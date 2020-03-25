Финансы
ИзвестияКурс доллара упал ниже 77 рублей
Курс доллара опустился ниже отметки в 77 рублей. Об этом в среду, 25 марта, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже. На 12:00 мск минимальная цена американской валюты составила 76,96 рубля, а максимальная —77,29 рубля.
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Хоккей
КХЛ досрочно завершила сезон из-за коронавируса
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о досрочном завершении сезона 2019/20 из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа COVID-19, говорится в сообщении на сайте КХЛ.
Политика
Путин обратится к россиянам из-за ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин завершает работу над обращением к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусом, сказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Общество
В Госдуму внесли законопроект о лишении свободы за нарушение карантина
Законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина внесли в Госдуму, сообщил комитет по госстроительству и законодательству.
Общество
В Китае мужчина умер от хантавируса
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Новый случай заражения коронавирусом выявили в Нижегородской области
Уже восьмой случай заражения коронавирусом подтвердился в Нижегородской области.
Политика
Шойгу призвал отрегулировать законы о СМИ
Министр обороны РФ Сергей Шойгу призвал отрегулировать законы о СМИ, прикрываясь которыми активисты прозападной оппозиции пытаются проникать на военные объекты.
Политика
Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной
Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Общество
Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 20 регионах России
В 20 регионах России за сутки выявили 163 случая заражения COVID-19.
Общество
В Минздраве назвали сроки спада активности коронавируса
Активность распространения коронавирусной инфекции COVID-19 снизится с изменением сезона.
Политика
Украина обвинила Россию в манипулировании пандемией коронавируса
Россия манипулирует пандемией коронавируса для того, чтобы снять с себя санкции.
Общество
В гидрометцентре рассказали о погоде летом
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в России летом, пишет РИА Новости.
Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил президенту России Владимиру Путину, что важно отработать итальянский сценарий ситуации с коронавирусом, отметив, что врачи будут рады, если Россия пойдет по китайскому или корейскому пути.
Футбол
«Челси» намерен купить защитника «Аякса»
По имеющимся данным, лондонцы намерены отказаться от защитника «Лестера» Бена Чилуэлла и переключиться на 27-летнего Тальяфико, трансфер которого обойдётся столичному клубу куда дешевле.
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ФСБ задержала хакеров за продажу краденых данных банковских карт
Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила о задержании более 30 человек из нескольких регионов за продажу краденых данных банковских карт.
Общество
У Льва Лещенко диагностировали воспаление легких
Народный артист РСФСР Лев Лещенко находится в больнице с воспалением легких, певец чувствует себя хорошо.
Общество
Рошаль призвал россиян не бояться коронавируса
Врач, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Леонид Рошаль призвал не бояться коронавируса и не создавать нервозную атмосферу.
Экономика
Кудрин допускает снижение ВВП России в 2020 году
Кудрин допускает снижение ВВП РФ в этом году и ожидает, что регионам потребуются дотации и помощь от федерального центра.
Общество
В Ростовской области подтвердили первый случай коронавируса
Во вторник, 25 марта, у жительницы Ростовской области подтвердили наличие коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.
Общество
В СФ призвали вернуть деньги за сданные из-за коронавируса авиабилеты
Как отметила на заседании сенатор Дина Оюн, в настоящее время авиакомпании отказываются возвращать деньги за авиабилеты, купленные по минимальным тарифам, хотя причины отмены пассажирами перелетов связаны именно с коронавирусом.
Спорт
Непомнящий захватил лидерство на турнире претендентов
Сегодня, 22 марта, в Екатеринбурге были сыграны партии пятого тура турнир претендентов по шахматам 2020.
Экономика
Ретейлеры просят правительство РФ о срочных мерах
Во избежание массовых банкротств ретейлеры просят правительство России предпринять ряд срочных мер.
Транспорт
Некоторые поезда внутри РФ отменены из-за снижения пассажиропотока
Москва, 25 марта 2020, 09:58 — REGNUM Периодичность курсирования некоторых поездов внутри России изменена.
Общество
Меркель проверилась на коронавирус
Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на наличие заражения коронавирусом нового типа.
Происшествия
Дело возбудили по факту пожара с семью погибшими в Пензенской области
В Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту пожара, в результате которого погибли семь человек.
Шоу-бизнес
Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка
Общество
В Петербурге рассказали о стоимости лечения коронавируса
В эфире программы «Петербург против коронавируса» на телеканале «Санкт-Петербург» вице-губернатор города на Неве Евгений Елин раскрыл финансовую составляющую лечения COVID-19.
Общество
В России за сутки выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки зарегистрировали 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Авто
В России массово встают конвейеры автозаводов
Впервые в стране автозаводы массово останавливают работу.