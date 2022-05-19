ИнтерфаксДоллар опустился ниже 62 руб. впервые с 24 января 2020 годаНа открытии торгов курс евро достигал 61,11 рубля, следует из данных Мосбиржи.Новые ИзвестияНа минимуме за день европейская валюта торговалась по 61,1 рубля, дешевея на 5,6 рубля к цене закрытия прошлой сессии.ForbesОсновным фактором, влияющим на курс российской валюты, в последнее время являются административные ограничения Центробанка, а также значительный торговый профицит, возникший по причине санкций западных стран и падения импорта.Lenta.ruКурс доллара торгуется в районе 63 рублей.Новые ИзвестияЧитать далееСвернутьДума ТВДума ТВРЕН ТВDaily MoscowRT на русскомРЕН ТВЦарьградLife.ruИзвестияНациональная служба новостейВечерняя МоскваAnewsThe Moscow PostReadovka NewsНовые ИзвестияКомсомольская правдаРамблерТК ЗвездаПрофильNewsler.ruПодробнее о событииМосбиржа: рубль вырос к доллару - до уровня 61,91 рубля, к евро - до 64,4 рублейПРАЙМ12:07Курс евро упал ниже 62 рублей впервые за четыре годаLenta.ru03:43Курс доллара опустился ниже 62 рублей впервые с января 2020 годаИнтерфакс05:45Курс доллара опустился ниже 62 рублей впервые с января 2020 годаLife.ru05:16Курс евро на Московской бирже упал ниже 62 рублей впервые с мая 2017 годаРИА Новости03:43Курс евро на Мосбирже впервые за пять лет опускался почти до 61 рубляRT на русском07:47Курс евро опустился ниже 62 рублей впервые с мая 2017 годаФАН03:20Показать ещёОценить1,1KПоделиться