Курс доллара опустился ниже 62 рублей впервые с 12 июля 2018 года. Как сообщает RT со ссылкой на данные Московской биржи, в ходе торгов его отношение к российской валюте составило 61,94 рубля. В то же время евро приравнялся к 68,59 рубля.

Доллар опустился ниже 62 рублей впервые с 2018 года

Транспорт Первый пассажирский поезд проследовал по Крымскому мосту Ранее стало известно, что с Казанского вокзала Москвы отправился первый пассажирский поезд из столицы России в Крым, который проедет по мосту через Керченский пролив.

Технологии МТС выпустит «умную» колонку с голосовым помощником Марвином Крупнейший российский сотовый оператор МТС разработал собственную "умную" колонку и виртуального помощника, следует из письма директора центра искусственного интеллекта МТС Аркадия Сандлера сотрудникам компании (копия есть в распоряжении РИА Новости).

Общество Мантуров оценил возможность ухода Apple с российского рынка Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что заявил, что уход из России Apple после принятия закона о предустановке российского программного обеспечения на смартфоны и компьютеры является невыгодным для американской компании.

Политика В Раде сообщили об экстренном заседании кабмина по газовым переговорам Правительство Украины провело экстренное заседание по газовым переговорам с Россией, об этом сообщил в своем Telegram депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

Экономика Первый брендированный отель откроют в Дагестане Первой брендированной гостиницей в Дагестане станет отель Azimut в Каспийске. Его планируют открыть в городе-спутнике Махачкалы в 2020 году.

Гаджеты Названы самые продаваемые смартфоны в мире Самым продаваемым смартфоном в мире в третьем квартале 2019 года вновь стал iPhone XR.

Политика Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.

Общество Амурский губернатор встретился с вице-премьером Алексеем Гордеевым Алексей Гордеев поддержал просьбу главы региона рассмотреть возможность выделения Приамурью дополнительных федеральных средств на проведение берегоукрепительных работ.

Энергетика ЛУКОЙЛ не заинтересован в Антипинском НПЗ В конце октября компания купила четыре участка в Оренбургской области за 6,2 млрд руб. Как писал "Ъ" 26 ноября, основными собственниками НПЗ могут быть бывший топ-менеджер ЛУКОЙЛа Владимир Субботин и однокурсник президента РФ Владимира Путина Ильгам Рагимов, также ранее работавший в структуре ЛУКОЙЛа в Азербайджане.

Происшествия В Москве отравились двенадцать детей, приехавших на соревнования Двенадцать детей, которые приехали в столицу на соревнования по робототехнике, отравились в Москве: недомогание они почувствовали в своем отеле Red Brick, расположенном в центре столицы, сообщили РИА Новости в отеле.

Общество Медведев поручил МВД пресечь незаконную продажу некурительного табака Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, в том числе в интернете.

Общество Мантуров раскрыл сроки начала серийного производства Aurus Komendant Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил, что серийное производство российского внедорожника Aurus Komendant начнется в 2020 году.

Армия и оружие Иран предложил Сирии помощь по выводу американских войск Иран выразил готовность помочь Сирии с выводом находящихся в стране американских войск, если сирийские власти обратятся с такой просьбой, заявил в интервью телеканалу RT Arabic советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти.