Финансы
ИА БанкИнформСервисДоллар опустился ниже 70 рублей
На открытии торгов Московской биржи в понедельник, 1 июня, курс доллара опустился до 69,79 (-0,96). За евро к настоящему моменту дают 77,76 (-0,78).
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Футбол
«Реал» может купить Санчо в 2021 году
Напомним, что этим летом «Реал», скорее всего, не сможет делать такие дорогостоящие покупки из-за финансового кризиса, связанного с пандемией COVID-19.
ГЛАС.RU 03:14
Здоровье
Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса
Список возможных лекарств для лечения коронавирусной инфекции у взрослых насчитывает 15 препаратов, сообщили в Министерстве здравоохранения.
RT на русском 08:20
Общество
Ростуризм сообщил, когда откроются южные пляжи
В течение двух недель откроются пляжи Кубани и Крыма, пообещала начальник управления безопасности туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова.
Вести.Ru 07:47
Политика
Трамп объяснил необходимость присутствия России в G7 «здравым смыслом»
Присутствия России на саммите G7 требует здравый смысл, заявил президент США Дональд Трамп.
Взгляд.ру 10:03
Происшествия
Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали
ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
Вести.Ru 02:32
Общество
Швеция пожалела об отсутствии карантина из-за рекордной смертности
Швеция признала свою ошибку, из-за которой в стране не вводили строгие карантинные меры.
Lenta.ru 07:28
Политика
Китайским авиакомпаниям собрались запретить полеты в США
США планируют ввести запрет на полеты китайских авиакомпаний в Соединенные Штаты с 16 июня, сообщают СМИ.
Взгляд.ру 09:55
Происшествия
В центре Москвы в ДТП с пятью автомобилями пострадал человек
Пять автомобилей столкнулись в среду днем в центре Москвы, на пересечении Малой Дмитровки с Садовым кольцом - пострадал один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.
РИА Новости 08:53
Политика
Парламент ЛНР сделал русский единственным государственным языком
Русский язык официально признан единственным государственным в самопровозглашенной Луганской Народной Республике (ЛНР).
Известия 05:23
Космос
Потенциально опасный астероид приблизится к Земле в субботу
Популярная механика вчера в 05:26
Политика
Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении 1 июля датой проведения голосования по поправкам в конституцию, сообщила пресс-служба Кремля.
РИА Новости 01 июня в 11:42
Гаджеты
Honor представил линейку Honor Play 4
News.ru 08:31
Армия и оружие
В России определили условия применения ядерного оружия
Президент России Владимир Путин подписал указ об Основах государственной политики в области ядерного сдерживания, в котором прописаны условия применения ядерного оружия.
Газета.Ru вчера в 11:54
Политика
Песков заявил, что Путин не примет участия в саммите по вакцинам
Ранее британский премьер Борис Джонсон пригласил президента России Владимира Путина принять участие в виртуальном Глобальном саммите по вакцинам.
RT на русском 09:45
Транспорт
Железнодорожное сообщение с Мурманском восстановят к концу июня
Железнодорожное сообщение с Мурманском планируется восстановить к концу месяца.
Большое Радио вчера в 08:21
Общество
Овечкин высказался о массовых беспорядках в США
Хоккеист высказал слова соболезнования по поводу гибели афроамериканца Джорджа Флойда, а также обратился к жителям США в связи с массовыми беспорядками, вызванные данным событием.
Piter.tv вчера в 04:09
Происшествия
При пожаре в Боткинской больнице Петербурга погиб пациент
Пожар быстро потушили, однако погиб один пациент 1981 года рождения. Он отравился продуктами горения.
BFM.ru 03:35
Общество
Сервис BlaBlaCar возобновил работу в России
Интерфакс 08:26
Футбол
Захаряк может стать новым главным тренером «Краснодара»
«Краснодар» собирается заменить на посту главного тренера Сергея Матвеева на Игоря Захаряка. Такой информацией располагает ресурс «Мaтч ТВ».
ProstoProSport 08:55
Общество
Актер из рекламы за поправки в Конституцию решил голосовать против
Что касается участия в съемках ролика, то Александр Филимоненко заявил, что его просто использовали и он вообще не знал, с какой целью снималось видео.
Новые Известия вчера в 15:21
Путешествия
Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил
Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru 01:12
Шоу-бизнес
Пригожин призывает скинуться на лечение Заворотнюк
Продюсер готов возглавить фонд помощи людям творческих профессий После жалоб на бедственное положение артистов в период карантина Иосиф Пригожин заявил о готовности возглавить фонд или ассоциацию помощи людям творческих профессий.
WomanHit.ru 06:03
Общество
В Москве опубликованы графики отключения горячей воды
Тепло и горячую воду в жилых домах Москвы на время профилактических работ отключают с 1 июля 2020 года.
Интерфакс вчера в 11:08
Наука
Определен регион с самым чистым воздухом на планете
Anonsens вчера в 20:15
Здоровье
Мишустин распорядился возобновить плановую работу больниц
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении оказания плановой медицинской помощи в больницах и поликлиниках.
Lenta.ru 06:20
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Политика
Токаев заявил о нежелании Казахстана стать частью Союзного государства
Токаев уточнил, что по мере развития кооперационных связей, создания совместного рынка товаров и услуг, усиления инвестиционной привлекательности государств-членов организации можно сделать ЕАЭС «эффективной структурой глобального масштаба».
Newvz.ru 03:50
Гаджеты
Стал известен график выхода обновления EMUI 10.1 для европейских Huawei и Honor
Стал известен график отправки пользователям обновления оболочки EMUI 10.1 для смартфонов от марок Huawei и Honor, используемых на территории европейских стран.
Актуальные Новости 08:25