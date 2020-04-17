Финансы
ИА Красная ВеснаДоллар подешевел и опустился ниже 74 рублей
К 15:00 курс российской национальной валюты опустился ниже 74 рублей за доллар. Евро при этом подешевело более чем на 1 рубль, опустившись с начала торгов с отметки 81,65 до 80,55 рублей к 13:00 по московскому времени.
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Политика
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Число бессимптомных случаев коронавируса в РФ увеличилось до 50%
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В МЧС дали рекомендации по ношению медицинских масок
МЧС рекомендовало не носить защитные маски на улице.
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Крымчанка избила полицейского за замечание о нарушении самоизоляции
35-летняя жительница Симферополя причинила телесные повреждения полицейскому, который попросил придерживаться режима самоизоляции.
Российская газета 06:38
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Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения
День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России 15 апреля в 13:37
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Задержанный ФСБ адвокат Вершинин признал свою вину частично
Задержанный ФСБ адвокат Вершинин признал свою вину частично Сегодня Пресненский райсуд Москвы изберет меру пресечения известному адвокату Александру Вершинину, обвиняемому в особо крупном мошенничестве.
Коммерсантъ 06:35
Энергетика
Saudi Aramco пытается нарастить долю рынка
Саудовский нефтяной гигант пытается нарастить свою долю на рынке всеми доступными способами.
Вести.Ru вчера в 03:19
Политика
Путин обсудил коронавирус с Макроном
В ходе беседы Макрон поблагодарил Путина за содействие в возвращении французских граждан и транспортировке медицинских средств и оборудования через территорию России.
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Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
Религия
Страстную пятницу православные христиане отмечают 17 апреля
В Великую Пятницу или Великий Пяток православные вспоминают осуждение на смерть, крестные страдания и смерть Спасителя, снятие с Креста Его тела и погребение Его.
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Вышел трейлер фильма про Аль Капоне — его играет Том Харди
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Salt Mag вчера в 04:13
Общество
«Ъ» выяснил, как Москва отправит в армию 6 тысяч призывников
Прежде всего "для формирования фотоальбома военнослужащего проводится фотографирование команды призывников на фоне баннера с мэром Москвы" (не более 5 – 6 минут на одного человека, уточняется в документе).
Коммерсантъ 02:30
Здоровье
В Саратовской области закрыли на карантин город Ершов
Ершов находится в восточной части Саратовской области, расстояние от него до Самары – 250 километров, до самых южных населенных пунктов региона - 200 км. Отметим также, что в Ульяновской области завтра будут закрыты на карантин рабочие поселки Карсун и Языково.
СОВА 06:30
Транспорт
В Санкт-Петербурге задумались о введении пропускного режима
Власти Санкт-Петербурга задумались о скором введении пропускного режима в городе по аналогии с Москвой.
Lenta.ru вчера в 14:31
Армия и оружие
Последний штурм: 75 лет назад началась Берлинская операция
16 апреля 1945 года началась Берлинская операция. Ее итогом стало падение Берлина и окончание Великой Отечественной войны.
Российская газета вчера в 02:45
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина была переведена в военный госпиталь
Российская певица Надежда Бабкина была переведена в военный госпиталь.
Evo-rus.com 08:08
Общество
Медведев допустил ужесточение мер из-за коронавируса
Из-за тревожного развития ситуации с коронавирусом в России могут быть введены более жесткие ограничения, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью «РИА Новости».
РБК 08:11
Экономика
Мишустин жестко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами
Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что льготные кредиты, выдаваемые банками компаниям малого и среднего бизнеса, убыточны для самих кредитных организаций.
РИА Новости вчера в 06:12
Армия и оружие
Китайский истребитель J-20 зависим от российского двигателя
Издание Sohu, говоря об истребителе Chengdu J-20, останавливается на его отличных характеристиках, по которым он не уступает другим самолетам аналогичного поколения.
Политическая Экспертиза 15 апреля в 10:47
Политика
Дума проверит наличие гражданства США у депутата-коммуниста
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить наличие гражданства США у депутата от КПРФ Дениса Парфенова после заявлений одного из парламентариев, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 06:35
Общество
Губернатор Кубани продлил режим карантина в крае до 30 апреля
В пятницу днем губернатор Вениамин Кондратьев в ходе заседания Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, заявил, что режим карантина на территории Краснодарского края будет продлен до 30 апреля.
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Авто
Власти Китая раздают деньги на покупку автомобилей
В целях поддержки отрасли власти КНР предоставят гражданам субсидии до 1,4 тыс. долларов на покупку машин.
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Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина отказалась считать одним из способов преодоления текущего кризиса так называемые «вертолетные деньги» — концепцию, в рамках которой гражданам раздают деньги просто так.
Lenta.ru 06:12
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Поклонники рассекретили имя невесты Александра Гудкова
Фанаты приложили много усилий, чтобы узнать имя вероятной невесты актера.
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Авто
Mazda запатентовала гибридную силовую установку с роторным двигателем
Компания Mazda запатентовала в Японии гибридную силовую установку с роторным двигателем в основе.
Автоновости дня 07:20
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Медики Покровской больницы жалуются Беглову и Литвиненко
Работники больницы жалуются на проблемы, вызванные отсутствием координации между комитетом по здравоохранению и Роспотребнадзором.
МР7.ру вчера в 17:40