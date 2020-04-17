К 15:00 курс российской национальной валюты опустился ниже 74 рублей за доллар. Евро при этом подешевело более чем на 1 рубль, опустившись с начала торгов с отметки 81,65 до 80,55 рублей к 13:00 по московскому времени.

Доллар подешевел и опустился ниже 74 рублей

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