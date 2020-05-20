Доллар и евро в четверг снижаются к рублю, свидетельствуют данные Московской биржи. 1 доллар США по состоянию на 12:30 стоит 70,7 рубля, евро торгуется на отметке 77,6 рубля. Последний раз ниже отметки 71 рубль курс американской валюты опускался в начале марта.

Доллар опустился ниже 71 рубля впервые с начала марта

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