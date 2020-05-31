На открытии торгов Московской биржи в понедельник, 1 июня, курс доллара опустился до 69,79 (-0,96). За евро к настоящему моменту дают 77,76 (-0,78).

Футбол «Реал» может купить Санчо в 2021 году Напомним, что этим летом «Реал», скорее всего, не сможет делать такие дорогостоящие покупки из-за финансового кризиса, связанного с пандемией COVID-19.

Здоровье Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса Список возможных лекарств для лечения коронавирусной инфекции у взрослых насчитывает 15 препаратов, сообщили в Министерстве здравоохранения. 37

Общество Ростуризм сообщил, когда откроются южные пляжи В течение двух недель откроются пляжи Кубани и Крыма, пообещала начальник управления безопасности туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова. 223

Политика Трамп объяснил необходимость присутствия России в G7 «здравым смыслом» Присутствия России на саммите G7 требует здравый смысл, заявил президент США Дональд Трамп.

Происшествия Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы. 1,9K

Политика Китайским авиакомпаниям собрались запретить полеты в США США планируют ввести запрет на полеты китайских авиакомпаний в Соединенные Штаты с 16 июня, сообщают СМИ.

Происшествия В центре Москвы в ДТП с пятью автомобилями пострадал человек Пять автомобилей столкнулись в среду днем в центре Москвы, на пересечении Малой Дмитровки с Садовым кольцом - пострадал один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной Госавтоинспекции. 1

Политика Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении 1 июля датой проведения голосования по поправкам в конституцию, сообщила пресс-служба Кремля. 11K

Армия и оружие В России определили условия применения ядерного оружия Президент России Владимир Путин подписал указ об Основах государственной политики в области ядерного сдерживания, в котором прописаны условия применения ядерного оружия. 1,9K

Общество Овечкин высказался о массовых беспорядках в США Хоккеист высказал слова соболезнования по поводу гибели афроамериканца Джорджа Флойда, а также обратился к жителям США в связи с массовыми беспорядками, вызванные данным событием. 23

Футбол Захаряк может стать новым главным тренером «Краснодара» «Краснодар» собирается заменить на посту главного тренера Сергея Матвеева на Игоря Захаряка. Такой информацией располагает ресурс «Мaтч ТВ».

Общество Актер из рекламы за поправки в Конституцию решил голосовать против Что касается участия в съемках ролика, то Александр Филимоненко заявил, что его просто использовали и он вообще не знал, с какой целью снималось видео. 137

Шоу-бизнес Пригожин призывает скинуться на лечение Заворотнюк Продюсер готов возглавить фонд помощи людям творческих профессий После жалоб на бедственное положение артистов в период карантина Иосиф Пригожин заявил о готовности возглавить фонд или ассоциацию помощи людям творческих профессий. 114

Общество В Москве опубликованы графики отключения горячей воды Тепло и горячую воду в жилых домах Москвы на время профилактических работ отключают с 1 июля 2020 года. 858

Здоровье Мишустин распорядился возобновить плановую работу больниц Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении оказания плановой медицинской помощи в больницах и поликлиниках. 23

Общество Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров. 1,9K