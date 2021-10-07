ИнтерфаксДоллар опустился на торгах МосБиржи ниже 72 руб. впервые с 16 июняДоллар США опустился на торгах Московской биржи в четверг ниже отметки 72 рубля впервые с 16 июня.ИнтерфаксПо состоянию на 14:31 по московскому времени доллар торгуется по 71,80 рубля, снижаясь на 59 копеек.Экономика сегодняЕвро подешевел на 28 копеек — до 83,27 рубля.РИА НовостиДекабрьский фьючерс на нефть марки Brent замедлил снижение и теряет 0,91% — до 80,34 доллара за баррель.ПРАЙМЧитать далееСвернутьRT на русскомRT на русскомФАНРадио 1РосбалтОбщественная служба новостейЦарьградГазета.RuИзвестияLife.ruAnewsПрофильИнвест-ФорсайтЭкономика сегодняПодробнее о событииКурс доллара упал ниже 72 рублей впервые с 16 июняРИА Новости07:34Доллар опустился на торгах МосБиржи ниже 72 руб. впервые с 16 июняИнтерфакс07:44Курс доллара опустился ниже 72 рублейRT на русском07:38Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже опустился ниже 72 рублей впервые с 16 июняТАСС07:57Курс доллара упал ниже 72 рублей впервые с 16 июняПРАЙМ07:21Курс доллара на Московской бирже вернулся к июньским показателямЭкономика сегодня07:50Курс доллара на Московской бирже повысился до 72,4 рубляАргументы и Факты02:33Показать ещёОценить15Поделиться