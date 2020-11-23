На пост помощника президента по национальной безопасности выдвинут бывший помощник Байдена Джейк Салливан, на должность постпреда США при ООН - Линда Томас-Гринфилд, занимавшая в 2013-2017 годах пост помощника госсекретаря по делам Африки.
По данным следствия, в рамках уголовного дела о совершенных 29 марта 2010 года террористических актах на станциях "Лубянка" и "Парк культуры" Московского метрополитена Главным следственным управлением СК во взаимодействии с ФСБ России был задержан начальник ОМВД России по Кизлярскому району полковник полиции Гази Исаев.
Более двух тысяч студентов медицинских колледжей и вузов Петербурга помогают в городских поликлиниках и перепрофилированных под лечение больных с коронавирусом стационарах, сообщили в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева.
Ранее в июле Фонд "Демократические инициативы" совместно с социологической службой Центра Разумкова провели опрос, который показал, что деятельность главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова вызывает негативную реакцию у 43,9% жителей Украины.
Головная атомная подлодка проекта 885М ("Ясень-М") "Казань" в ходе завершающего этапа госиспытаний поразила ракетой "Калибр" из акватории Белого моря цель на полигоне Чижа в Архангельской области на расстоянии более 1 тыс. км. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Северного флота.
Обвинения в адрес артистки посыпались после того, как Лавров ранее заявил, что Ротару не может понизить стоимость оплаты за свой приезд в Россию на выступление, она выйдет такой же по стоимости, как и было раньше, так как ей предстоит оплачивать услуги логистической компании, перевозить аппаратуру и коллектив.
Правительство России не планирует на федеральном уровне вводить дополнительные ограничительные меры для борьбы с пандемией, сообщили журналистам в оперштабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.