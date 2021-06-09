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Доллар опустился ниже 72 рублей впервые с июля 2020 года

Курс доллара на торгах на Мосбирже опустился ниже 72 руб. впервые с 28 июля 2020 года.В источнике

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Курс доллара опустился ниже 72 рублей

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Курс доллара опустился ниже 72 рублей впервые с июля 2020 года

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