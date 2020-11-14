Чтобы защитить свои сбережения на фоне инфляционных рисков, стоит обратиться к более стабильным по сравнению с долларом валютам, рассказал эксперт в беседе с ПРАЙМ. "Швейцарский франк, евро, японская иена и китайский юань", — перечислил экономист безопасные альтернативы.

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