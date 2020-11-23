По данным следствия, в рамках уголовного дела о совершенных 29 марта 2010 года террористических актах на станциях "Лубянка" и "Парк культуры" Московского метрополитена Главным следственным управлением СК во взаимодействии с ФСБ России был задержан начальник ОМВД России по Кизлярскому району полковник полиции Гази Исаев.
Исследователи из Калифорнийского университета в Санта-Круз считают, что органического материала, жидкой воды, солнечного света и, возможно, большой луны может быть недостаточно, чтобы сделать экзопланету пригодной для жизни.
Михаил Мишустин распорядился направить на поддержку бюджетной стабильности в регионах на фоне пандемии коронавируса еще 80 млрд руб. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства.
Хотя почти все криптовалюты безопасны, некоторые токены предназначены для добавления этого дополнительного уровня конфиденциальности, и одной из самых популярных монет конфиденциальности является Monero (XMR).
Иными словами, если человек купил автомобиль за 2,5 миллиона рублей (например, с учетом скидки), а его прайсовая стоимость составляет 3 миллиона или более, то ему тоже придется уплатить транспортный налог по повышенному коэффициенту.
Биодобыча на Земле Идея использования микробов для любого вида добычи полезных ископаемых - не говоря уже о космической добыче - может показаться странной, но на самом деле это уже делается здесь, на Земле.
На итоговой конференции представители объединенного руководства совместных российско-египетских военно-морских учений «Мост дружбы — 2020», прошедших в Черном море, признали их состоявшимся и успешным, несмотря на сложные гидрометеорологические условия.