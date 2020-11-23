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Доллар опустился к мировым валютам до минимума за 2,5 года

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Американский доллар упал к ведущим мировым валютам до минимума с апреля 2018 года, пишет Bloomberg.В источнике
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Доллар рубль не бережет

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Курс доллара упал до минимума с 2018 года

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Доллар опустился к мировым валютам до минимума за 2,5 года

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Курс доллара упал до минимума 2018 года

Profinance.ruвчера в 06:40

Суд арестовал главу полиции Кизлярского района Дагестана по делу о терактах в метро Москвы

По данным следствия, в рамках уголовного дела о совершенных 29 марта 2010 года террористических актах на станциях "Лубянка" и "Парк культуры" Московского метрополитена Главным следственным управлением СК во взаимодействии с ФСБ России был задержан начальник ОМВД России по Кизлярскому району полковник полиции Гази Исаев.
ТАССвчера в 11:00

Ученые предложили искать жизнь на экзопланетах по новому критерию

Исследователи из Калифорнийского университета в Санта-Круз считают, что органического материала, жидкой воды, солнечного света и, возможно, большой луны может быть недостаточно, чтобы сделать экзопланету пригодной для жизни.
Профиль22 ноября в 15:51

Свердловские активисты ОНФ провели мониторинг аптек на наличие лекарственных препаратов

Активисты регионального отделения ОНФ в Свердловской области вместе с участниками команды «Молодежки ОНФ» провели мониторинг аптек на наличие необходимых населению лекарств.
Ведомости Уралвчера в 10:52

Кабмин направил в регионы 80 млрд рублей для поддержки бюджетной стабильности

Михаил Мишустин распорядился направить на поддержку бюджетной стабильности в регионах на фоне пандемии коронавируса еще 80 млрд руб. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства.
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Конфиденциальность Monero находится под угрозой

Хотя почти все криптовалюты безопасны, некоторые токены предназначены для добавления этого дополнительного уровня конфиденциальности, и одной из самых популярных монет конфиденциальности является Monero (XMR).
Блокчейн24вчера в 14:38

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Бактерии могут повысить эффективность добычи полезных ископаемых в космосе

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Россия и Египет признали успешными совместные учения в Черном море

На итоговой конференции представители объединенного руководства совместных российско-египетских военно-морских учений «Мост дружбы — 2020», прошедших в Черном море, признали их состоявшимся и успешным, несмотря на сложные гидрометеорологические условия.
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