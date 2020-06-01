Финансы

Газета.RuГазета.RuДоллар опустился ниже 70 рублей

Доллар на открытии торгов опустился ниже 70 рублей впервые с 6 марта.
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Курс доллара упал ниже 70 рублей

Московский Комсомолец03:18

Рубль «обнулился» до мартовских отметок. Доллар на торгах — уже ниже 70

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Курс доллара опустился ниже 70 рублей

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Доллар опустился ниже 70 рублей

Газета.Ru03:08

Курс доллара опустился ниже 70 рублей впервые за три месяца

Известия03:05

Курс рубля взлетел

Lenta.ru03:10

Курс доллара упал ниже ₽70 впервые с 6 марта

РБК03:01
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Общество

Илон Маск по-русски ответил Рогозину

Газета.Ru вчера в 14:33
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Происшествия

В Крыму пропала шестилетняя девочка

Распивая спиртное, взрослые оставили ребенка без присмотра, после чего девочка пропала.
Российская газета 01:26
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Экономика

Москва вырвалась в тройку лидеров по изменению цен на элитное жилье

По словам директора департамента городской недвижимости Knight Frank Андрея Соловьева, рост цен на элитное жилье в Москве в первую очередь связан с ограниченным объемом нового предложения: в начале года на рынок высокобюджетной недвижимости не вышло ни одного проекта.
РБК 01:00
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Общество

Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа возобновился

Транзит газа по польскому участку трубопровода Ямал — Европа возобновился после четырехдневного перерыва.
РБК 02:45
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Общество

В Москве выздоровели 2060 пациентов с коронавирусом

РИА Новости 02:07
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Шоу-бизнес

Елена Воробей заразилась коронавирусом

Известия вчера в 22:17
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Общество

Начались выплаты «детских» 10 000 рублей

Напомним, 11 мая Владимир Путин во время совещания объявил о такой мере поддержки семей с детьми в условиях пандемии, как выплата в 10 000 на каждого ребёнка в возрасте от 3 до 16 лет.
Гай.рф 01:00
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Баскетбол

Бывший баскетболист «Кливленда» избил участника акций протеста

Вести.Ru 02:50
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Футбол

«Спартак» и «Локомотив» поспорят за полузащитника «Кайсериспора» Менса

Полузащитник «Кайсериспора» Бернарду Менса попал в сферу интересов двух клубов РПЛ, сообщает Ghana Web.
Чемпионат 01:03
Общество

У премьера Армении Пашиняна выявлен коронавирус

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что он и члены его семьи заболели коронавирусной инфекцией.
RT на русском 02:07
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Здоровье

Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса

РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
Интерфакс 30 мая в 16:44
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Политика

Украина возобновит авиасообщение с 15 июня

Украина возобновит международное и внутреннее авиасообщение с 15 июня, сообщил в понедельник министр инфраструктуры страны Владислав Криклий.
РИА Новости 02:21
Шоу-бизнес

Алферова призналась, что постоянно плакала в браке с Абдуловым

Ирина Алферова и Александр Абдулов прожили вместе 17 лет. После их расставания актриса признавалась, что тяжело переживает развод.
ФАН 30 мая в 20:21
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Игры

В компании Sony рассказали о цене на PlayStation 5

Ранее Sony отмечала, что 4 июня презентует первые игры для PlayStation 5. Многие эксперты уверены, что именно на этой пресс-конференции компания анонсирует новую приставку.
Moi-portal.ru 03:21
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Авто

5 мифов о надежности мотора Hyundai Solaris

АвтоВзгляд 30 мая в 05:48
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Политика

Песков выразил надежду на отмену ограничений ко дню парада Победы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле рассчитывают на снятие ограничительных мер, введенных из-за пандемии, к 24 июня — дню парада Победы.
БИЗНЕС Online вчера в 07:30
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Здоровье

67 человек заболели коронавирусом в Алтайском крае за сутки

На 1 июня в Алтайском края выявлено 1 915 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в числе инфицированных 189 детей.
Kursk.com 01:57
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Здоровье

Эксперты и врачи попросили Голикову о срочных мерах для защиты медиков

Угроза второй волны Экспертная группа, в которую вошли врачи, медицинские эксперты и руководители благотворительных фондов, обратилась с письмом к вицу-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
РБК вчера в 23:00
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Происшествия

В Петербурге радист и охранник подозреваются в педофилии

По версии следствия, радист и охранник на протяжении шести лет совершали на территории Санкт-Петербурга преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних.
REGNUM 03:04
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Армия и оружие

На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»

Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета 30 мая в 21:42
1,2K
Общество

Роспотребнадзор отменил требование по загрузке самолетов на 50%

Роспотребнадзор перестал требовать от авиаперевозчиков заполнять салоны самолетов пассажирами только наполовину.
РБК вчера в 23:11
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Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
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Происшествия

В Курской области на ферме погибли 700 поросят

ГТРК Курск 02:32
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Общество

Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации

Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями.
Lenta.ru 30 мая в 05:41
9,6K
Общество

Еще 96 жителей Саратовской области заболели коронавирусом за сутки

Еще 96 человек заболели коронавирусом в Саратовской области только за последние сутки.
Московский Комсомолец 30 мая в 04:34
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Наука

Ученый предсказал новую пандемию опаснее коронавируса

Ученый из Великобритании Майкл Грегор предсказал возможность возникновения новой пандемии, которая будет способна уничтожить половину населения планеты.
Комсомольская правда 29 мая в 20:40
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Футбол

Семин заявил, что не будет работать в «Локомотиве» с Кикнадзе и Мещеряковым

Покинувший пост главного тренера "Локомотива" Юрий Семин заявил, что не будет занимать никаких постов в клубе, пока там работают генеральный директор Василий Кикнадзе и председатель совета директоров Анатолий Мещеряков.
Вести.Ru 01:08
Происшествия

В Оренбургской области проверяют факт изъятия детей из семьи

BFM.ru вчера в 09:55
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Здоровье

Онколог назвал признаки рака кожи на ранней стадии

При первых признаках рака кожи Каприн рекомендовал сразу же обращаться к врачу.
Клопс 30 мая в 11:47
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Политика

Попов назвал «уродами» Human Rights Watch за отношение к России

Евгений Попов в своем Telegram-канале назвал «уродами» Human Rights Watch.
Дни24 01:04
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