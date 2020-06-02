Финансы
Давыдов.ИндексКурс доллара опустился ниже 70 рублей впервые за три месяца
В ходе торгов Московской биржи курс доллара опускался до 69,89 рубля (-0,36%). Ранее американская валюта стоила менее 70 рублей 6 марта. При этом курс евро опустился на 0,09%, до 77,86 рубля.
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Политика
Белый дом признал наличие в США системного расизма
РИА Новости 23:13
Путешествия
Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил
Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина сообщила «Интерфаксу», что туристы отказываются от забронированных поездок в Сочи из-за новых правил при заселении, введенных из-за пандемии коронавируса.
Дождь 14:06
Экономика
Треть компаний планируют в ближайшем будущем оптимизировать штат
36% российских компаний планируют оптимизировать штат, показало исследование hh.ru для «Известий».
Известия 17:30
Футбол
Опубликован календарь чемпионата России по футболу
Матчи чемпионата России по футболу среди команд премьер-лиги возобновятся 19 июня.
BFM.ru 13:50
Происшествия
Во время беспорядков в США погибли минимум 11 человек
Российская газета 22:41
Происшествия
Адвокат сообщил о задержании более десяти человек на пикетах в Москве
Задержания начались у знания ГУ МВД Москвы на Петровке, где проходят одиночные пикеты против полицейского насилия.
РБК 15:04
Общество
Совладелец «Уральских авиалиний» назвал сроки начала полетов за рубеж
Ранее в "Аэрофлоте" говорили, что при оптимистическом сценарии также считают возможным возобновление полетов за рубеж в середине лета.
Труд 04:03
Общество
Онищенко выступил против тотальной вакцинации россиян
Гражданам, которые после карантина собираются выехать за пределы страны, нужно сдать тест на антитела к коронавирусу.
Lenta.ru 18:56
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости 16:30
Политика
Мантуров назвал четыре преимущества России перед другими странами
Министр промышленности России Денис Мантуров заявил, что Россия имеет четыре конкурентных преимущества по сравнению с другими странами, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 21:12
Происшествия
МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой
Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости 11:20
Кино
Звезды «Властелина Колец» воссоединились на одном экране
ИА InterMedia вчера в 05:29
Армия и оружие
В столицу Соединенных Штатов вошли войска
В столицу Соединенных Штатов вошли войска В Вашингтон направленно 250 солдат и сотрудники элитных подразделений спецслужб.
Экспресс газета вчера в 18:26
Экономика
Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском 07:58
Политика
Путин поручил возобновить оказание плановой медпомощи
Президент РФ Владимир Путин распорядился возобновить оказание плановой медицинской помощи россиянам, сообщает «Российская газета».
Православие и Мир вчера в 07:23
Культура
Новый российский сериал «Чики» с Ириной Горбачевой стартует 4 июня
Видеосервис Wink покажет два премьерных эпизода новой комедии "Чики" 4 июня.
iReactor 09:06
Энергетика
Цена нефти марки Brent поднялась выше 40 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent превысила 40 долларов за баррель. Североамериканская нефть WTI торгуется по цене 37,6 доллара за баррель.
Российская газета 21:30
Культура
Башмет высказался против шахматной рассадки на концертах
21 мая глава Минкультуры России Ольга Любимова рассказала, что после открытия театров после пандемии зрители будут занимать места в зале в шахматном порядке.
Известия вчера в 11:12
Происшествия
Обвиняемые в разбое сотрудники ФСБ уволены
Семь обвиняемых в разбойном нападении сотрудников спецподразделений "Альфа" и "Вымпел" ФСБ России уволены из спецслужб, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.
ТАСС 14:34
Авто
Программы льготного автокредитования в России расширяют аудиторию
Программы льготного автокредитования — "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" — становятся доступны более широкому кругу потребителей, предельная стоимости машины по ним увеличивается до 1,5 миллиона рублей, следует из сообщения Минпромторга РФ.
ПРАЙМ 31 мая в 17:04
Политика
Генсек ООН призвал протестующих в США мирно выражать негодование
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что расстроен насилием на улицах городов США и призывает к мирному выражению недовольства.
РИА Новости 18:56
Происшествия
В результате пожара в жилом доме в Петербурге погибли четыре человека
При пожаре в жилом доме в Выборгском районе Санкт-Петербурга погибли четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
RT на русском 21:40
Здоровье
Скандал в энгельсской больнице. Радаева возмутило поведение главврача
Глава региона потребовал проведения эффективных мер реагирования на жалобу врачей 2-й городской больницы Энгельса.
Четвертая Власть 12:50
Общество
Ставим точки над «Ё»: шесть причин, по которым вам откажут в «коронавирусной» выплате на ребенка
С 1 июня семьи с детьми от 3 до 16 лет начнут получать единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей.
НГС.Кемерово 21:00
Общество
Актер из рекламы за поправки в Конституцию решил голосовать против
Что касается участия в съемках ролика, то Александр Филимоненко заявил, что его просто использовали и он вообще не знал, с какой целью снималось видео.
Новые Известия 15:21
Происшествия
В Екатеринбурге росгвардейцы убили похитителя четырех рулонов обоев
Как пишет Е1, сначала полицейские побежали за мужчиной, который украл несколько рулонов обоев общей стоимостью 8 тысяч рублей.
АиФ Урал вчера в 04:33
Экономика
Чистый убыток группы «Аэрофлот» по МСФО в первом квартале вырос на 43%
Чистый убыток группы "Аэрофлот" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за январь — март 2020 года составил 22,48 млрд руб. Это на 42,8% больше, чем за аналогичный период 2019 года, следует из отчетности компании.
РБК 04:05
Шоу-бизнес
Глюкоза опубликовала фотографию после бани
Знаменитость опубликовала фотоснимки после посещения бани на своей страничке в Инстаграм. На фото Глюкоза обернула голову полотенцем.
ИнфоСМИ 05:24