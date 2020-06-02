Финансы
РИА НовостиОфициальный курс доллара упал ниже 70 рублей
Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на завтра, снизилась по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 98,24 копейки — до 73,2782 рубля.
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Происшествия
В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки
В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
ТАСС 03:56
Политика
Премьер Канады выступил против приглашения России на саммит G7
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Россию не следует приглашать на предстоящий в США саммит G7, так как она была ранее исключена из «семерки», пишет ТАСС.
Моя Москва.онлайн вчера в 16:09
Политика
Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости вчера в 15:50
Политика
Маск ответил на шутку Рогозина про «батут»
Основатель компании SpaceX Илон Маск после запуска пилотируемого корабля Crew Dragon пошутил в ответ на давнее высказывание главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.
Известия 30 мая в 23:10
Здоровье
Никитин поручил главам «дачных районов» усилить борьбу с коронавирусом
Отдельно поручаю Минздраву совместно с руководством районов определить меры по реагированию на сложившуюся обстановку, — заявил губернатор Нижегородской области.
Нижний Новгород on-line 05:33
Энергетика
У соседей: в Литве с июля подешевеет газ и электроэнергия
С июля этого года природный газ для бытовых потребителей в Литве снизится в цене на 15-23%, а электроэнергия для бытовых потребителей подешевеет в среднем на 8%. Об этом накануне сообщила Государственная служба.
НИА-Калининград вчера в 00:02
Кино
«Текст» по версии продюсеров стал лучшим фильмом года
«Текст» ранее получил четыре премии «Золотой орел». Премию Ассоциации продюсеров кино и телевидения вручают с 2013 года.
Соловей.Инфо 04:24
Общество
Совфед одобрил закон об удвоении детских пособий
Ранее Владимир Путин предложил вдвое увеличить минимальное пособие на детей.
Говорит Москва 04:24
Происшествия
Независимое вскрытие показало, что Флойд умер от удушения
Два доктора, которые провели независимое вскрытие тела Джорджа Флойда, заявили в понедельник, что причиной смерти стала «механическая асфиксия».
Коммерсантъ вчера в 17:17
Армия и оружие
Россия и Турция провели очередное патрулирование в Идлибе
"В соответствии с договоренностями между президентами России и Турции, достигнутыми 5 марта в Москве, 2 июня состоялось очередное, 14-е по счету, совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб, связывающей города Алеппо и Латакию", - сказано в релизе.
РИА Новости 03:20
Политика
Путин освободил от должностей четырех генералов
Владимир Путин освободил от должностей четырех генералов, занимающих руководящие посты.
Версия.Инфо 01:30
Политика
Путину доложили о задержаниях за одиночные пикеты в Москве
Москва, 2 июня 2020, 13:02 — REGNUM Президенту России Владимиру Путину доложили о задержании за одиночные пикеты в Москве, заявил 2 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
REGNUM 06:02
Политика
В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного
В ФСБ сообщили о задержании в Крыму украинского военного за незаконное пересечение государственной границы России.
RT на русском 05:06
Технологии
Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества
Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества, с помощью которой злоумышленники могут получать доступ к аккаунтам.
Piter.tv 05:28
Общество
Робот «Алиса» научился рисовать картины по просьбе пользователя
Голосовой помощник «Яндекса» «Алиса» научился рисовать картины по просьбе пользователя.
РБК 05:04
Шоу-бизнес
Оскар Кучера заявил, что переболел коронавирусом
Discover24 04:15
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение
Рамилю Шамсутдинову, который открыл стрельбу в воинской части Забайкалья и убил восемь сослуживцев, предъявят новое обвинение.
Российская газета 31 мая в 23:06
Происшествия
В Брянске в приемной семье нашли истощенного ребенка с обморожением
Российская газета 04:50
Происшествия
По факту обрушения моста в Мурманской области возбуждено дело
Северо-Западное следственное управление на транспорте СК возбудило уголовное дело в связи с обрушением железнодорожного моста в Кольском районе Мурманской области.
Российская газета 03:52
Авто
«Яндекс» представил четвертое поколение беспилотных автомобилей
Компания «Яндекс» представила новое поколение своих беспилотных автомобилей, которое создали совместно с компанией Hyundai Mobis.
РБК 06:18
Политика
Главы МИД Украины и офиса Зеленского посетят с визитом Германию
Киев, 1 июня 2020, 12:56 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава Офиса президента Андрей Ермак посетят Германию с официальным визитом, сообщила 1 июня пресс-служба МИД Украины.
REGNUM вчера в 05:56
Экономика
Бюджет РФ профинансируют за счет «народных» облигаций
В правительстве РФ обсуждают существенное расширение продаж «народных» облигаций Минфина (ОФЗ-н) и их региональных аналогов.
Известия 31 мая в 19:07
Футбол
Черчесов высказался о возрастных игроках в сборной России
Ранее ГЛАС сообщал о том, что Черчесов прокомментировал уход Сёмина из «Локомотива».
ГЛАС.RU вчера в 23:43
Политика
Трамп пригрозил ввести армию в охваченные беспорядками города
Президент США Дональд Трамп заявил, что мобилизует все ресурсы для прекращения беспорядков в стране, и пригрозил ввести в армию туда, где власти откажутся задействовать Национальную гвардию.
РИА Новости вчера в 19:05
Общество
Назначен новый начальник московской полиции
Интерфакс 05:51
Футбол
Робертсон: «Ван Дейк — лучший защитник в мире»
Ранее бывший защитник "Ливерпуля" Хосе Энрике назвал Робертсона лучшим фланговым защитником в мире.
Soccer.ru вчера в 16:02
Происшествия
В Екатеринбурге погиб мужчина, оказавший сопротивление СОБР
Во время задержания гражданин оказал силовикам сопротивление и погиб.
Аргументы и Факты 05:17
Футбол
«Барселона» согласовала условия контракта с Мартинесом
Сине-гранатовые договорились с 22-летним футболистом о подписании контракта, согласно которому зарплата аргентинца составит 12 миллионов евро в год плюс бонусы.
ODDS.ru 01:42