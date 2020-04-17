Курс доллара США с расчетами на завтра на торгах Мосбиржи в пятницу, 17 апреля, опустился ниже отметки в 74 руб. По состоянию на 11:30 мск курс американской валюты составил 73,94 руб.

Наука Установлена температура гибели коронавируса Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут. 1,4K

Авто Опубликована новая информация о Land Rover Defender 80 СМИ США назвали его 80 - учитывая, что Land Rover называет две версии Defender 90 и 110 - хотя подтверждения этому нет.

Общество Работающим россиянам старше 65 лет дадут больничные Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков. 571

Политика Пять препаратов от коронавируса испытываются в России Пять российских препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции находятся на стадии клинических испытаний, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время совещания о ходе строительства и перепрофилирования медицинских центров в российских регионах, трансляция ведется на канале "Россия 24". 3

Политика В МИД РФ допустили разработки опасных вирусов в биолабораториях США Москва, 17 апреля 2020, 16:09 — REGNUM В биологических лабораториях США, которые расположены за пределами страны, в частности, на территориях бывших советских республик, могут вестись разработки возбудителей опасных заболеваний. 2

Авто «Народные» автомобили с пробегом, которые выпотрошат кошелек владельца Сразу хочу сказать, что всё ниженаписанное – это моё личное мнение, которое сложилось у меня за время моей работы с автомобилями.

Экономика Владимир Путин обратился к россиянам 15 апреля Владимир Путин 15 апреля в прямом эфире федеральных каналов обратился к гражданам РФ и анонсировал новые меры поддержки населения, бизнеса и экономики в целом. 149

Происшествия Крымчанка избила полицейского за замечание о нарушении самоизоляции Как сообщил сегодня на заседании оперативного штаба по противодействию коронавируса замначальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин, за минувшие сутки правоохранители оформили более 300 протоколов в отношении крымчан, нарушивших режим самоизоляции. 126

Политика Президент России объявил о переносе Парада Победы На совещании с членами Совета Безопасности глава государства Владимир Путин объявил о переносе парада на Красной площади и военных парадов в регионах в честь 75-летия Великой Победы. 2,7K

Энергетика Saudi Aramco пытается нарастить долю рынка Саудовский нефтяной гигант пытается нарастить свою долю на рынке всеми доступными способами. 708