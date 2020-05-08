Финансы
Вести.RuРубль укрепился к доллару и евро на фоне роста цен на нефть
Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти, свидетельствуют данные торгов. Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 73,9-74,01 рубля.
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Комментарии
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко
Sport.ru 06 мая в 07:56
Общество
Суды России могут вернуться к работе с 12 мая
Суды России начнут возвращаться к обычному режиму работы с 12 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в судебной системе.
Газета.Ru 03:13
Музыка
Музыканты группы Little Big выпустили новый клип
Санкт-Петербург, 8 мая 2020, 12:35 — REGNUM Новый клип «Hypnodancer» в стиле танцевальных хитов из 90-х выпустила российская панк-рейв группа Little Big.
REGNUM 05:35
Общество
Выплаты к 75-летию Победы в апреле получили 1,2 млн россиян
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в апреле порядка 1,2 миллиона россиян получили выплаты в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Парламентская газета 06:48
Политика
Зеленский назвал ошибкой отзыв грузинского посла
Президент Украины Владимир Зеленский назвал прекрасными отношения с Грузией, а реакцию грузинской стороны на назначение Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета реформ в Нацсовете реформ при президенте Украины — ошибкой.
Коммерсантъ 07:48
Наука
Назван ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни
Одним из наиболее распространенных симптомов новой коронавирусной инфекции является утрата обоняния, выяснил профессор отделения хирургии Университета Цинциннати Ахмад Седагхат.
РИА Новости 07:13
Шоу-бизнес
Киркоров сообщил результаты теста на коронавирус
Московский Комсомолец 06 мая в 07:09
Гаджеты
Xiaomi начала тестирование международной версии MIUI 12
Компания Xiaomi выпустила обновление фирменной ОС MIUI 12 и сразу после этого начала тестирование бета-версий для международного рынка.
NewInform 06 мая в 08:14
Здоровье
Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи
Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru 06 мая в 11:14
Общество
Роспотребнадзор сообщил о влиянии теплой погоды на коронавирус
При температуре 70℃ вирус полностью дезактивируется. Низкий уровень влажности и солнечные лучи также способствуют разрушению коронавируса.
РБК 08:27
Политика
Глава МИД Германии назвал единственного виновника Второй мировой войны
Советский Союз неоднократно называли одним из виновников Второй мировой войны наравне с нацистской Германией власти стран Восточной Европы.
РБК 08:22
Общество
Рособрнадзор может перенести ЕГЭ на август
Рособрнадзор может перенести проведение ЕГЭ на август, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ведомости 07:32
Общество
Протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу
Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу с подозрением на заражение коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в окружении священника.
Интерфакс 04:01
Общество
SCMP: Китай может обвалить курс доллара продажей части госдолга США
Пекин, 8 мая 2020, 14:55 — REGNUM Китай может продать часть госдолга США, обвалив тем самым курс доллара в ответ на обвинения в распространении коронавируса нового типа.
REGNUM 07:55
Происшествия
Бизнесмен и политик Анатолий Быков задержан
Согласно представленной информации от следственного комитета, Быкова подозревают в заказе на убийство 24-х летнего Наумова, с которым в 1994 году у него произошел конфликт.
Ёлдаш вчера в 02:54
Армия и оружие
США показали корабли НАТО около российской границы
Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море.
РИА Новости вчера в 11:06
Общество
В Минздраве назвали безопасные сроки проведения ЕГЭ
Эпидемиологическая ситуация вряд ли изменится настолько, что сдавать Единый госэкзамен в июне будет безопасно, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании президиума фракции "Единая Россия".
Российская газета 06:25
Происшествия
Российского священника арестовали за сексуальное насилие над детьми
В Оренбурге арестовали священника за сексуальное насилие над детьми. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.
Lenta.ru 05:53
Шоу-бизнес
Сын Олега Газманова показал свою женщину
Сын Олега Газманова показал свою женщину Наследник певца отреагировал на слухи о его личной жизни.
Экспресс газета 08:35
Общество
В России семьи с детьми могут получить дополнительную поддержку
Москва, 8 мая 2020, 09:52 — REGNUM Дополнительные меры поддержки могут быть предоставлены российским семьям с детьми, которые находились в трудной ситуации или оказались в ней из-за эпидемии коронавируса.
REGNUM 02:52
Футбол
Максим Орешкин стал председателем совета директоров ЦСКА
Помощник президента Российской Федерации, член наблюдательного совета "ВЭБ.РФ" Максим Орешкин стал председателем совета директоров московского футбольного клуба ЦСКА, сообщается на сайте армейцев.
РИА Новости 08:18
Армия и оружие
Из Италии вылетел первый самолет с российскими военными
Московский Комсомолец 08:10
Общество
Власти Москвы разъяснили требования о ношении масок и перчаток
С 12 мая в Москве станет обязательным ношение масок и перчаток, появление только в одном средстве защиты будет нарушением, сообщил РИА Новости начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.
РИА Новости 07:53
Здоровье
Прокуратура проверит данные СМИ об условиях в госпитале в «Ленэкспо»
Прокуратура Санкт-Петербурга проведет проверку по информации СМИ о возможных нарушениях условий содержания во временном госпитале в павильоне выставочного комплекса "Ленэкспо", развернутом для больных с легкой формой коронавирусной инфекции, сообщает ведомство.
РИА Новости 08:23
Хоккей
Хоккеист Якупов сменил СКА на «Витязь»
Вести.Ru 08:07
Общество
Сергей Собянин подписал постановление о доплатах медработникам
В Москве коронавирус подтверждён у 92 тысяч человек, скончались 905 пациентов, выздоровели почти 10 тысяч.
Говорит Москва 03:29
Общество
В ассоциации вузов предложили проводить ЕГЭ только для поступающих
Москва, 8 мая 2020, 11:18 — REGNUM Ассоциация «Глобальные университеты» предложила проводить Единый государственный экзамен только для тех, кто впоследствии будет поступать в вузы.
REGNUM 04:18
Экономика
Mastercard повысила лимит, разрешающий платить без ПИН-кода
В 2019 году другая международная платежная система — Visa — увеличила лимит при бесконтактной оплате без ПИН-кода до 3 тысяч рублей, до этого этот минимальный порог был установлен на уровне 1 тысячи рублей.
BFM.ru 08:40