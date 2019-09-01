К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела на 1,63 коп. Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" увеличился к последней сделке на 3,68 коп. и составил 68,8368 руб.

Доллар незначительно снижается в начале торгов на «Московской бирже»

Энергетика Лукашенко назвал справедливую цену на российский газ для Минска Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает справедливой цену на российский газ около 90 долларов за одну тысячу кубических метров для Минска в нынешних условиях на мировом рынке энергоносителей.

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