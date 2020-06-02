Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на завтра, снизилась по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 98,24 копейки — до 73,2782 рубля.

Политика Премьер Канады выступил против приглашения России на саммит G7 Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Россию не следует приглашать на предстоящий в США саммит G7, так как она была ранее исключена из «семерки», пишет ТАСС. 390

Политика Маск ответил на шутку Рогозина про «батут» Основатель компании SpaceX Илон Маск после запуска пилотируемого корабля Crew Dragon пошутил в ответ на давнее высказывание главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. 7K

Энергетика У соседей: в Литве с июля подешевеет газ и электроэнергия С июля этого года природный газ для бытовых потребителей в Литве снизится в цене на 15-23%, а электроэнергия для бытовых потребителей подешевеет в среднем на 8%. Об этом накануне сообщила Государственная служба.

Армия и оружие Россия и Турция провели очередное патрулирование в Идлибе "В соответствии с договоренностями между президентами России и Турции, достигнутыми 5 марта в Москве, 2 июня состоялось очередное, 14-е по счету, совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб, связывающей города Алеппо и Латакию", - сказано в релизе.

Политика Путину доложили о задержаниях за одиночные пикеты в Москве Москва, 2 июня 2020, 13:02 — REGNUM Президенту России Владимиру Путину доложили о задержании за одиночные пикеты в Москве, заявил 2 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. 2

Технологии Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества, с помощью которой злоумышленники могут получать доступ к аккаунтам. 3

Происшествия Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение Рамилю Шамсутдинову, который открыл стрельбу в воинской части Забайкалья и убил восемь сослуживцев, предъявят новое обвинение. 708

Происшествия По факту обрушения моста в Мурманской области возбуждено дело Северо-Западное следственное управление на транспорте СК возбудило уголовное дело в связи с обрушением железнодорожного моста в Кольском районе Мурманской области. 3

Авто «Яндекс» представил четвертое поколение беспилотных автомобилей Компания «Яндекс» представила новое поколение своих беспилотных автомобилей, которое создали совместно с компанией Hyundai Mobis. 5

Политика Главы МИД Украины и офиса Зеленского посетят с визитом Германию Киев, 1 июня 2020, 12:56 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава Офиса президента Андрей Ермак посетят Германию с официальным визитом, сообщила 1 июня пресс-служба МИД Украины. 85

Футбол Черчесов высказался о возрастных игроках в сборной России Ранее ГЛАС сообщал о том, что Черчесов прокомментировал уход Сёмина из «Локомотива».

Политика Трамп пригрозил ввести армию в охваченные беспорядками города Президент США Дональд Трамп заявил, что мобилизует все ресурсы для прекращения беспорядков в стране, и пригрозил ввести в армию туда, где власти откажутся задействовать Национальную гвардию. 298