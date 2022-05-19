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Доллар опустился ниже 62 руб. впервые с 24 января 2020 года

На открытии торгов курс евро достигал 61,11 рубля, следует из данных
 Мосбиржи.
Новые Известия
На минимуме за день европейская валюта торговалась по 61,1 рубля, дешевея на 5,6 рубля к цене закрытия прошлой сессии.
Forbes
Основным фактором, влияющим на курс российской валюты, в последнее время являются административные ограничения Центробанка, а также значительный торговый профицит, возникший по причине санкций западных стран и падения импорта.
Lenta.ru
Курс доллара торгуется в районе 63 рублей.
Новые Известия

Подробнее о событии

Мосбиржа: рубль вырос к доллару - до уровня 61,91 рубля, к евро - до 64,4 рублей
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Курс евро упал ниже 62 рублей впервые за четыре года
Lenta.ru03:43
Курс доллара опустился ниже 62 рублей впервые с января 2020 года
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Курс доллара опустился ниже 62 рублей впервые с января 2020 года
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Курс евро на Мосбирже впервые за пять лет опускался почти до 61 рубля
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Курс евро опустился ниже 62 рублей впервые с мая 2017 года
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