Доллар оказался на последнем месте в списке стабильных валют
Чтобы защитить свои сбережения на фоне инфляционных рисков, стоит обратиться к более стабильным по сравнению с долларом валютам, рассказал эксперт в беседе с ПРАЙМ. "Швейцарский франк, евро, японская иена и китайский юань", — перечислил экономист безопасные альтернативы.В источнике
С чего всё началось
Экономист назвал валюты, которыми выгодно заменить доллар
Чтобы заменить привычный россиянам доллар в качестве защитного средства от инфляции, стоит приобретать валюты, которые наиболее стабильны, менее подвержены волатильности.
ПРАЙМвчера в 19:04
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