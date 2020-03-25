Финансы

КомпанияКомпанияКурс доллара упал ниже 77 рублей

Российская валюта продолжила рост к доллару и евро, следует из данных Московской биржи. В ходе торгов доллар снижался до отметки 76,9675 рубля. По состоянию на 12:24 доллар торгуется по 77,1425 рубля, евро — 83,6375 рубля.
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По второму кругу: курс рубля к доллару и евро вновь падает

Вести.Ru08:40

Курс доллара упал ниже 77 рублей

Каскад06:28

Курс доллара опустился ниже ₽78 на открытии торгов

РБК03:06

Курс доллара опускался ниже 77 рублей

Российская газета05:58

Курс доллара на Московской бирже упал ниже 77 рублей

Life.ru05:23

Доллар опустился ниже 78 рублей на открытии торгов

Forbes03:12

Рубль не послушал Центробанк и снова падает в цене

Фонтанка.Ру07:27
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Комментарии

Общество

Путин предложил предусмотреть кредитные каникулы

Предлагаю предусмотреть каникулы как по потребительским, так и по ипотечным кредитам, сказал президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам 25 марта.
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Общество

Льва Лещенко госпитализировали с подозрением на коронавирус

Salt Mag вчера в 10:39
Общество

В Ростовской области зафиксирован первый случай коронавируса

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подтвердил первый случай коронавируса.
1rnd.ru 04:57
Транспорт

РЖД отменили некоторые поезда внутри России из-за коронавируса

«Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть в полном объеме средства за проездные документы, приобретенные в отмененные поезда»,— уточнили в РЖД.
Коммерсантъ 03:13
Политика

Путин обратится к гражданам в связи с коронавирусом

В связи с развитием ситуации с коронавирусом президент РФ Владимир Путин в ближайшие часы выступит с обращением к гражданам РФ.
Вести.Ru 06:15
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В конкурсе ИРИ по созданию интернет-контента для молодежи победили 65 проектов

Победители первой волны конкурса были отобраны из более чем тысячи заявок в категориях «Видеоконтент», «Проекты в блогосфере», «Игры и ПО», «Спецпроекты в СМИ».
Rambler News Service 10:39
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Рубль ускорил падение на фоне обращения Путина

Курс рубля на Московской бирже продолжил снижение на фоне выступления Владимира Путина в эфире федеральных телеканалов.
Газета.Ru 10:28
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Умерла народная артистка СССР Инна Макарова

Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.
Интерфакс 07:27
Авто

BMW провел 23 года в пузыре. Теперь продается

Седан проехал всего 254 километра, после чего его закрыли внутри прозрачного пластикового пузыря на 23 года.
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Экс-глава МИД Украины Кожара задержан по подозрению в убийстве

Бывший глава министерства иностранных дел Украины Леонид Кожара задержан по подозрению в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого.
Газета.Ru 08:45
Экономика

Торговые центры предупредили о дефолте

Девелоперы могут не выплатить банкам около 1 трлн рублей Снижение трафика в торговых центрах на фоне распространения коронавирусной инфекции грозит дефолтом владельцам объектов, долг которых перед банками оценивается в 1 трлн руб. Они уже попросили премьера Михаила Мишустина субсидировать процентные ставки по займам и отсрочить выплату налогов.
Коммерсантъ вчера в 11:19
Культура

Новые «Танцы со звездами» стартуют на «России»

ИА InterMedia вчера в 03:21
Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском вчера в 04:09
Политика

Эстония раскритиковала Евросоюз за отсутствие солидарности

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд раскритиковала действия руководства Евросоюза за отсутствие солидарности в условиях кризиса, вызванного распространением коронавируса.
Lenta.ru вчера в 06:33
Армия и оружие

Минобороны рассказало о проверке готовности к борьбе с коронавирусом

Сообщается, что по решению Верховного Главнокомандующего ВС РФ, президента России Владимира Путина с 25 марта в органах военного управления, соединениях, воинских частях ЗВО и ЦВО, ВКС России, РВСН, подразделениях войск РХБЗ, инженерных войск и отдельных организаций медицинского обеспечения проводится проверка.
РИА Новости 07:10
Футбол

У бывшего футболиста приморского «Луча» нашли коронавирус

24 марта у экс-футболиста владивостокского «Луча» (2004-2007), автора первого гола приморской команды в РФПЛ, а ныне — полузащитника «Ленинградца» Максима Астафьева было выявлено заражение коронавирусной инфекцией COVID-19. ⠀ Футбольный клуб «Луч» желает Максиму крепкого здоровья и скорейшего выздоровления.
Prim.News вчера в 12:07
Политика

Кабмин Украины ввел в стране режим ЧС

Правительство Украины из-за распространения нового коронавируса ввело на всей территории страны режим чрезвычайной ситуации и продлило карантин до 24 апреля.
ТАСС 08:19
Экономика

Росстат зафиксировал рост инфляции

Потребительские цены в России в период с 17 марта по 23 марта 2020 года выросли на 0,3% после того, как в течение трех недель рост отмечался на уровне 0,1%, свидетельствуют данные Росстата.
ТАСС 09:03
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка

Москва 24 вчера в 00:33
Общество

Польша продлила до 13 апреля действие решения о закрытии границ

Власти Польши приняли решение продлить до 13 апреля распоряжение о закрытии границ республики для противодействия распространению коронавируса нового типа.
ТАСС 09:37
Экономика

Власти придумали схему помощи малому бизнесу во время пандемии

Минэкономразвития разработало проект механизма отсрочки по выплате кредитных платежей для малого и среднего бизнеса, пострадавшего из-за пандемии коронавирусной инфекции.
РБК 07:53
Происшествия

У жительницы Липецка, вернувшейся из Венгрии, выявили коронавирус

Экспресс-тест на коронавирус выявил заболевание у жительницы Липецка, которая вернулась из Венгрии, сообщает в среду обладминистрация.
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Навального обсыпали мукой возле редакции «Эха Москвы»

РБК 10:03
Гаджеты

Россиянам стал доступен предзаказ Nokia 1.3 и Nokia 5310

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Здоровье

Орчанин прилетел из Мексики и неделю ходил на работу

Орчанин прилетел из Мексики и не стал уходить в изоляцию.
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Общество

Власти Москвы ввели новые ограничения из-за коронавируса

Москва приостанавливает работу развлекательных центров, кинотеатров и ночных клубов, указ мэра Сергея Собянина опубликован на официальном сайте.
Ведомости 07:45
Шоу-бизнес

Ольга Бузова провела онлайн-концерт во время эпидемии коронавируса

Востребованная российская исполнительница Ольга Бузова решила поддержать тренд на интернет-выступления во время эпидемии опасного коронавируса и провела концертную программу прямо в личном микроблоге.
ГлобалМСК.ру вчера в 04:37
Армия и оружие

Украина запросила помощь НАТО в борьбе против коронавируса в армии

Украина обратилась к Евроатлантическому координационному центру реагирования на стихийные бедствия и катастрофы (ЕКЦРСБК), входящему в структуру НАТО, с запросом о помощи по противодействию распространению коронавируса в Вооруженных силах Украины (ВСУ).
ТАСС 23 марта в 14:41
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Мерьем Узерли объяснила, почему ушла из сериала «Великолепный век»

В 2011 году Мерьем Узерли стала известна на весь мир — и все благодаря сериалу «Великолепный век».
StarHit.ru 23 марта в 21:30
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Путин собрал совещание из-за ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин собрал совещание из-за ситуации с распространением заболевания COVID-19, вызываемого коронавирусом SARS-CoV-2.
Известия вчера в 07:45
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