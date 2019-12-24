Финансы
Пятый каналДоллар опустился ниже 62 рублей впервые с 2018 года
Курс доллара опустился ниже 62 рублей впервые с 12 июля 2018 года. Как сообщает RT со ссылкой на данные Московской биржи, в ходе торгов его отношение к российской валюте составило 61,94 рубля. В то же время евро приравнялся к 68,59 рубля.
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Происшествия
У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,7
Транспорт
Первый пассажирский поезд проследовал по Крымскому мосту
Ранее стало известно, что с Казанского вокзала Москвы отправился первый пассажирский поезд из столицы России в Крым, который проедет по мосту через Керченский пролив.
Технологии
МТС выпустит «умную» колонку с голосовым помощником Марвином
Крупнейший российский сотовый оператор МТС разработал собственную "умную" колонку и виртуального помощника, следует из письма директора центра искусственного интеллекта МТС Аркадия Сандлера сотрудникам компании (копия есть в распоряжении РИА Новости).
Политика
Лукашенко заявил о готовности Минска «забрать» две трубы «Дружбы»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что при сложностях в договоренностях с Россией в энергетической сфере Минск может «забрать» две трубы нефтеопровода «Дружба».
Общество
Мантуров оценил возможность ухода Apple с российского рынка
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что заявил, что уход из России Apple после принятия закона о предустановке российского программного обеспечения на смартфоны и компьютеры является невыгодным для американской компании.
Политика
В Раде сообщили об экстренном заседании кабмина по газовым переговорам
Правительство Украины провело экстренное заседание по газовым переговорам с Россией, об этом сообщил в своем Telegram депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.
Происшествия
Шесть человек пострадали в результате пожара в общежитии под Иркутском
Шесть человек пострадали в результате пожара в общежитии в поселке Залари Иркутской области.
Общество
В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
Во вторник, 24 декабря, истребитель Су-57 (Т-50) потерпел крушение в Хабаровском крае.
Экономика
Приморье впервые в России начало биржевые торги лесом на экспорт
По словам губернатора Приморского края Олега Кожемяко, экспортные торги лесоматериалами на товарной бирже проводят впервые в России.
Происшествия
Российская пианистка Валиева погибла в Венгрии
В результате несчастного случая в Венгрии скончалась российская пианистка Элина Валиева.
Армия и оружие
Каких результатов достигли Вооружённые силы РФ в 2019 году
Политика
Путин назвал сволочью поддержавшего Гитлера экс-посла Польши
Владимир Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши Юзефа Липского, который в 1938 году поддержал Адольфа Гитлера.
Экономика
Первый брендированный отель откроют в Дагестане
Первой брендированной гостиницей в Дагестане станет отель Azimut в Каспийске. Его планируют открыть в городе-спутнике Махачкалы в 2020 году.
Гаджеты
Названы самые продаваемые смартфоны в мире
Самым продаваемым смартфоном в мире в третьем квартале 2019 года вновь стал iPhone XR.
Кино
Россияне впервые увидят отреставрированную «Иронию судьбы»
Телеканал «Россия» отреставрировал знаменитый фильм режиссёра Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром!».
Политика
Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину
Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Общество
Амурский губернатор встретился с вице-премьером Алексеем Гордеевым
Алексей Гордеев поддержал просьбу главы региона рассмотреть возможность выделения Приамурью дополнительных федеральных средств на проведение берегоукрепительных работ.
Энергетика
ЛУКОЙЛ не заинтересован в Антипинском НПЗ
В конце октября компания купила четыре участка в Оренбургской области за 6,2 млрд руб. Как писал "Ъ" 26 ноября, основными собственниками НПЗ могут быть бывший топ-менеджер ЛУКОЙЛа Владимир Субботин и однокурсник президента РФ Владимира Путина Ильгам Рагимов, также ранее работавший в структуре ЛУКОЙЛа в Азербайджане.
Политика
Россия может построить собственное судно-трубоукладчик за шесть лет
Судно-трубоукладчик для завершения строительства газопровода «Северный поток — 2» может быть построено в России, но на это потребуется примерно шесть лет.
Кино
Бондарчук презентовал свой фильм «Вторжение» в столице
Российский кинорежиссёр Фёдор Бондарчук представил свой фантастический фильм «Вторжение». Показ прошёл в киноцентре «Октябрь».
Политика
Зеленский пригрозил «весёлому» чиновнику визитом мёрзнущих украинцев
Лидер Незалежной пригрозил привести к улыбчивому госслужащему домой мерзнущих граждан Украины.
Происшествия
Суд оштрафовал участника акции 27 июля Раджабова
Происшествия
В Москве отравились двенадцать детей, приехавших на соревнования
Двенадцать детей, которые приехали в столицу на соревнования по робототехнике, отравились в Москве: недомогание они почувствовали в своем отеле Red Brick, расположенном в центре столицы, сообщили РИА Новости в отеле.
Общество
Медведев поручил МВД пресечь незаконную продажу некурительного табака
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, в том числе в интернете.
Общество
Мантуров раскрыл сроки начала серийного производства Aurus Komendant
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил, что серийное производство российского внедорожника Aurus Komendant начнется в 2020 году.
Армия и оружие
Иран предложил Сирии помощь по выводу американских войск
Иран выразил готовность помочь Сирии с выводом находящихся в стране американских войск, если сирийские власти обратятся с такой просьбой, заявил в интервью телеканалу RT Arabic советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти.
Экономика
Пенсионный фонд РФ обещает увеличение размера пенсии в два раза
Размер пенсии в России может увеличиться более чем в два раза (на 142%) при выходе на пенсию на 10 лет позже.
Армия и оружие
Минобороны предупредило об угрозе терактов с помощью беспилотников
Угрозы совершения терактов при помощи беспилотников могут в ближайшее время вырасти не только в Сирии, но и на территории любой другой страны.