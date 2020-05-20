Финансы
DP.RUДоллар опустился ниже 71 рубля впервые с начала марта
Доллар и евро в четверг снижаются к рублю, свидетельствуют данные Московской биржи. 1 доллар США по состоянию на 12:30 стоит 70,7 рубля, евро торгуется на отметке 77,6 рубля. Последний раз ниже отметки 71 рубль курс американской валюты опускался в начале марта.
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Курс рубля на 21 мая 2020: доллар упал ниже 71 рубля, евро – ниже 78 рублей
Комсомольская правда03:11
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Общество
Парад Победы и голосование по Конституции могут совместить
В РБК сообщают, что парад Победы и голосование по Конституции могут быть проведены 24 июня.
Newsler.ru вчера в 03:08
Политика
Путин опроверг слухи о замене очного образования дистанционным
Президент России Владимир Путин заявил, что считает провокацией все слухи и вбросы о том, что после пандемии коронавируса дистанционное образование полностью заменит очное.
RT на русском 07:33
Общество
Герой России Юсупов вывез с Мальты и Кипра 210 россиян
С Мальты и Кипра "Уральские авиалинии" вывезли 210 российских туристов, которые находились там долгое время из-за коронавирусной инфекции.
Московский Комсомолец Екатеринбург 03:47
Кино
Российских зрителей «Великой» разозлил чернокожий князь Ростов
Зрителей комедийного сериала «Великая» про российскую императрицу Екатерину II разозлил актерский состав шоу, в котором оказались чернокожие артисты.
Lenta.ru 02:30
Общество
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском 06:12
Общество
В Краснодарском крае продлили режим ограничений из-за коронавируса
Власти Краснодарского края продлили карантин до 6 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 06:59
Общество
В Совфеде предложили уголовное наказание за выплаты серых зарплат
В России могут ввести уголовную ответственность за начисление серой зарплаты.
РБК 06:51
Культура
Программу Михалкова «Бесогон» снова сняли с эфира
Ранее сообщалось о том, что этот выпуск был снят с эфира – на следующий день после показа, состоявшегося 1 мая.
Новые Известия 19 мая в 08:05
Общество
Депздрав отрицает планы по изоляции москвичей с иммунитетом к COVID-19
Департамент здравоохранения Москвы опроверг в четверг планы изолировать жителей столицы, у которых выявлен иммунитет к коронавирусу.
Газета.Ru 07:15
Экономика
ЦБ сообщил о возможности подать на кредитные каникулы через госуслуги
Россияне смогут подать заявку на оформление кредитных каникул через портал госуслуг. Об этом в своем пресс-релизе сообщил Банк России.
РБК 08:40
Общество
Навка вылечилась от коронавируса
Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка вылечилась от коронавирусной инфекции.
RT на русском 06:35
Общество
В Совфеде предложили законодательно установить понятие самоизоляции
В Совете Федерации предложили внести в российское законодательство изменения, чтобы легально определить понятие самоизоляции, предусмотреть случаи и порядок установления такого режима.
RT на русском 02:18
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации летним оздоровительным учреждениям
Детские летние оздоровительные учреждения уже работают по методическим рекомендациям Роспотребнадзора, что позволит сделать отдых безопасным, сообщила главный санитарный врач России Анна Попова.
РИА Новости 08:16
Политика
Фермеры в Эстонии попросили власти пустить в страну украинцев
Урожай клубники в Эстонии в этом году может пропасть, поскольку из-за пандемии коронавируса власти запретили въезд в республику украинским гастарбайтерам, которые обычно занимаются сбором этих ягод.
Sputnik Литва 03:40
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс 07:26
Путешествия
Греция с 1 июля откроется для туристов из большинства стран
Как писал NEWS.ru, российские санатории и отели с коттеджным размещением откроются с 1 июня для внутренних туристов в большинстве регионов.
News.ru вчера в 14:54
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу на авиабазе в Техасе
Человек устроил стрельбу на авиабазе ВМС США Корпус-Кристи в Техасе. Об этом сообщает портал KRIS 6 News, ссылаясь на сообщение базы.
Газета.Ru 08:49
Шоу-бизнес
В интернете обсуждают новую фотографию Дженнифер Лопес
Daily Mail сообщило о том, что американская актриса и певица Дженнифер Лопес опубликовала в своем Instagram фотографии из домашнего спортивного зала, на которых она демонстрирует свою фигуру.
Pravda.Ru 02:54
Происшествия
Бывший муж Лолиты попал в больницу
Москва, 21 мая 2020, 12:46 — REGNUM Бывший муж певицы Лолиты Дмитрий Иванов оказался в одной из больниц Москвы с многочисленными травмами, сообщает 21 мая издание «СтарХит».
REGNUM 05:46
Интернет
«Мегафон» запустил новую тарифную линейку «#БезПереплат»
В компании «Мегафон» еще отметили, что новые тарифы позволяют при отрицательном балансе бесплатно общаться в социальных сетях.
Astera вчера в 07:15
Общество
В Туле медсестра пришла на работу в прозрачном костюме и купальнике
Пациенты тульской больницы обратили внимание на наряд одной из медсестер учреждения. Девушка пришла на работу в прозрачном защитном костюме.
ФедералПресс 19 мая в 16:31
Происшествия
В Донбассе погиб командир украинского батальона «Луганск-1»
Командир батальона патрульной службы полиции особого назначения "Луганск-1" Сергей Губанов погиб при выполнении задания командования штаба Операции объединенных сил (ООС) в Луганской области Украины, сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел страны.
Газета.Ru 07:36
Общество
«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
РИА Новости вчера в 13:24
Космос
Curiosity нашел весомые доказательства изменения климата на Марсе
Используя марсоход Curiosity, ученые нашли доказательства существования древних озер, а также обнаружили органические соединения.
Ридус вчера в 08:10
Общество
Авиаперевозчики попросили отменить рассадку через одного в самолетах
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта попросила правительство отменить рекомендации Роспотребнадзора о заполнении салонов самолета наполовину, пишет газета "Коммерсант".
РИА Новости 05:44
Экономика
Минфин решил не менять правила налогового резидентства из-за пандемии
Из-за ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом, многие бизнесмены могут стать налоговыми резидентами стран, в которых не планировали оставаться долгое время.
РБК 02:28
Экономика
Вне шоколада. АСВ подало иск о банкротстве Коркунова
В начале весны АСВ подало в суд заявление о привлечении к субсидиарной ответственности на сумму почти 6 млрд рублей всех бывших контролирующих лиц Анкор Банка, в том числе Коркунова.
BFM.ru вчера в 14:43
Экономика
Челябинское УФАС возбудило дело из-за наценки на гречку в 356%
Челябинское управление Федеральной антимонопольной службы РФ возбудило дело о сговоре двух торговых сетей, которые установили в своих магазинах торговую надбавку на гречневую крупу в размере до 356%, сообщила в четверг пресс-служба регионального УФАС.
РИА Новости 08:57
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Головко» спустят на воду 22 мая
Фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко» планируется спустить на воду 22 мая. Корабль строило ПАО «Северная верфь».
Коммерсантъ Санкт-Петербург вчера в 11:22
Гаджеты
Apple выпустила «коронавирусное» обновление для iPhone
Компания Apple выпустила обновление для своих смартфонов iPhone, которое должно облегчить работу нескольких функций в условиях коронавируса.
РИА Новости вчера в 16:11