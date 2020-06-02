Финансы
Inc-news.ruКурс доллара опустился ниже 70 рублей
По данным Московской биржи, по состоянию на утро 1 июня курс доллара снизился ниже 70 рублей и составил 69,83 рубля. Это случилось впервые с 6 марта текущего года.
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Общество
Китай затягивал с предоставлением информации ВОЗ о коронавирусе
Китай затягивал с предоставлением важной информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в январе этого года.
Lenta.ru 15:08
Общество
Минздраву поручено внести проект возобновления плановой помощи
Министерству здравоохранения РФ поручено внести проект постановления, предусматривающий изменения в реализации базовой программы ОМС для возобновления плановой работы медицинских организаций.
Вести.Ru 15:37
Кино
Крис Эванс больше не вернется к роли Капитана Америки
Крис Эванс с 2011 года играл роль Капитана Америки. Последнее его появление было в финале серии фильмов о Мстителях.
Слово и Дело 10:34
Общество
Актер из рекламы за поправки в Конституцию решил голосовать против
Что касается участия в съемках ролика, то Александр Филимоненко заявил, что его просто использовали и он вообще не знал, с какой целью снималось видео.
Новые Известия 15:21
Политика
Евросоюз выступил против возвращения России в G7
Европейский союз не поддерживает инициативу президента США Дональда Трампа о возвращении России к формату «Большой семерки» (G7).
Lenta.ru 11:12
Политика
В Сенат США внесли законопроект с призывом продлить ДСНВ
Старший демократ комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес внес законопроект, в котором содержится призыв немедленно продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).
Взгляд.ру 13:01
Экономика
План по восстановлению доходов россиян разработало Правительство
В проекте Общенационального плана действий по восстановлению занятости и доходов населения, росту экономики и долгосрочным структурным изменениям указано, что данные меры должны привести к повышению реальных доходов населения, пишет РБК.
Live24 01:22
Культура
Филипп Киркоров спел «песню простаты»
Народный артист РФ изобразил из себя мужской половой орган. Филипп Киркоров изобразил стоящий член и спел "песню простаты".
Piter.tv 05:18
Общество
В США хозяин русского ресторана защитил его от толпы протестующих
В американском городе Сан-Диего, охваченном наряду с другими мегаполисами США массовыми беспорядками, хозяину ресторана русской кухни удалось защитить свой бизнес от погромов и разрушения.
Российская газета 09:36
Шоу-бизнес
Константин Богомолов опубликовал фото обнаженной Ксении Собчак
Константин Богомолов и Ксения Собчак после своей свадьбы в пятницу 13 считаются одной из самых эпатажных пар.
Uznayvse.ru вчера в 13:31
Общество
В Госдуму внесут законопроект о пособиях для домохозяек
Право на пособие возникнет только у одного члена семьи, если размер среднедушевого дохода семьи домохозяйки (домохозяина) не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения.
ТАСС 31 мая в 17:16
Путешествия
Туристы отказываются от отдыха в Сочи из-за справок об отсутствии коронавируса
Среди прочего ведомство обязало здравницы спрашивать у туристов справки об отсутствии коронавируса, выданные не позднее, чем за 48 часов, а также справки об отсутствии контактов с зараженными.
Интерфакс 08:49
Происшествия
Под Воронежем опрокинулся бензовоз
Сегодня, 2 июня, буквально несколько минут назад в посёлке Латная Семилукского района опрокинулся бензовоз-пятитонник.
TV Губерния 09:45
Происшествия
Адвокат сообщил о задержании более десяти человек на пикетах в Москве
Задержания начались у знания ГУ МВД Москвы на Петровке, где проходят одиночные пикеты против полицейского насилия.
РБК 15:04
Политика
Сыровара Сироту покоробили слова Навального в адрес ветерана войны
Сыровара Олега Сироту, который снялся в ролике RT о поправках в Конституцию, не задели оскорбления оппозиционера Алексея Навального, по словам фермера, его покоробили высказывания в адрес других участников видео - ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко и врача-кардиохирурга Лео Бокерии.
РИА Новости 11:54
Энергетика
«Газпром» обжаловал решение арбитража по спору с польской PGNiG
"Газпром" во вторник обжаловал в Апелляционном суде Стокгольма решение Стокгольмского арбитража об условиях ценообразования на газ, поставляемый в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа", сообщает польский покупатель PGNiG.
Интерфакс 11:48
Общество
В авиаотрасли назвали сроки возобновления полетов за рубеж
Глава «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов спрогнозировал возобновление авиасообщения между Россией и зарубежными странами в августе или сентябре 2020 года - сначала с СНГ, а затем постепенно с дальним зарубежьем.
Ридус 03:10
Общество
Американский бунт - беспощадный, но не бессмысленный
Поводом для бунтов в США стало убийство полицейским чернокожего мужчины, однако причиной массовых выступлений стало экономическое бесправие афроамериканского населения, которое еще больше ухудшилось из-за пандемии.
Finam.Ru вчера в 14:00
Армия и оружие
На Донбасс прибыли радикалы и журналисты: в планах новые провокации
На Донбасс прибыли нацики из «Правого сектора»*.
Новостной фронт 08:10
Общество
Москвичам стал доступен график отключения горячей воды
Москвичи смогут узнать график отключения горячей воды на информационном портале, который начал работать на mos.ru и на сайте "МОЭК Онлайн".
Газета.Ru 14:18
Кино
Дж. К. Симмонс получит роль в новых фильмах о Человеке-пауке
Версия.Инфо вчера в 05:23
Общество
Мэр Якутска вступилась за обвиняемого в экстремизме шамана
Мэр Якутска Сардана Авксентьева на странице в соцсети «В контакте» вступилась за шамана Александра Габышева, шедшего в Москву «изгонять Путина».
Ведомости 04:12
Здоровье
В Иванове скончался 91-летний пациент с коронавирусом
В Иванове в горбольнице № 4 скончался 91-летний мужчина с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
Известно.ру 08:02
Космос
Китай планирует запустить телескоп для поиска внеземной жизни
Китай планирует в сентябре этого года собирается в сентябре 2020 года запустить самый большой в мире телескоп названием FAST.
Pravda.Ru 15:29
Здоровье
Опрос показал удовлетворение трети россиян системой здравоохранения
В 2019 году, до пандемии коронавируса, качеством доступной медицинской помощи в местах проживания оказались довольны только 37% россиян, свидетельствуют данные Gallup.
РБК 11:54
Общество
Большинство вузов не повысят стоимость обучения в следующем году
Глава Министерства науки и высшего образования Валерий Фальков заявил о том, что большая часть вузов приняла решение не повышать стоимость обучения в следующем учебном году.
Газета.Ru 14:29
Политика
Россия и Турция совместно разработают вакцину от коронавируса
По словам Коджи, российские медики отмечают действенность лечения от COVID-19, которое применяется в Турции.
Lenta.ru 15:16
Общество
Собянин заявил об использовании 50% созданных медицинских мощностей
В Москве во время борьбы с коронавирусом были использованы 50% медицинских мощностей.
Известия 11:50