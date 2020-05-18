Финансы
REGNUMРубль укрепился на фоне роста цен на нефть
Москва, 18 мая 2020, 22:43 — REGNUM Курс рубля укрепился по отношению к доллару и евро на вечерних торгах 18 мая на фоне роста мировых цен на нефть. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Комментарии
Общество
Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение
Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации.
РИА Новости 07:33
Происшествия
Задавивший утят новгородский бизнесмен объяснил свой поступок
Народные новости 14:12
Политика
Сенаторы предложили разрешить ввоз дефицитных санкционных товаров
Сенаторы Константин Косачев и Сергей Кисляк предложили включить дефицитные иностранные товары в число исключений, на которые не распространяется действие закона о контрсанкциях.
Ведомости 16:51
Экономика
В Думе предложили лишать свободы за незаконный оборот криптоактивов
Еще один законопроект о цифровых финансовых активах, который разрабатывается с 2017 года и должен задать правила для финансового обращения криптоактивов, Дума одобрила в первом чтении в мае 2018 года.
РБК 17:00
Армия и оружие
ЛНР и ДНР привели войска в полную боеготовность
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики привела подразделения в полную боевую готовность, заявил официальный представитель оборонного ведомства Яков Осадчий.
РИА Новости 10:05
Общество
Россиянам открыли сервис по выплатам на детей от 3 до 7 лет
Минкомсвязь России на Едином портале госуслуг запустила новый сервис для оформления выплат на детей от 3 до 7 лет, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru 16:45
Общество
У Мосгорсуда требуют полной блокировки YouTube в России
5 июня Мосгорсуд рассмотрит иск против Google (владеет видеохостингом YouTube), поданный компанией Ontarget, разработчиком онлайн-тестов для подбора персонала.
Вести.Ru 01:20
Авто
Новый Skoda Rapid появился в российских автосалонах
Авторамблер 10:04
Происшествия
В четырехэтажном доме в Саратовской области рухнула лестница
«Поступила информация о том, что в Саратовской области по адресу: г. Энгельс, Летный городок, д. 35 — произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами»,— говорится в сообщении МЧС.
Коммерсантъ 01:42
Общество
Помпео оценил ущерб от пандемии коронавируса
США считают, что пандемия коронавируса нанесла в мире ущерб на сумму до 9 триллионов долларов, заявил госсекретарь Майк Помпео.
РИА Новости 11:10
Происшествия
В Москве задержаны участники конфликта со стрельбой у Южного порта
Трое предполагаемых участников конфликта со стрельбой у Южного порта задержаны в Москве.
Российская газета 15:25
Происшествия
В Брянске полковник МВД задержан за взятку в пять миллионов рублей
17 октября начальник отдела был задержан с поличным при получении 1,1 миллиона рублей.
Российская газета 06:23
Авто
Mazda начала выпуск первого электромобиля Mazda MX-30
Стало известно, что на предприятии в Хиросиме началось серийное производство Mazda MX-30 — первого электрического авто бренда.
32CARS.ru 12:26
Общество
Фельдшера в Ивановской области обвинили в распространении фейков
Фельдшер скорой помощи из города Кинешма (Ивановская область) стал фигурантом дела о распространении фейковой информации.
Инфо24 15:02
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов прокомментировал развод с Гавриловой
Три дня назад Эмин сообщил о своем расставании с Аленой Гавриловой. Певец поблагодарил бывшую супругу за два года, проведенных вместе.
RuNews24.ru 18 мая в 15:48
Музыка
Британцы назвали лучшую песню в истории Евровидения
Жители Великобритании в ходе опроса выбрали лучшую песню за всю историю музыкального конкурса Евровидение.
Вечерняя Москва 18 мая в 10:12
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
Общество
В ВОЗ предупредили о второй волне пандемии коронавируса
За первой волной пандемии по всему миру может последовать вторая, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости 16:22
Общество
Мишустин заявил о постепенной стабилизации ситуации с коронавирусом
Москва, 20 мая 2020, 13:38 — REGNUM Ситуация с распространением коронавируса в России постепенно стабилизируется.
REGNUM 06:38
Общество
ВОЗ сообщила о рекордном числе заражений коронавирусом за сутки в мире
Всемирная организация здравоохранения сообщила в среду, что за прошедшие сутки в мире зарегистрировала самое большое число заражений коронавирусом с момента начала пандемии.
Интерфакс 15:04
Общество
Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм
Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия 12:50
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по работе санаториев на фоне пандемии
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по работе санаториев на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Газета.Ru 13:00
Футбол
«Химки» могут объединиться с «Родиной» для участия в ФНЛ или РПЛ
«Химки», получившие право выступать в РПЛ в следующем сезоне, могут объединиться с «Родиной», которая выступает в ПФЛ.
Metaratings 06:18
Общество
Медик, переболевший коронавирусом, показал свое истощенное тело
Мужчина смог выздороветь после длительного лечения. Об этом стало известно сегодня, 20 мая. Обо всем сообщает издание Buzzfeed News.
Gazeta.SPb 10:47
Общество
МЧС предупредило о мокром снеге в Московском регионе
По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 23:00 20 мая до конца суток 21 мая в регионе ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах области мокрый снег.
RT на русском 16:14