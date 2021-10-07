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Доллар опустился на торгах МосБиржи ниже 72 руб. впервые с 16 июня

Доллар США опустился на торгах Московской биржи в четверг ниже отметки 72 рубля впервые с 16 июня.
Интерфакс
По состоянию на 14:31 по московскому времени доллар торгуется по 71,80 рубля, снижаясь на 59 копеек.
Экономика сегодня
Евро подешевел на 28 копеек — до 83,27 рубля.
РИА Новости
Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent замедлил снижение и теряет 0,91% — до 80,34 доллара за баррель.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

Курс доллара упал ниже 72 рублей впервые с 16 июня
РИА Новости07:34
Доллар опустился на торгах МосБиржи ниже 72 руб. впервые с 16 июня
Интерфакс07:44
Курс доллара опустился ниже 72 рублей
RT на русском07:38
Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже опустился ниже 72 рублей впервые с 16 июня
ТАСС07:57
Курс доллара упал ниже 72 рублей впервые с 16 июня
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Курс доллара на Московской бирже вернулся к июньским показателям
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