В ходе торгов Московской биржи курс доллара опускался до 69,89 рубля (-0,36%). Ранее американская валюта стоила менее 70 рублей 6 марта. При этом курс евро опустился на 0,09%, до 77,86 рубля.

Курс доллара опустился ниже 70 рублей впервые за три месяца

Футбол Опубликован календарь чемпионата России по футболу Матчи чемпионата России по футболу среди команд премьер-лиги возобновятся 19 июня.

Общество Онищенко выступил против тотальной вакцинации россиян Гражданам, которые после карантина собираются выехать за пределы страны, нужно сдать тест на антитела к коронавирусу. 54

Общество Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров. 1,4K

Политика Мантуров назвал четыре преимущества России перед другими странами Министр промышленности России Денис Мантуров заявил, что Россия имеет четыре конкурентных преимущества по сравнению с другими странами, передает РИА "Новости". 340

Происшествия МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин. 159

Армия и оружие В столицу Соединенных Штатов вошли войска В столицу Соединенных Штатов вошли войска В Вашингтон направленно 250 солдат и сотрудники элитных подразделений спецслужб.

Политика Путин поручил возобновить оказание плановой медпомощи Президент РФ Владимир Путин распорядился возобновить оказание плановой медицинской помощи россиянам, сообщает «Российская газета». 778

Культура Башмет высказался против шахматной рассадки на концертах 21 мая глава Минкультуры России Ольга Любимова рассказала, что после открытия театров после пандемии зрители будут занимать места в зале в шахматном порядке.

Происшествия Обвиняемые в разбое сотрудники ФСБ уволены Семь обвиняемых в разбойном нападении сотрудников спецподразделений "Альфа" и "Вымпел" ФСБ России уволены из спецслужб, сообщил ТАСС источник в силовых структурах. 60

Авто Программы льготного автокредитования в России расширяют аудиторию Программы льготного автокредитования — "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" — становятся доступны более широкому кругу потребителей, предельная стоимости машины по ним увеличивается до 1,5 миллиона рублей, следует из сообщения Минпромторга РФ. 55

Политика Генсек ООН призвал протестующих в США мирно выражать негодование Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что расстроен насилием на улицах городов США и призывает к мирному выражению недовольства. 1

Происшествия В результате пожара в жилом доме в Петербурге погибли четыре человека При пожаре в жилом доме в Выборгском районе Санкт-Петербурга погибли четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Общество Ставим точки над «Ё»: шесть причин, по которым вам откажут в «коронавирусной» выплате на ребенка С 1 июня семьи с детьми от 3 до 16 лет начнут получать единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей.

Общество Актер из рекламы за поправки в Конституцию решил голосовать против Что касается участия в съемках ролика, то Александр Филимоненко заявил, что его просто использовали и он вообще не знал, с какой целью снималось видео. 66

Происшествия В Екатеринбурге росгвардейцы убили похитителя четырех рулонов обоев Как пишет Е1, сначала полицейские побежали за мужчиной, который украл несколько рулонов обоев общей стоимостью 8 тысяч рублей. 619

Экономика Чистый убыток группы «Аэрофлот» по МСФО в первом квартале вырос на 43% Чистый убыток группы "Аэрофлот" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за январь — март 2020 года составил 22,48 млрд руб. Это на 42,8% больше, чем за аналогичный период 2019 года, следует из отчетности компании. 15