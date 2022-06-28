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Доллар опустился ниже 52 рублей впервые с 28 мая 2015 года

Доллар и евро на Московской бирже во вторник обновили минимумы больше чем за семь лет, следует из данных
 торговой площадки.
Forbes
Курс американской валюты расчетами "завтра" на 18:19 мск снижается на 1,58 рубля, до 51,89 рубля, европейской — на 1,75 рубля, до 54,55 рубля.
РИА Новости
По словам первого вице-премьера Андрея Белоусова, адекватным может быть курс 70-80 рублей за доллар.
Lenta.ru
В понедельник Банк России опубликовал позитивное с точки зрения стабилизации курса рубля разъяснение, отметил начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин.
Forbes

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Курс доллара США в ходе торгов опускался до 52,6 руб
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Курс доллара на Мосбирже упал до 51,89 рубля впервые с мая 2015 года
РИА Новостивчера в 11:58
Доллар на Московской бирже приблизился к 52 рублям впервые с 2015 года
Forbesвчера в 10:50
Доллар опустился ниже 52 рублей впервые с 28 мая 2015 года
Интерфаксвчера в 11:16
Курс доллара упал ниже 52 рублей в ходе торгов 28 июня
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ЦБ понизил курс доллара на 29 июня до 52,97 рубля
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Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 52 рублей
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