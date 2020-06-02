Финансы
РИА НовостиОфициальный курс доллара упал ниже 70 рублей
Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на завтра, снизилась по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 98,24 копейки — до 73,2782 рубля.
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Политика
США расширили санкционные списки по Венесуэле
Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США OFAC внесло в санкционные списки по Венесуэле четыре судна и четыре компании.
Страна Советов on-line 13:17
Происшествия
Независимое вскрытие показало, что Флойд умер от удушения
Два доктора, которые провели независимое вскрытие тела Джорджа Флойда, заявили в понедельник, что причиной смерти стала «механическая асфиксия».
Коммерсантъ вчера в 17:17
Общество
В Ростовской области сняли ряд ограничений
Ростов-на-Дону, 2 июня 2020, 17:30 — REGNUM В Ростовской области сняли ряд ограничений, действовавших в регионе с 31 марта 2020 года.
REGNUM 10:30
Авто
Lada 4x4 уходит с европейского авторынка
После распродажи всех автомобилей, модель покинет европейский авторынок.
CarsWeek.ru 15:14
Общество
В Госдуму внесут законопроект о выплатах пособий домохозяйкам
В пресс-службе главы комитета нижней палаты российского парламента по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова, являющийся одним из авторов инициативы, сообщили, что 1 июня в Госдуму будет внесен законопроект о выплатах пособий домохозяйкам.
RuNews24.ru 31 мая в 20:53
Экономика
В РФ может быть установлена минимальная ставка часовой оплаты
По словам источника, обозначить новую норму предлагается как "минимальный размер часовой ставки" (МРЧС), он будет применяться при привлечении работника на неполное рабочее время на срок до трех месяцев.
Финмаркет 05:49
Общество
Опубликован график отключения горячей воды в Москве
В Москве запустили сервис, информирующий о сезонном отключении горячей воды в городе.
РИА Новости 11:01
Общество
Мишустин поручил проверить влияние указов Собянина на права граждан
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК 16:25
Политика
Трамп поблагодарил самого себя за подавление протестов в США
Президент США Дональд Трамп поблагодарил самого себя за подавление протестов в некоторых города страны минувшей ночью.
Piter.tv 11:12
Армия и оружие
На Донбасс прибыли радикалы и журналисты: в планах новые провокации
На Донбасс прибыли нацики из «Правого сектора»*.
Новостной фронт 08:10
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по работе ресторанов и кафе
Роспотребнадзор озвучил рекомендации о работе ресторанов и кафе. Дистанция в полтора метра должна соблюдаться между столами.
Темирхан-Шура вчера в 12:25
Общество
В России выработают новые требования к общежитиям вузов
Министерство науки и высшего образования России выработает новые требования к университетским общежитиям в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 16:15
Наука
Опробован эффективный способ диагностирования рака простаты
В 50% случаев в ходе исследования медикам не удавалось поставить ранний диагноз рака простаты.
Live24 вчера в 16:44
Футбол
Мяч Павлюченко признан лучшим голом сборной на чемпионатах Европы
39-летний футболист, нападающий, заслуженный мастер спорт России Роман Павлюченко стал победителем конкурса на лучший гол сборной России по футболу на европейских чемпионатах.
SM News 07:45
Общество
Между Махачкалой и Каспийском не будет ограничено движение
Глава региона заметил, что между Каспийском и Махачкалой не будет проблем с проездом, так как многие только этим маршрутом добираются на работу.
Темирхан-Шура 15:24
Политика
В ЕС заявили об отсутствии у США права менять состав G7
США, которые председательствуют в G7, могут направлять приглашения на саммит, но не имеют права менять его формат, заявил во вторник верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
РИА Новости 07:15
Происшествия
МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой
Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости 11:20
Авто
Программы льготного автокредитования в России расширяют аудиторию
Программы льготного автокредитования — "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" — становятся доступны более широкому кругу потребителей, предельная стоимости машины по ним увеличивается до 1,5 миллиона рублей, следует из сообщения Минпромторга РФ.
ПРАЙМ 31 мая в 17:04
Общество
Китай затягивал с предоставлением информации ВОЗ о коронавирусе
Китай затягивал с предоставлением важной информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в январе этого года.
Lenta.ru 15:08
Общество
Защитник русского ресторана в США снял погромщиков на видео
Владелец ресторана русской кухни Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян снял видео о том, как он защищал ресторан от погромщиков и протестующих.
РИА Новости 14:43
Политика
В Крыму украинского военного задержали за нарушение госграницы
Российская газета 05:08
Политика
Глава МИД Украины заявил о недопустимости диалога с ДНР и ЛНР
Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев намерен изменить формат переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе.
ФАН 11:10
Здоровье
Скандал в энгельсской больнице. Радаева возмутило поведение главврача
Глава региона потребовал проведения эффективных мер реагирования на жалобу врачей 2-й городской больницы Энгельса.
Четвертая Власть 12:50
Космос
Китай планирует запустить телескоп для поиска внеземной жизни
Китай планирует в сентябре этого года собирается в сентябре 2020 года запустить самый большой в мире телескоп названием FAST.
Pravda.Ru 15:29
Общество
Симоньян прокомментировала нападения на журналистов в США
Главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян не исключила подачи иска против американских полицейских, напавших на журналистов агентства.
РИА Новости 12:28
Экономика
ВТБ начал выдачу кредитов для бизнеса под 2% годовых
Как рассказали в банке, среди первых компаний, которые получат в ВТБ кредиты под 2% годовых, – обувные магазины Zenden и Rendez-Vous, торговая сеть одежды Finn Flare, отель Akyan St. Petersburg и др.
Ведомости вчера в 01:59
Гаджеты
Обновление iOS сломало iPhone и iPad
В некоторых случаях обновление iOS 13.5 буквально «ломало» смартфоны, что приводило к постоянным перезагрузкам устройства.
Evo-rus.com 14:57