Финансы

ИА БанкИнформСервисИА БанкИнформСервисДоллар опустился ниже 70 рублей

На открытии торгов Московской биржи в понедельник, 1 июня, курс доллара опустился до 69,79 (-0,96). За евро к настоящему моменту дают 77,76 (-0,78).
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Общество

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Пожар быстро потушили, однако погиб один пациент 1981 года рождения. Он отравился продуктами горения.
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