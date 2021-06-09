Мосгорсуд в среду признал Фонд борьбы с коррупцией и Фонд защиты прав граждан (ФБК и ФЗПГ), а также общественное движение "Штабы Навального" экстремистскими организациями, удовлетворив иск столичной прокуратуры.
Создаваемый американской военно-промышленной корпорацией Northrop Grumman в интересах Военно-воздушных сил (ВВС) США стратегический малозаметный бомбардировщик B-21 Raider, называемый «самым крутым» самолетом в мире, будет неуязвим для российских зенитных ракетных систем С-500 «Прометей», пишет The National Interest.