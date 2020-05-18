Финансы

КлопсКлопсКурс рубля двинулся вверх вслед за ценами на нефть

Евро падал до 78,72 рубля впервые с 6 марта. Валюта России в течение торгов укреплялась по отношению к доллару и евро на фоне подорожания нефти на 7%. Влияние на курс рубля оказала и активизация глобального спроса на рисковые активы.
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