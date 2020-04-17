Финансы

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаДоллар подешевел и опустился ниже 74 рублей

К 15:00 курс российской национальной валюты опустился ниже 74 рублей за доллар. Евро при этом подешевело более чем на 1 рубль, опустившись с начала торгов с отметки 81,65 до 80,55 рублей к 13:00 по московскому времени.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

ЦБ снизил курс доллара на 18-20 апреля до 73,94 рубля

ТАСС06:53

Рубль растет к доллару и евро на открытии торгов

Газета.Ru03:15

На торгах рубль вырос по отношению к евро и доллару

РИАМОвчера в 05:40

Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск снизился до 73,94 рубля

Банки.ру04:34

Курс доллара на Мосбирже упал до 73,43 рубля

ИА Красная Весна04:24

Курс доллара опустился ниже ₽74, евро — ниже ₽80

РБК03:04

Рубль растет к доллару и евро на открытии торгов

Коммерсантъ03:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 08:18, Ашберн

Комментарии

Политика

Лукашенко ответил критикующим меры борьбы COVID-19 в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика пошла своим путем по борьбе с распространением коронавируса COVID-19, поскольку, в отличие от ряда других стран, сохранила эффективную систему здравоохранения.
РИА Новости 05:24
402
Здоровье

Число бессимптомных случаев коронавируса в РФ увеличилось до 50%

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о росте числа людей, болеющих коронавирусом бессимптомно.
Интерфакс 07:41
12
Происшествия

В Москве задержали участника Pussy Riot в полицейской форме

Ведомости 05:54
143
Общество

В МЧС дали рекомендации по ношению медицинских масок

МЧС рекомендовало не носить защитные маски на улице.
РИА Новости 06:34
2,3K
Происшествия

Крымчанка избила полицейского за замечание о нарушении самоизоляции

35-летняя жительница Симферополя причинила телесные повреждения полицейскому, который попросил придерживаться режима самоизоляции.
Российская газета 06:38
35
Шоу-бизнес

Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения

День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России 15 апреля в 13:37
99
Происшествия

Задержанный ФСБ адвокат Вершинин признал свою вину частично

Задержанный ФСБ адвокат Вершинин признал свою вину частично Сегодня Пресненский райсуд Москвы изберет меру пресечения известному адвокату Александру Вершинину, обвиняемому в особо крупном мошенничестве.
Коммерсантъ 06:35
62
Энергетика

Saudi Aramco пытается нарастить долю рынка

Саудовский нефтяной гигант пытается нарастить свою долю на рынке всеми доступными способами.
Вести.Ru вчера в 03:19
704
Политика

Путин обсудил коронавирус с Макроном

В ходе беседы Макрон поблагодарил Путина за содействие в возвращении французских граждан и транспортировке медицинских средств и оборудования через территорию России.
Известия 08:02
Здоровье

В Кемеровской области скончался первый пациент с коронавирусом

Piter.tv 02:24
294
Общество

Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
389
Религия

Страстную пятницу православные христиане отмечают 17 апреля

В Великую Пятницу или Великий Пяток православные вспоминают осуждение на смерть, крестные страдания и смерть Спасителя, снятие с Креста Его тела и погребение Его.
Телепорт вчера в 19:35
26
Кино

Вышел трейлер фильма про Аль Капоне — его играет Том Харди

В Сети вышел первый трейлер фильма «Капоне», который рассказывает о последних годах жизни знаменитого американского гангстера.
Salt Mag вчера в 04:13
11
Общество

«Ъ» выяснил, как Москва отправит в армию 6 тысяч призывников

Прежде всего "для формирования фотоальбома военнослужащего проводится фотографирование команды призывников на фоне баннера с мэром Москвы" (не более 5 – 6 минут на одного человека, уточняется в документе).
Коммерсантъ 02:30
2
Здоровье

В Саратовской области закрыли на карантин город Ершов

Ершов находится в восточной части Саратовской области, расстояние от него до Самары – 250 километров, до самых южных населенных пунктов региона - 200 км. Отметим также, что в Ульяновской области завтра будут закрыты на карантин рабочие поселки Карсун и Языково.
СОВА 06:30
3
Транспорт

В Санкт-Петербурге задумались о введении пропускного режима

Власти Санкт-Петербурга задумались о скором введении пропускного режима в городе по аналогии с Москвой.
Lenta.ru вчера в 14:31
615
Происшествия

МВД Башкирии объяснило инцидент с задержанием детей

Известия 05:50
57
Армия и оружие

Последний штурм: 75 лет назад началась Берлинская операция

16 апреля 1945 года началась Берлинская операция. Ее итогом стало падение Берлина и окончание Великой Отечественной войны.
Российская газета вчера в 02:45
138
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина была переведена в военный госпиталь

Российская певица Надежда Бабкина была переведена в военный госпиталь.
Evo-rus.com 08:08
199
Общество

Медведев допустил ужесточение мер из-за коронавируса

Из-за тревожного развития ситуации с коронавирусом в России могут быть введены более жесткие ограничения, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью «РИА Новости».
РБК 08:11
574
Экономика

Мишустин жестко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами

Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что льготные кредиты, выдаваемые банками компаниям малого и среднего бизнеса, убыточны для самих кредитных организаций.
РИА Новости вчера в 06:12
590
Армия и оружие

Китайский истребитель J-20 зависим от российского двигателя

Издание Sohu, говоря об истребителе Chengdu J-20, останавливается на его отличных характеристиках, по которым он не уступает другим самолетам аналогичного поколения.
Политическая Экспертиза 15 апреля в 10:47
1
Политика

Дума проверит наличие гражданства США у депутата-коммуниста

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить наличие гражданства США у депутата от КПРФ Дениса Парфенова после заявлений одного из парламентариев, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 06:35
Общество

Губернатор Кубани продлил режим карантина в крае до 30 апреля

В пятницу днем губернатор Вениамин Кондратьев в ходе заседания Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, заявил, что режим карантина на территории Краснодарского края будет продлен до 30 апреля.
Российская газета 07:30
288
Авто

Власти Китая раздают деньги на покупку автомобилей

В целях поддержки отрасли власти КНР предоставят гражданам субсидии до 1,4 тыс. долларов на покупку машин.
Тарантас Ньюс 15 апреля в 03:43
200
Экономика

Центробанк отказался раздавать россиянам деньги просто так

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина отказалась считать одним из способов преодоления текущего кризиса так называемые «вертолетные деньги» — концепцию, в рамках которой гражданам раздают деньги просто так.
Lenta.ru 06:12
508
Шоу-бизнес

Поклонники рассекретили имя невесты Александра Гудкова

Фанаты приложили много усилий, чтобы узнать имя вероятной невесты актера.
OAnews 07:16
5
Авто

Mazda запатентовала гибридную силовую установку с роторным двигателем

Компания Mazda запатентовала в Японии гибридную силовую установку с роторным двигателем в основе.
Автоновости дня 07:20
Общество

В Москве у 31 воспитанника Нахимовского училища выявили коронавирус

РИА Новости 08:00
503
Здоровье

Медики Покровской больницы жалуются Беглову и Литвиненко

Работники больницы жалуются на проблемы, вызванные отсутствием координации между комитетом по здравоохранению и Роспотребнадзором.
МР7.ру вчера в 17:40
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное