Бактерии могут повысить эффективность добычи полезных ископаемых в космосе

Биодобыча на Земле Идея использования микробов для любого вида добычи полезных ископаемых - не говоря уже о космической добыче - может показаться странной, но на самом деле это уже делается здесь, на Земле.