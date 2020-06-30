Курс рубля умеренно снижается к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.07 мск вторника рос на 34 копейки – до 70,33 рубля, курс евро поднимался на 15 копеек, до 78,83 рубля.

Рубль умеренно снижается к доллару и евро в начале дня

Экономика Что с 1 июля изменится для миллионов пенсионеров Рассчитывать на надбавку смогут порядка 40 тыс. российских граждан. Также для россиян пенсионного возраста вводится новая льгота.

Здоровье Доктор Мясников назвал продукт, который защищает от рака Самым полезным овощем является брокколи за счет содержания большого количества различных витаминов, минералов и биологически активных веществ, сообщил врач Александр Мясников в эфире федерального канала «Россия-1». 35

Происшествия «Мужское Государство» забанили в популярной соцсети При попытке перейти на страницу группы появляется уведомление, что сообщество было заблокировано «за призывы к насильственным действиям». 2

Шоу-бизнес Скончался актер Виктор Проскурин Заслуженный артист России Виктор Проскурин умер на 69-м году жизни от хронической обструктивной болезни легких, сообщила "Интерфаксу" вдова артиста Ирина Хонда. 95

Политика Аксенов напомнил о «пророческом ролике» о Крыме с участием Зеленского Глава Крыма Сергей Аксенов напомнил о поправке к Конституции РФ о запрете отчуждения территории страны и разместил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" ролик студии "Квартал 95" с участием Владимира Зеленского, в котором ему свыше рекомендовано забыть о полуострове. 20

Общество С 1 июля в России упразднён специальный знак «Инвалид» для автомобилей Во многих регионах страны штраф выносится автоматически, при этом средства фото и видеофиксации не могут распознать установленный на машине знак, а считывают автомобильный номер для сверки его с базой данных. 18

Общество Акинфеев призвал прийти на голосование по поправкам в конституцию РФ Игорь Акинфеев, выступающий в российском профессиональном футбольном клубе ЦСКА на позиции голкипера, записал видео-обращение к гражданам Российской Федерации и призвал их проголосовать по вопросу внесения поправок в конституцию России. 8

Общество Какую минимальную пенсию можно получать в Кировской области? Минимальный размер пенсии пенсионера приравнен к его прожиточному минимуму, установленному в регионе его проживания.

Политика Владимир Путин проголосовал по поправкам в Конституцию РФ Сегодня, 1 июля, в последний день голосования президент РФ Владимир Путин посетил избирательный участок № 2151, расположенный в здании Российской академии наук. 26

Экономика HeadHunter собирается провести вторичное размещение на фондовом рынке США В ходе торговой сессии во вторник, 30 мая бумаги HeadHunter на бирже NASDAQ стоили 23,38 долларов за ADS, а рыночная стоимость всей компании составляла 1,169 млрд долларов.