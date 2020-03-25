Финансы

ИзвестияИзвестияКурс доллара упал ниже 77 рублей

Курс доллара опустился ниже отметки в 77 рублей. Об этом в среду, 25 марта, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже. На 12:00 мск минимальная цена американской валюты составила 76,96 рубля, а максимальная —77,29 рубля.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Курс доллара демонстрирует снижение

Экономика сегодня05:23

Рубль на бирже продолжает продавливать доллар

Фонтанка.Ру03:12

Курс доллара опустился ниже 77 рублей

ТАСС05:47

Рубль продолжает укрепляться на Московской бирже

РЕН ТВ04:00

Доллар опустился ниже 78 рублей на открытии торгов

Forbes03:12

Курс доллара опускался ниже 77 рублей

Российская газета05:58

Курс доллара опустился ниже ₽78 на открытии торгов

РБК03:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 06:11, Ашберн

Комментарии

Хоккей

КХЛ досрочно завершила сезон из-за коронавируса

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о досрочном завершении сезона 2019/20 из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа COVID-19, говорится в сообщении на сайте КХЛ.
Ведомости 05:48
Политика

Путин обратится к россиянам из-за ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин завершает работу над обращением к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусом, сказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:02
Общество

В Госдуму внесли законопроект о лишении свободы за нарушение карантина

Законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина внесли в Госдуму, сообщил комитет по госстроительству и законодательству.
Коммерсантъ 04:15
Общество

В Китае мужчина умер от хантавируса

Газета.Ru 03:31
Здоровье

Новый случай заражения коронавирусом выявили в Нижегородской области

Уже восьмой случай заражения коронавирусом подтвердился в Нижегородской области.
КП - Нижний Новгород 05:25
Политика

Шойгу призвал отрегулировать законы о СМИ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу призвал отрегулировать законы о СМИ, прикрываясь которыми активисты прозападной оппозиции пытаются проникать на военные объекты.
РИА Новости 04:47
Политика

Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной

Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Газета.Ru вчера в 05:16
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 20 регионах России

В 20 регионах России за сутки выявили 163 случая заражения COVID-19.
RT на русском 04:55
Гаджеты

До iOS 13.4 обновила Apple свои iPhone и iPad

Live24 03:25
Общество

В Минздраве назвали сроки спада активности коронавируса

Активность распространения коронавирусной инфекции COVID-19 снизится с изменением сезона.
Мой район (г. Москва) 04:04
Политика

Украина обвинила Россию в манипулировании пандемией коронавируса

Россия манипулирует пандемией коронавируса для того, чтобы снять с себя санкции.
Lenta.ru 04:15
Общество

В гидрометцентре рассказали о погоде летом

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в России летом, пишет РИА Новости.
Мой Брянск вчера в 00:14
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил президенту России Владимиру Путину, что важно отработать итальянский сценарий ситуации с коронавирусом, отметив, что врачи будут рады, если Россия пойдет по китайскому или корейскому пути.
РИА Новости вчера в 10:21
Футбол

«Челси» намерен купить защитника «Аякса»

По имеющимся данным, лондонцы намерены отказаться от защитника «Лестера» Бена Чилуэлла и переключиться на 27-летнего Тальяфико, трансфер которого обойдётся столичному клубу куда дешевле.
Metaratings 05:18
Происшествия

ФСБ задержала хакеров за продажу краденых данных банковских карт

Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила о задержании более 30 человек из нескольких регионов за продажу краденых данных банковских карт.
Ведомости вчера в 03:58
Общество

У Льва Лещенко диагностировали воспаление легких

Народный артист РСФСР Лев Лещенко находится в больнице с воспалением легких, певец чувствует себя хорошо.
ТАСС 05:17
Общество

Рошаль призвал россиян не бояться коронавируса

Врач, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Леонид Рошаль призвал не бояться коронавируса и не создавать нервозную атмосферу.
Московский Комсомолец в Марий Эл 05:54
Экономика

Кудрин допускает снижение ВВП России в 2020 году

Кудрин допускает снижение ВВП РФ в этом году и ожидает, что регионам потребуются дотации и помощь от федерального центра.
ТАСС 05:54
Общество

В Ростовской области подтвердили первый случай коронавируса

Во вторник, 25 марта, у жительницы Ростовской области подтвердили наличие коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 05:20
Общество

В СФ призвали вернуть деньги за сданные из-за коронавируса авиабилеты

Как отметила на заседании сенатор Дина Оюн, в настоящее время авиакомпании отказываются возвращать деньги за авиабилеты, купленные по минимальным тарифам, хотя причины отмены пассажирами перелетов связаны именно с коронавирусом.
РИА Новости 03:57
Спорт

Непомнящий захватил лидерство на турнире претендентов

Сегодня, 22 марта, в Екатеринбурге были сыграны партии пятого тура турнир претендентов по шахматам 2020.
Sport24.ru 22 марта в 12:42
Экономика

Ретейлеры просят правительство РФ о срочных мерах

Во избежание массовых банкротств ретейлеры просят правительство России предпринять ряд срочных мер.
REGNUM 05:56
Транспорт

Некоторые поезда внутри РФ отменены из-за снижения пассажиропотока

Москва, 25 марта 2020, 09:58 — REGNUM Периодичность курсирования некоторых поездов внутри России изменена.
REGNUM 02:58
Общество

Меркель проверилась на коронавирус

Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на наличие заражения коронавирусом нового типа.
Вестник Кавказа 23 марта в 09:44
Происшествия

Дело возбудили по факту пожара с семью погибшими в Пензенской области

В Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту пожара, в результате которого погибли семь человек.
Известия 05:03
Театры

Домогаров заявил о разрыве отношений со МХАТ имени Горького

Известия 05:19
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка

Москва 24 вчера в 00:33
Общество

В Петербурге рассказали о стоимости лечения коронавируса

В эфире программы «Петербург против коронавируса» на телеканале «Санкт-Петербург» вице-губернатор города на Неве Евгений Елин раскрыл финансовую составляющую лечения COVID-19.
Санкт-Петербургские ведомости 03:58
Общество

В России за сутки выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки зарегистрировали 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru вчера в 09:27
Авто

В России массово встают конвейеры автозаводов

Впервые в стране автозаводы массово останавливают работу.
Ladaonline 04:21
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное