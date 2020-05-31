Финансы
ИА БанкИнформСервисДоллар опустился ниже 70 рублей
На открытии торгов Московской биржи в понедельник, 1 июня, курс доллара опустился до 69,79 (-0,96). За евро к настоящему моменту дают 77,76 (-0,78).
Читать в источнике
Оценить423
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 09:33, Ашберн
Политика
США начали расследование импорта ванадия из России и Китая
Министерство торговли США начало расследование импорта ванадия из России и Китая, говорится на сайте ведомства.
РИА Новости 03:17
Происшествия
Брянский суд огласит приговор трансгендеру Мишель
Городской32 (Брянск) 07:59
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Здоровье
Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса
Список возможных лекарств для лечения коронавирусной инфекции у взрослых насчитывает 15 препаратов, сообщили в Министерстве здравоохранения.
RT на русском 08:20
Экономика
Польша начала расследование против «Газпрома»
«Глава Управления по охране конкуренции и потребителей возбудил дело против «Газпрома» за отказ от сотрудничества в ходе антимонопольного расследования», — говорится в сообщении.
BFM.ru 03:11
Религия
В Чебоксарах простились с владыкой Варнавой
Правда ПФО 08:43
Политика
ЦИК объяснил, почему нельзя агитировать против поправок в Конституцию
Ранее участники кампании Нет направили в ЦИК письмо, требуя предоставить им возможность провести агитацию против внесения поправок в Конституцию.
Znak.com вчера в 20:13
Политика
Токаев: Казахстан не планирует вступать в Союзное государство с Россией
Нур-Султан, 3 июня 2020, 08:29 — REGNUM Казахстан не планирует присоединиться к Союзному государству России и Белоруссии.
REGNUM 01:29
Происшествия
При пожаре в Боткинской больнице Петербурга погиб пациент
Пожар быстро потушили, однако погиб один пациент 1981 года рождения. Он отравился продуктами горения.
BFM.ru 03:35
Происшествия
В Липецке сотрудник Дорожного агентства задержан за взятку
В получении взятки в особо крупном размере подозревают заместителя директора ОКУ "Дорожное агентство Липецкой области".
GorodLip.ru 04:56
Здоровье
Россельхознадзор назвал симптомы коронавируса у домашних животных
Ранее в России у кошки подтвердился коронавирус.
Город342 07:09
Политика
США отправили в Россию вторую партию аппаратов ИВЛ
США отправили в Россию вторую партию аппаратов искусственной вентиляции легких, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом, пишет ТАСС со ссылкой на представителя администрации Вашингтона.
Газета.Ru 09:25
Политика
Пушков заявил о внутреннем расколе США
Пушков заявил в СМИ о внутреннем расколе США. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 08:04
Политика
Агитация голосовать за поправки в Конституцию споткнулась о Лебедева
Дизайнер Артемий Лебедев объявил, что оказался в просветительском ролике RT о важности внесения поправок в Конституцию путем обмана.
Infox.ru 06:16
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова взяла фамилию Тимати и стала Юнусовой
Анастасия Решетова сменила фамилию на "Юнусова" Напомним, Тимати и Решетова вместе уже больше пяти лет.
Вокруг ТВ 00:31
Игры
Sega анонсировала миниатюрную консоль Game Gear Micro
Консоль с миниатюрным корпусом Game Gear Micro выпустила японская компания Sega в честь 60-летия.
NewInform 04:14
Кино
Съёмки фильма «Миссия невыполнима 7» планируют возобновить в сентябре
News.ru вчера в 07:48
Происшествия
Крымчанину предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве ребёнка
Ленинский район, Крым, 3 июня 2020, 14:09 — REGNUM Ранее судимому жителю крымского посёлка Ленино предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве шестилетней девочки.
REGNUM 07:09
Происшествия
В центре Москвы в ДТП с пятью автомобилями пострадал человек
Пять автомобилей столкнулись в среду днем в центре Москвы, на пересечении Малой Дмитровки с Садовым кольцом - пострадал один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.
РИА Новости 08:53
Общество
ВОЗ предупредила об угрозе нового всплеска коронавируса
Угроза повторного всплеска COVID-19 сохраняется. Если вирус не купировать, вторая волна эпидемии может стать «разрушительной».
BFM.ru 05:15
Общество
Кировские паломники собрались в Великорецкий крестный ход
Жители Великорецкого просят паломников не идти в крестный ход и не подвергать опасности селян.
Свойкировский.рф 03:37
Общество
Путин потребовал доложить о ситуации в Норильске после разлива топлива
Президент России Владимир Путин в ходе совещания потребовал от главы МЧС Евгения Зиничева доложить о ситуации в Норильске, где произошёл масштабный разлив топлива.
RT на русском 09:12
Общество
Ростуризм сообщил, когда откроются южные пляжи
Вести.Ru 07:47
Происшествия
В Воронеже рабочий пострадал при взрыве снаряда времен ВОВ
Обозреватель Врн 08:41
Общество
«Руку России» в протестах в США запечатлели на фото
ToDay News Ufa 09:16
Спорт
Epic Games Store будет раздавать Total War: Troy бесплатно
В течение первых 24 часов после выхода игру можно будет получить абсолютно бесплатно в интернет-магазине Epic Games Store.
ИнфоСМИ вчера в 13:44
Здоровье
На Украине смертность от COVID-19 выросла до трех процентов
Показатель смертности от коронавирусной инфекции COVID-19 на Украине по состоянию на 3 июня составляет 3%, сообщила в среду пресс-служба Центра общественного здоровья минздрава страны.
РИА Новости 08:53
Игры
Разработчики Mafia: Definitive Edition сравнили свою игру с ремейком Resident Evil 2
Немецкий портал PlayFront со ссылкой на новый выпуск журнала Official PlayStation Magazine сообщил, что Mafia: Definitive Edition будет сопоставима с ремейком Resident Evil 2.
3DNews 02:50
Происшествия
Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали
ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
Вести.Ru 02:32