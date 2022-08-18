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Доллар опустился ниже 58 руб. впервые с 26 июля

Доллар при этом опустился ниже 59 руб. впервые с 26 июля, евро торгуется ниже 60 руб. впервые с 27 июля.
Интерфакс
На минимуме к 16:20 мск евро торговался по 59,595 рубля.
Forbes
Официальный курс доллара на 18 августа установлен на уровне 60,75 рубля, евро — 61,83 рубля.
Известия
Как отмечают аналитики Промсвязьбанка, российским властям необходим более слабый рубль, чем сейчас.
Banknn.ru

Подробнее о событии

ЦБ понизил курс доллара на 19 августа до 59,96 рубля
ТАССвчера в 09:47
Доллар на Мосбирже завершил торги четверга падением до 59,53 рубля, евро - до 60,18 рубля
ПРАЙМвчера в 12:11
Биржевой курс доллара опустился ниже 59 рублей
Московский Комсомолецвчера в 08:51
Доллар опустился ниже 60 рублей
Саминвестор23:40
Официальный курс доллара на пятницу составил 59,96 рубля, евро — 60,90 рубля
РИА Новостивчера в 09:36
Курс доллара США на Московской бирже снизился до 60,47 руб., евро — до 61,39 руб
Urbc.Ruвчера в 05:01
Новости валютного рынка: ЦБ повысил официальный курс доллара и понизил евро
Евразия Daily16 августа в 01:30

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