Минздрав заявил, что «Спутник V» и «Спутник Лайт» могут использоваться для ревакцинации

Вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт" могут эффективно использоваться для ревакцинации, в том числе для тех, кто был изначально привит ими, сообщила пресс-служба Минздрава России.