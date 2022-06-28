ИнтерфаксДоллар опустился ниже 52 рублей впервые с 28 мая 2015 годаКурс доллара на Московской бирже опустился до 52,52 рублей, рубль укрепляется, свидетельствуют данные торгов.Газета.RuКурс американской валюты расчетами "завтра" на 18:19 мск снижается на 1,58 рубля, до 51,89 рубля, европейской — на 1,75 рубля, до 54,55 рубля.РИА НовостиРоссийская валюта продолжает последовательное укрепление, поддержанное рядом административных ограничений, вводимых в условиях санкций.Lenta.ruВ минувшие выходные и понедельник регулятор также понизил официальные курсы доллара и евро.Аргументы и ФактыЧитать далееСвернутьRT на русскомRT на русскомПетербургский дневникПрофильЦарьградКомсомольская правдаРамблерБизнес журналАргументы и ФактыМолваNewsler.ruReadovka NewsРосбалтFaktologiaИА Красная ВеснаBanknn.ruГазета.RuРЕН ТВАбзацПодробнее о событииКурс доллара на Мосбирже опустился ниже 52 рублейRT на русскомвчера в 11:05ЦБ понизил курс доллара на 29 июня до 52,97 рубляТАССвчера в 09:36Доллар опустился ниже 52 рублей впервые с 28 мая 2015 годаИнтерфаксвчера в 11:16Курс доллара упал ниже 52 рублей в ходе торгов 28 июняLenta.ruвчера в 11:07Доллар на Мосбирже упал ниже 52,5 рубля впервые с декабря 2014 годаИзвестиявчера в 09:52Курс доллара на Мосбирже упал до 51,89 рубля впервые с мая 2015 годаРИА Новостивчера в 11:58Курс доллара упал ниже 52,50 рубля впервые с декабря 2014 годаРЕН ТВвчера в 09:32Показать ещёОценить413Поделиться