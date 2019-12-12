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Экономика Экономист увидела в санкциях против России причину снижения неравенства Автор статьи отмечает, что такой результат является парадоксальным, поскольку предыдущие исследования других экономистов показали, что санкции скорее увеличивают неравенство в той стране, против которой они введены.