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Доллар опустился к мировым валютам до минимума за 2,5 года

Lenta.ru
Smolnarod.ru
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ФАН
Chelindustry.ru
РБК
Profinance.ru
RuNews24.ru
Американский доллар упал к ведущим мировым валютам до минимума с апреля 2018 года, пишет Bloomberg.В источнике
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RuNews24.ru

Курс доллара снизился до минимума 2018 года

RuNews24.ru12:28
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Курс доллара упал до минимума с 2018 года

Lenta.ru10:25
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Курс доллара упал до минимума

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Курс доллара опустился до минимума двухлетней давности

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Доллар обновил двухлетний минимум из-за новостей об эффективности вакцины

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Доллар опустился к мировым валютам до минимума за 2,5 года

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Курс доллара упал до минимума 2018 года

Profinance.ru06:40

Богдан попросил Путина сделать первый шаг к пересмотру Минских соглашений

Бывший глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой сделать первый шаг к переподписанию Минских соглашений.
Богдан попросил Путина сделать первый шаг к пересмотру Минских соглашений
Известия06:27

Байден выдвинул Энтони Блинкена на должность госсекретаря в своей администрации

На пост помощника президента по национальной безопасности выдвинут бывший помощник Байдена Джейк Салливан, на должность постпреда США при ООН - Линда Томас-Гринфилд, занимавшая в 2013-2017 годах пост помощника госсекретаря по делам Африки.
ТАСС12:36

Бестемьянова прокомментировала показательное выступление Загитовой на Гран-при России

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова отреагировала на выступление российской фигуристки Алины Загитовой на показательных выступлениях на этапе Гран-при в Москве.
RT на русском12:06

Суд арестовал главу полиции Кизлярского района Дагестана по делу о терактах в метро Москвы

По данным следствия, в рамках уголовного дела о совершенных 29 марта 2010 года террористических актах на станциях "Лубянка" и "Парк культуры" Московского метрополитена Главным следственным управлением СК во взаимодействии с ФСБ России был задержан начальник ОМВД России по Кизлярскому району полковник полиции Гази Исаев.
ТАСС11:00

В Петербурге более 2 тысяч студентов привлекли к работе в поликлиниках и больницах

Более двух тысяч студентов медицинских колледжей и вузов Петербурга помогают в городских поликлиниках и перепрофилированных под лечение больных с коронавирусом стационарах, сообщили в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева.
Piter.tv11:56

В Раде назвали главную проблему СБУ

Ранее в июле Фонд "Демократические инициативы" совместно с социологической службой Центра Разумкова провели опрос, который показал, что деятельность главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова вызывает негативную реакцию у 43,9% жителей Украины.
РИА Новости11:43

Подлодка «Казань» на госиспытаниях поразила «Калибром» цель на дальности более 1 тыс. км

Головная атомная подлодка проекта 885М ("Ясень-М") "Казань" в ходе завершающего этапа госиспытаний поразила ракетой "Калибр" из акватории Белого моря цель на полигоне Чижа в Архангельской области на расстоянии более 1 тыс. км. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Северного флота.
ТАСС12:32

София Ротару приедет в Россию, чтобы бесплатно выступить на «Песне года»

Обвинения в адрес артистки посыпались после того, как Лавров ранее заявил, что Ротару не может понизить стоимость оплаты за свой приезд в Россию на выступление, она выйдет такой же по стоимости, как и было раньше, так как ей предстоит оплачивать услуги логистической компании, перевозить аппаратуру и коллектив.
CT news02:29

Правительство не планирует вводить дополнительные ограничения из-за коронавируса

Правительство России не планирует на федеральном уровне вводить дополнительные ограничительные меры для борьбы с пандемией, сообщили журналистам в оперштабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Коммерсантъ12:35