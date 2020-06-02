На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 68,97 рубля (минус 15 копеек), курс евро — 76,73 рубля (минус примерно 22 копейки).В последний раз биржевой курс доллара находился на уровне ниже 69 рублей 6 марта текущего года.

Биржевой курс доллара опустился ниже 69 рублей впервые с марта

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