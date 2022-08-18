Власти отмечали, что излишне высокий курс рубля создает проблемы для экспортеров и бюджета, укрепление на каждый рубль к доллару стоит казне примерно 130 миллиардов рублей доходов, указывали в Минфине.
"Сегодня во Львове министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и Министр торговли Турецкой Республики Мехмет Муш подписали Меморандум о взаимопонимании по восстановлению инфраструктуры, который предусматривает участие турецкой стороны в восстановлении Украины", - говорится в сообщении министерства инфраструктуры Украины в Telegram-канале.