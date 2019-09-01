К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела на 1,63 коп. Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" увеличился к последней сделке на 3,68 коп. и составил 68,8368 руб.

Доллар незначительно снижается в начале торгов на «Московской бирже»

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Энергетика WSJ: Саудовская Аравия может выйти из нефтяного союза с Россией Саудовская Аравия рассматривает вариант выхода из четырехлетнего союза с Россией по добыче нефти в связи с ослаблением мирового спроса, которое случилось из-за вспышки коронавируса нового типа в Китае.