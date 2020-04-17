Финансы
ПрофильДоллар опустился ниже 74 рублей
Курс доллара США с расчетами на завтра на торгах Мосбиржи в пятницу, 17 апреля, опустился ниже отметки в 74 руб. По состоянию на 11:30 мск курс американской валюты составил 73,94 руб.
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Власти видят проблемы с реализацией мер по поддержке бизнеса в связи с COVID-19, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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В Чечне в выходные, 18-го и 19 апреля, объявлен строгий карантин.
РБК 08:48
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Пять препаратов от коронавируса испытываются в России
Пять российских препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции находятся на стадии клинических испытаний, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время совещания о ходе строительства и перепрофилирования медицинских центров в российских регионах, трансляция ведется на канале "Россия 24".
Газета.Ru 09:27
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В МИД РФ допустили разработки опасных вирусов в биолабораториях США
Москва, 17 апреля 2020, 16:09 — REGNUM В биологических лабораториях США, которые расположены за пределами страны, в частности, на территориях бывших советских республик, могут вестись разработки возбудителей опасных заболеваний.
REGNUM 09:09
Армия и оружие
Крейсер «Москва» назвали самым мощным кораблем Черноморского флота
Российский гвардейский ракетный крейсер «Москва», находящийся в Крыму, является самым мощным кораблем Черноморского флота (ЧФ) Военно-морского флота (ВМФ) России, считает военный эксперт Дмитрий Болтенков.
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Сразу хочу сказать, что всё ниженаписанное – это моё личное мнение, которое сложилось у меня за время моей работы с автомобилями.
Свободная Пресса 01:27
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ФНС предложила внести доходы россиян в единый реестр
ФНС предложила создать единый реестр с данными о россиянах, пишет "Интерфакс".
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Власти Кубани продлили режим карантина до 30 апреля
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Газета.Ru 08:11
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Владимир Путин обратился к россиянам 15 апреля
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Как сообщил сегодня на заседании оперативного штаба по противодействию коронавируса замначальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин, за минувшие сутки правоохранители оформили более 300 протоколов в отношении крымчан, нарушивших режим самоизоляции.
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Президент России объявил о переносе Парада Победы
На совещании с членами Совета Безопасности глава государства Владимир Путин объявил о переносе парада на Красной площади и военных парадов в регионах в честь 75-летия Великой Победы.
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Saudi Aramco пытается нарастить долю рынка
Саудовский нефтяной гигант пытается нарастить свою долю на рынке всеми доступными способами.
Вести.Ru вчера в 03:19
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Инфекционист заявил, что пик коронавируса в России настанет летом
Пик заболевания коронавирусной инфекцией наступит в России через полтора-два месяца, считает доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.
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В Челябинской области режим самоизоляции продлен до 30 апреля
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Розыгрыш Лиги Европы начнется с 22 октября. В сезоне-2019/20 групповой этап еврокубков начался 16 сентября.
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