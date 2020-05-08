Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти, свидетельствуют данные торгов. Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 73,9-74,01 рубля.

Рубль укрепился к доллару и евро на фоне роста цен на нефть

Общество Суды России могут вернуться к работе с 12 мая Суды России начнут возвращаться к обычному режиму работы с 12 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в судебной системе. 269

Музыка Музыканты группы Little Big выпустили новый клип Санкт-Петербург, 8 мая 2020, 12:35 — REGNUM Новый клип «Hypnodancer» в стиле танцевальных хитов из 90-х выпустила российская панк-рейв группа Little Big. 27

Политика Зеленский назвал ошибкой отзыв грузинского посла Президент Украины Владимир Зеленский назвал прекрасными отношения с Грузией, а реакцию грузинской стороны на назначение Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета реформ в Нацсовете реформ при президенте Украины — ошибкой. 583

Наука Назван ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни Одним из наиболее распространенных симптомов новой коронавирусной инфекции является утрата обоняния, выяснил профессор отделения хирургии Университета Цинциннати Ахмад Седагхат. 19

Гаджеты Xiaomi начала тестирование международной версии MIUI 12 Компания Xiaomi выпустила обновление фирменной ОС MIUI 12 и сразу после этого начала тестирование бета-версий для международного рынка. 6

Политика Глава МИД Германии назвал единственного виновника Второй мировой войны Советский Союз неоднократно называли одним из виновников Второй мировой войны наравне с нацистской Германией власти стран Восточной Европы. 542

Общество Рособрнадзор может перенести ЕГЭ на август Рособрнадзор может перенести проведение ЕГЭ на август, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. 2

Общество Протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу с подозрением на заражение коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в окружении священника. 199

Общество SCMP: Китай может обвалить курс доллара продажей части госдолга США Пекин, 8 мая 2020, 14:55 — REGNUM Китай может продать часть госдолга США, обвалив тем самым курс доллара в ответ на обвинения в распространении коронавируса нового типа. 586

Происшествия Бизнесмен и политик Анатолий Быков задержан Согласно представленной информации от следственного комитета, Быкова подозревают в заказе на убийство 24-х летнего Наумова, с которым в 1994 году у него произошел конфликт. 2,5K

Общество В Минздраве назвали безопасные сроки проведения ЕГЭ Эпидемиологическая ситуация вряд ли изменится настолько, что сдавать Единый госэкзамен в июне будет безопасно, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании президиума фракции "Единая Россия". 784

Шоу-бизнес Сын Олега Газманова показал свою женщину Сын Олега Газманова показал свою женщину Наследник певца отреагировал на слухи о его личной жизни.

Общество В России семьи с детьми могут получить дополнительную поддержку Москва, 8 мая 2020, 09:52 — REGNUM Дополнительные меры поддержки могут быть предоставлены российским семьям с детьми, которые находились в трудной ситуации или оказались в ней из-за эпидемии коронавируса. 61

Футбол Максим Орешкин стал председателем совета директоров ЦСКА Помощник президента Российской Федерации, член наблюдательного совета "ВЭБ.РФ" Максим Орешкин стал председателем совета директоров московского футбольного клуба ЦСКА, сообщается на сайте армейцев.

Общество Власти Москвы разъяснили требования о ношении масок и перчаток С 12 мая в Москве станет обязательным ношение масок и перчаток, появление только в одном средстве защиты будет нарушением, сообщил РИА Новости начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков. 377

Здоровье Прокуратура проверит данные СМИ об условиях в госпитале в «Ленэкспо» Прокуратура Санкт-Петербурга проведет проверку по информации СМИ о возможных нарушениях условий содержания во временном госпитале в павильоне выставочного комплекса "Ленэкспо", развернутом для больных с легкой формой коронавирусной инфекции, сообщает ведомство. 6