Финансы

ИА БанкИнформСервисИА БанкИнформСервисДоллар опустился ниже 70 рублей

На открытии торгов Московской биржи в понедельник, 1 июня, курс доллара опустился до 69,79 (-0,96). За евро к настоящему моменту дают 77,76 (-0,78).
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Эхономика: Итоги прошлого месяца

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Курс доллара упал ниже ₽69 впервые с 6 марта

РБКвчера в 03:02

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ТАССвчера в 03:01

Доллар опустился ниже 69 рублей

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Доллар опустился ниже 69 рублей впервые с 6 марта

Ведомостивчера в 03:53
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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении плановой медпомощи в клиниках.
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Общество

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Если автомобилист, подозреваемый в употреблении алкоголя, отказывается от прохождения теста, его по-прежнему будут штрафовать на 30 тысяч рублей и лишать прав на 1,5-2 года.
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Армия и оружие

В России определили условия применения ядерного оружия

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Экономика

Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
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Певица Алсу впервые показала фото младшего ребенка, сына Рафаэля.
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Общество

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Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
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Общество

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Швеция признала свою ошибку, из-за которой в стране не вводили строгие карантинные меры.
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На Солнце произошла мощнейшая с 2017 года вспышка

NASA сообщает, что обсерватория солнечной динамики SDO зафиксировала мощнейшую с октября 2017 года вспышку на Солнце.
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Общество

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Тепло и горячую воду в жилых домах Москвы на время профилактических работ отключают с 1 июля 2020 года.
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Экономика

Деньги «под отчет» выплачивают без указания кода в платежке

При выдаче работнику денежных средств «под отчет» код дохода в платежке не ставится. Подотчетные деньги не являются доходом работника.
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