Доллар на открытии торгов опустился ниже 70 рублей впервые с 6 марта.

Экономика Москва вырвалась в тройку лидеров по изменению цен на элитное жилье По словам директора департамента городской недвижимости Knight Frank Андрея Соловьева, рост цен на элитное жилье в Москве в первую очередь связан с ограниченным объемом нового предложения: в начале года на рынок высокобюджетной недвижимости не вышло ни одного проекта. 7

Общество Начались выплаты «детских» 10 000 рублей Напомним, 11 мая Владимир Путин во время совещания объявил о такой мере поддержки семей с детьми в условиях пандемии, как выплата в 10 000 на каждого ребёнка в возрасте от 3 до 16 лет. 56

Футбол «Спартак» и «Локомотив» поспорят за полузащитника «Кайсериспора» Менса Полузащитник «Кайсериспора» Бернарду Менса попал в сферу интересов двух клубов РПЛ, сообщает Ghana Web.

Общество У премьера Армении Пашиняна выявлен коронавирус Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что он и члены его семьи заболели коронавирусной инфекцией. 38

Здоровье Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний". 1,7K

Политика Украина возобновит авиасообщение с 15 июня Украина возобновит международное и внутреннее авиасообщение с 15 июня, сообщил в понедельник министр инфраструктуры страны Владислав Криклий.

Игры В компании Sony рассказали о цене на PlayStation 5 Ранее Sony отмечала, что 4 июня презентует первые игры для PlayStation 5. Многие эксперты уверены, что именно на этой пресс-конференции компания анонсирует новую приставку. 58

Здоровье Эксперты и врачи попросили Голикову о срочных мерах для защиты медиков Угроза второй волны Экспертная группа, в которую вошли врачи, медицинские эксперты и руководители благотворительных фондов, обратилась с письмом к вицу-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко. 251

Происшествия В Петербурге радист и охранник подозреваются в педофилии По версии следствия, радист и охранник на протяжении шести лет совершали на территории Санкт-Петербурга преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних. 17

Общество Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями. 9,6K

Наука Ученый предсказал новую пандемию опаснее коронавируса Ученый из Великобритании Майкл Грегор предсказал возможность возникновения новой пандемии, которая будет способна уничтожить половину населения планеты. 54