Финансы
КлопсКурс рубля двинулся вверх вслед за ценами на нефть
Евро падал до 78,72 рубля впервые с 6 марта. Валюта России в течение торгов укреплялась по отношению к доллару и евро на фоне подорожания нефти на 7%. Влияние на курс рубля оказала и активизация глобального спроса на рисковые активы.
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Курс рубля на 19 мая 2020 года: доллар упал до 72,44 рубля, евро – 79,2 рубля
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