Финансы

ПрофильПрофильДоллар опустился ниже 74 рублей

Курс доллара США с расчетами на завтра на торгах Мосбиржи в пятницу, 17 апреля, опустился ниже отметки в 74 руб. По состоянию на 11:30 мск курс американской валюты составил 73,94 руб.
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Рубль частично отыграл падение из-за дешёвой нефти

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Президент России Владимир Путин заявил, что страна обязательно победит эпидемию коронавируса.
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