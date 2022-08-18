Президент России Владимир Путин в ходе совещания по судостроению раскритиковал главу «Объединённой судостроительной корпорации» (ОСК) Алексея Рахманова за заключение контрактов, которые приносят убытки.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале сообщил, что системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили, по предварительным данным, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в районе аэродрома Бельбек в Севастополе.
Украинский президент подвергся беспрецедентной критике в стране после того, как в интервью американской газете The Washington Post признал, что был предупрежден США о планах России начать специальную военную операцию, однако принял решение скрыть это от граждан, об этом журналистка Лиз Слай (Liz Sly) пишет в новой статье.