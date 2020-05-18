Финансы

REGNUMREGNUMРубль укрепился на фоне роста цен на нефть

Москва, 18 мая 2020, 22:43 — REGNUM Курс рубля укрепился по отношению к доллару и евро на вечерних торгах 18 мая на фоне роста мировых цен на нефть. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Курс рубля вырос вслед за нефтью

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Рубль завершил основную валютную сессию укреплением к доллару и евро

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Курс рубля взлетел

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Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 73,1 рубля

ТАСС18 мая в 03:02
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Одна из самых дорогих моделей Mercedes разбилась в аварии в Москве

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Происшествия

Задавивший утят новгородский бизнесмен объяснил свой поступок

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Сенаторы предложили разрешить ввоз дефицитных санкционных товаров

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В Думе предложили лишать свободы за незаконный оборот криптоактивов

Еще один законопроект о цифровых финансовых активах, который разрабатывается с 2017 года и должен задать правила для финансового обращения криптоактивов, Дума одобрила в первом чтении в мае 2018 года.
РБК 17:00
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ЛНР и ДНР привели войска в полную боеготовность

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики привела подразделения в полную боевую готовность, заявил официальный представитель оборонного ведомства Яков Осадчий.
РИА Новости 10:05
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Общество

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Общество

У Мосгорсуда требуют полной блокировки YouTube в России

5 июня Мосгорсуд рассмотрит иск против Google (владеет видеохостингом YouTube), поданный компанией Ontarget, разработчиком онлайн-тестов для подбора персонала.
Вести.Ru 01:20
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Здоровье

Пожилых пациентов госпиталя в «Ленэкспо» перевели в отдельную секцию

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Авто

Новый Skoda Rapid появился в российских автосалонах

Авторамблер 10:04
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Происшествия

В четырехэтажном доме в Саратовской области рухнула лестница

«Поступила информация о том, что в Саратовской области по адресу: г. Энгельс, Летный городок, д. 35 — произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами»,— говорится в сообщении МЧС.
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Общество

Помпео оценил ущерб от пандемии коронавируса

США считают, что пандемия коронавируса нанесла в мире ущерб на сумму до 9 триллионов долларов, заявил госсекретарь Майк Помпео.
РИА Новости 11:10
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Происшествия

В Москве задержаны участники конфликта со стрельбой у Южного порта

Трое предполагаемых участников конфликта со стрельбой у Южного порта задержаны в Москве.
Российская газета 15:25
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Игры

Названа дата выхода переиздания игры Mafia с новой графикой

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Происшествия

В Брянске полковник МВД задержан за взятку в пять миллионов рублей

17 октября начальник отдела был задержан с поличным при получении 1,1 миллиона рублей.
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Стало известно, что на предприятии в Хиросиме началось серийное производство Mazda MX-30 — первого электрического авто бренда.
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Эмин Агаларов прокомментировал развод с Гавриловой

Три дня назад Эмин сообщил о своем расставании с Аленой Гавриловой. Певец поблагодарил бывшую супругу за два года, проведенных вместе.
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Британцы назвали лучшую песню в истории Евровидения

Жители Великобритании в ходе опроса выбрали лучшую песню за всю историю музыкального конкурса Евровидение.
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Общество

В России могут смягчить условия выхода на пенсию

В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
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Общество

В ВОЗ предупредили о второй волне пандемии коронавируса

За первой волной пандемии по всему миру может последовать вторая, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости 16:22
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Общество

Мишустин заявил о постепенной стабилизации ситуации с коронавирусом

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Общество

ВОЗ сообщила о рекордном числе заражений коронавирусом за сутки в мире

Всемирная организация здравоохранения сообщила в среду, что за прошедшие сутки в мире зарегистрировала самое большое число заражений коронавирусом с момента начала пандемии.
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Общество

Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм

Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия 12:50
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Роспотребнадзор дал рекомендации по работе санаториев на фоне пандемии

Роспотребнадзор подготовил рекомендации по работе санаториев на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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«Химки» могут объединиться с «Родиной» для участия в ФНЛ или РПЛ

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