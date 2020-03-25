Курс доллара опустился ниже отметки в 77 рублей. Об этом в среду, 25 марта, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже. На 12:00 мск минимальная цена американской валюты составила 76,96 рубля, а максимальная —77,29 рубля.

Хоккей КХЛ досрочно завершила сезон из-за коронавируса Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о досрочном завершении сезона 2019/20 из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа COVID-19, говорится в сообщении на сайте КХЛ.

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Футбол «Челси» намерен купить защитника «Аякса» По имеющимся данным, лондонцы намерены отказаться от защитника «Лестера» Бена Чилуэлла и переключиться на 27-летнего Тальяфико, трансфер которого обойдётся столичному клубу куда дешевле.

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