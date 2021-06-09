КоммерсантъДоллар опустился ниже 72 рублей впервые с июля 2020 годаКурс доллара на торгах на Мосбирже опустился ниже 72 руб. впервые с 28 июля 2020 года.В источникеДума ТВДума ТВRT на русскомГазета.RuЭкономика сегодняНовые ИзвестияПетрозаводск говоритTatCenterНациональная служба новостейФАНLife.ruЭксперт Северо-ЗападРосбалтИзвестияThe Moscow PostНТВНьюс-ННПодробнее о событииКурс доллара опустился ниже 72 рублейRT на русском06:56Курс доллара рухнулLenta.ru04:31Динамика курсов валютТАСС03:42Курс доллара опустился ниже 72 рублей впервые с июля 2020 годаРИА Новости03:26Дальнейший рост рубля ограничен макростатистикой США, полагает аналитикПРАЙМ06:05Доллар опустился ниже 72 рублей впервые с июля 2020 годаКоммерсантъ03:40Курс евро впервые с марта снизился до 88 рублей на МосбиржеФАН20:32Показать ещёОценить205Поделиться