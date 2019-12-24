Финансы

Пятый каналПятый каналДоллар опустился ниже 62 рублей впервые с 2018 года

Курс доллара опустился ниже 62 рублей впервые с 12 июля 2018 года. Как сообщает RT со ссылкой на данные Московской биржи, в ходе торгов его отношение к российской валюте составило 61,94 рубля. В то же время евро приравнялся к 68,59 рубля.
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Курс доллара достиг минимума почти за полтора года

Ведомости06:38

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 62 рублей

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Курс доллара впервые за полтора года упал ниже 62 руб

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Доллар упал ниже 62 рублей впервые с 12 июля 2018 года

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Коммерсантъ06:26

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RT на русском06:08
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Происшествия

У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,7

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Первый пассажирский поезд проследовал по Крымскому мосту

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Происшествия

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В результате несчастного случая в Венгрии скончалась российская пианистка Элина Валиева.
Российская газета 18:24
Армия и оружие

Каких результатов достигли Вооружённые силы РФ в 2019 году

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Гаджеты

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Судно-трубоукладчик для завершения строительства газопровода «Северный поток — 2» может быть построено в России, но на это потребуется примерно шесть лет.
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Бондарчук презентовал свой фильм «Вторжение» в столице

Российский кинорежиссёр Фёдор Бондарчук представил свой фантастический фильм «Вторжение». Показ прошёл в киноцентре «Октябрь».
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Зеленский пригрозил «весёлому» чиновнику визитом мёрзнущих украинцев

Лидер Незалежной пригрозил привести к улыбчивому госслужащему домой мерзнущих граждан Украины.
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Происшествия

Суд оштрафовал участника акции 27 июля Раджабова

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Размер пенсии в России может увеличиться более чем в два раза (на 142%) при выходе на пенсию на 10 лет позже.
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