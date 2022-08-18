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Доллар опустился ниже 58 руб. впервые с 26 июля

Доллар при этом опустился ниже 59 руб. впервые с 26 июля, евро торгуется ниже 60 руб. впервые с 27 июля.
Интерфакс
Евро стоил 59,69 руб., подешевев на 1,97 рубля.
Финмаркет
Ключевой фактор укрепления рубля — подорожание сырья, считает
 эксперт BCS Express Дмитрий Бабин.
Forbes
Власти отмечали, что излишне высокий курс рубля создает проблемы для экспортеров и бюджета, укрепление на каждый рубль к доллару стоит казне примерно 130 миллиардов рублей доходов, указывали в Минфине.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Официальный курс доллара на пятницу составил 59,96 рубля, евро — 60,90 рубля
РИА Новости09:36
Биржевой курс доллара опустился ниже 59 рублей
Московский Комсомолец08:51
Доллар опустился ниже 58 руб. впервые с 26 июля
Интерфакс08:30
ЦБ понизил курс доллара на 19 августа до 59,96 рубля
ТАСС09:47
Курс евро упал ниже 60 рублей впервые с 27 июля
ПРАЙМ07:58
Официальный курс доллара США снизился на 67 коп., евро — на 52 коп
Urbc.Ru00:28
Рубль ослабел к доллару
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