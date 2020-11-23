София Ротару приедет в Россию, чтобы бесплатно выступить на «Песне года»

Обвинения в адрес артистки посыпались после того, как Лавров ранее заявил, что Ротару не может понизить стоимость оплаты за свой приезд в Россию на выступление, она выйдет такой же по стоимости, как и было раньше, так как ей предстоит оплачивать услуги логистической компании, перевозить аппаратуру и коллектив.