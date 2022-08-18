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Доллар опустился ниже 58 руб. впервые с 26 июля

Доллар при этом опустился ниже 59 руб. впервые с 26 июля, евро торгуется ниже 60 руб. впервые с 27 июля.
Интерфакс
Евро стоил 59,69 руб., подешевев на 1,97 рубля.
Финмаркет
Ключевой фактор укрепления рубля — подорожание сырья, считает
 эксперт BCS Express Дмитрий Бабин.
Forbes
Российская валюта сохраняет тенденцию к укреплению последних месяцев, обусловленную административными ограничениями и снижением спроса со стороны импортеров в условиях санкций.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Курс доллара ускорил падение и составил меньше ₽59
РБК Инвестиции08:54
Доллар на Мосбирже завершил торги четверга падением до 59,53 рубля, евро - до 60,18 рубля
ПРАЙМ12:11
ЦБ понизил курс доллара на 19 августа до 59,96 рубля
ТАСС09:47
Официальный курс доллара на пятницу составил 59,96 рубля, евро — 60,90 рубля
РИА Новости09:36
Курс доллара на Мосбирже упал ниже 60 рублей впервые с 3 августа
RT на русском05:47
Курс доллара впервые с 8 августа упал ниже 60 рублей
Известия06:21
Рубль ослабел к доллару
Взгляд.рувчера в 03:12

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