Финансы

ИА БанкИнформСервисИА БанкИнформСервисДоллар опустился ниже 70 рублей

В банках Екатеринбурга к 12:15 часам местного времени лучший курс покупки доллара составляет 69,92 рубля (ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК, АК БАРС Банк), евро - 77,8 (Банк «НЕЙВА», АК БАРС Банк). Продают валюты от 70,3 и 78,15 соответственно (ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК, Примсоцбанк).
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