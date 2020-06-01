Финансы
ИА БанкИнформСервисДоллар опустился ниже 70 рублей
В банках Екатеринбурга к 12:15 часам местного времени лучший курс покупки доллара составляет 69,92 рубля (ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК, АК БАРС Банк), евро - 77,8 (Банк «НЕЙВА», АК БАРС Банк). Продают валюты от 70,3 и 78,15 соответственно (ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК, Примсоцбанк).
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В Забайкалье сделали огромную надпись «Путин вор» прямо на сопке https://t.co/Hpg7jgJeTP pic.twitter.com/SpEbFxfICS— Світлана Вольдемарівна (@qduXUN4lb9SkFF5) June 1, 2020 Что еще известно:Глава поселка Андрей Дашин около 10.30 утверждал, что надписи нет.
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