 12:09
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Общество

Российские школьники в 2020 году получат аттестат без ЕГЭ

Москва, 11 июня 2020, 10:39 — REGNUM В 2020 году учащиеся 9-х и 11-х классов получат аттестат без сдачи единого госэкзамена (ЕГЭ).
REGNUM 03:39
1,3K
Космос

Россия изготовит ракеты для OneWeb, несмотря на банкротство компании

Россия изготовит ракеты для OneWeb, несмотря на банкротство компании.
Piter.tv 03:19
Здоровье

Россиян предупредили об опасности клещей

Газета.Ru 07:46
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Футбол

«Матч ТВ» бесплатно покажет большую часть оставшихся матчей РПЛ

Планируется показать большую часть матчей оставшихся 8-ми туров текущего сезона в эфире федерального канала.
Матч ТВ вчера в 10:18
Политика

Вакарчук уходит из Верховной рады

Фракция "Голос" появилась в Раде после выборов в июле 2019 года. Вакарчук возглавил партию, а в марте 2020 года оставил пост председателя.
Вести.Ru 09:53
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Происшествия

В рамках расследования ДТП с Ефремовым завели дело о сбыте наркотиков

РИА Новости вчера в 14:26
2,7K
Происшествия

Семья погибшего водителя не примет помощь от Ефремова, заявил адвокат

РИА Новости 11:18
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Политика

Зеленский назвал условие восстановления отношений Украины и России

Глава Украины Владимир Зеленский в среду назвал условие восстановления отношений своей страны с Россией.
Аргументы недели вчера в 04:41
2,5K
Общество

В Краснодарском крае отменен пропускной режим

Речь идет об отмене пропускного режима на территории края с 12 июня.
Ведомости 11:58
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Космос

Илон Маск: от ракет «Днепр» до запуска человека в космос

Если выяснить, как реагируют живые организмы на отсутствие гравитации, то вполне можно сделать выводы и о том, как выжить человеку на других планетах. www.nasa.gov Как Илон Маск ездил в Москву за ракетами В октябре 2001 года Илон Маск специально приехал в Москву, для того, чтобы купить несколько баллистических межконтинентальных ракет "Днепр".
SM News вчера в 11:31
Культура

На Netflix вышел первый трейлер комедийного фильма про «Евровидение»

REGNUM 10:54
Общество

ФАС отказала «Яндексу» в покупке такси «Везет»

Сделка помешает конкуренции среди агрегаторов Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказала «Яндексу» в ходатайстве о покупке группы такси «Везет», оценив их совокупную долю рынка в 70%.
Коммерсантъ 12:14
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Происшествия

Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»

Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 05:55
1,3K
Общество

Путин поручил определить сроки и условия приема детей в лагеря

Президент России Владимир Путин поручил до 20 июня определить сроки и условия приема детей в оздоровительные лагеря, обеспечив упрощенный режим оформления документов, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
РИА Новости 12:09
Кино

Компания Disney обновила график премьер в России на 2020 год

Новые фильмы начнут выходить с июля. Компания Disney опубликовала новое расписание выхода премьер в России на 2020 год.
Piter.tv 01:32
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Армия и оружие

Зеленский уволил Воронченко и назначил командующим ВМС Украины воевавшего в Донбассе крымчанина

Президент Украины Владимир Зеленский назначил воевавшего в Донбассе контр-адмирала Алексея Неижпапу командующим Военно-морских сил (ВМС) Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Украина.ру 12:50
Общество

Кого коснется индексация пенсии с 1 июля

Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
Evo-rus.com 06:33
43
Общество

ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России

Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России.
Вести.Ru вчера в 15:38
2,9K
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