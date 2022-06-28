Будьте в Плюсе

Доллар опустился ниже 52 рублей впервые с 28 мая 2015 года

Курс доллара на Московской бирже опустился до 52,52 рублей, рубль укрепляется, свидетельствуют данные
 торгов.
Газета.Ru
Курс американской валюты расчетами "завтра" на 18:19 мск снижается на 1,58 рубля, до 51,89 рубля, европейской — на 1,75 рубля, до 54,55 рубля.
РИА Новости
Российская валюта продолжает последовательное укрепление, поддержанное рядом административных ограничений, вводимых в условиях санкций.
Lenta.ru
В минувшие выходные и понедельник регулятор также понизил официальные курсы доллара и евро.
Аргументы и Факты

Подробнее о событии

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 52 рублей
RT на русскомвчера в 11:05
ЦБ понизил курс доллара на 29 июня до 52,97 рубля
ТАССвчера в 09:36
Доллар опустился ниже 52 рублей впервые с 28 мая 2015 года
Интерфаксвчера в 11:16
Курс доллара упал ниже 52 рублей в ходе торгов 28 июня
Lenta.ruвчера в 11:07
Доллар на Мосбирже упал ниже 52,5 рубля впервые с декабря 2014 года
Известиявчера в 09:52
Курс доллара на Мосбирже упал до 51,89 рубля впервые с мая 2015 года
РИА Новостивчера в 11:58
Курс доллара упал ниже 52,50 рубля впервые с декабря 2014 года
РЕН ТВвчера в 09:32

Интересное

«Известия»: подготовлен законопроект, который отменяет штрафы за ряд мелких нарушений ПДД

Подготовлен законопроект, который отменяет штрафы за ряд мелких нарушений ПДД и одновременно ужесточает ответственность за серьезные проступки.
Lenta.ru18:29

Командование ВСУ обманывает резервистов и отправляет их на передовую

Стало известно о том, что командование Вооруженных сил Украины путем обмана заманивает резервистов и отправляет их на передовую в Донбасс.
Военное дело22:05

Эксперт Эшфорд: Россия не воюет с ЕС, но блокада Калининграда может нарушить этот баланс

Евросоюз прекратил пускать в европейские страны грузовой автотранспорт, зарегистрированный в России, еще в начале апреля.
РИА Новости23:22

Полянский заявил о продолжении спецоперации России на Украине до достижения целей

На заседании Совета безопасности ООН Полянский назвал сроки проведения спецоперации России на Украине и заявил о ее продолжении до достижения целей.
Lenta.ru23:07

Российские силовики задержали диверсионную группу с ПЗРК «Игла» в Херсонской области

В Херсонской области российским силовикам удалось задержать диверсионную группу украинских террористов.
Lenta.ru22:24

Канцлер Германии Шольц рассмеялся после вопроса про гарантии безопасности Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц на итоговой пресс-конференции после саммита G7 рассмеялся после вопроса о гарантиях безопасности Украине, запись мероприятия опубликовала Welt.
РИА Новости19:17

Reuters: западных политиков удивил русский салат в меню на саммите НАТО

Появление в меню ресторана, обслуживающего саммит НАТО в Мадриде, блюда под названием "Картофельный салат по-русски" шокировало присутствующих журналистов и западных чиновников.
Российская газета22:45

Силы ЛНР задержали под Лисичанском более 10 иностранных наемников

Силы Луганской Народной Республики (ЛНР) задержали под Лисичанском более 10 иностранных наемников.
Известиявчера в 16:03

Шведский офицер Шевик заявил, что на острове Готланд испугались «символа русского царизма»

Муниципальный политик и кандидат в депутаты Риксдага, бывший офицер Ингебрикт Шевик заявил в интервью SVT, что на шведском острове Готланд испугались «символа русского царизма».
Lenta.ru22:35

Эксперт Иванова-Швец: 25-процентная надбавка к пенсии полагается более 500 профессиям

Некоторым пенсионерам полагается надбавка к выплатам в размере 25 процентов, заявила агентству "Прайм" доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
РИА Новости18:15