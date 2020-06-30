Финансы

ПРАЙМПРАЙМРубль умеренно снижается к доллару и евро в начале дня

Курс рубля умеренно снижается к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.07 мск вторника рос на 34 копейки – до 70,33 рубля, курс евро поднимался на 15 копеек, до 78,83 рубля.
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Рубль сильно подешевел по итогам основной валютной сессии

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Здоровье

В Женской консультации начали оказывать плановую медпомощь

При необходимости оказания экстренной медпомощи жителей принимают без ограничений.
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Здоровье

С 1 сентября перечислил три варианта работы школ иммунолог

Врач-иммунолог Михаил Костинов сообщил, какова будет ситуация с коронавирусом с первого сентября.
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«Мужское Государство» забанили в популярной соцсети

При попытке перейти на страницу группы появляется уведомление, что сообщество было заблокировано «за призывы к насильственным действиям».
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Скончался актер Виктор Проскурин

Заслуженный артист России Виктор Проскурин умер на 69-м году жизни от хронической обструктивной болезни легких, сообщила "Интерфаксу" вдова артиста Ирина Хонда.
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Общество

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В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение 1 июля

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Аксенов напомнил о «пророческом ролике» о Крыме с участием Зеленского

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Во многих регионах страны штраф выносится автоматически, при этом средства фото и видеофиксации не могут распознать установленный на машине знак, а считывают автомобильный номер для сверки его с базой данных.
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Акинфеев призвал прийти на голосование по поправкам в конституцию РФ

Игорь Акинфеев, выступающий в российском профессиональном футбольном клубе ЦСКА на позиции голкипера, записал видео-обращение к гражданам Российской Федерации и призвал их проголосовать по вопросу внесения поправок в конституцию России.
CT news 09:05
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Общество

Какую минимальную пенсию можно получать в Кировской области?

Минимальный размер пенсии пенсионера приравнен к его прожиточному минимуму, установленному в регионе его проживания.
Свойкировский.рф 07:54
Общество

В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества

«Интеллектуальный» учет электроэнергии в России позволит снизить ее потери на 70–80 млрд рублей в год.
Известия 08:45
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Экономика

PayPal опроверг ограничение денежных переводов в России

Международная платежная система PayPal не собирается ограничивать внутренние переводы в России, заявили «РИА Новости» в компании.
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Космос

Парад планет увидят жители Самарской области

Парад планет увидят жители всей Земли.
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Политика

Владимир Путин проголосовал по поправкам в Конституцию РФ

Сегодня, 1 июля, в последний день голосования президент РФ Владимир Путин посетил избирательный участок № 2151, расположенный в здании Российской академии наук.
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Шоу-бизнес

Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова обнажилась для обложки MAXIM

Российская актриса Дарья Мельникова, известная россиянам по сериалу «Папины дочки», снялась обнаженной для обложки журнала MAXIM.
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Общество

Бездомные начали захватывать дома россиян в Испании

Россияне, имеющие недвижимость в Испании, сообщили об участившихся случаях сквоттинга — самовольного захвата чужих пустующих домов.
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Коронавирусу предложили противопоставить «три Т»

Стратегию "три Т" предложил реализовать директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.
Вести.Ru 05:24
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Происшествия

В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов

Актер и хореограф Максим Парфенов трагически погиб в Москве.
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Политика

Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»

Возможные новые санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» противоречат представлениям о праве.
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Общество

Явка на голосовании по поправкам в Конституцию в Москве превысила 48%

Явка на голосовании по поправкам в Конституцию в Москве на 16:00 мск составила 48,73%.
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Общество

В России введена обязательная маркировка лекарств, сигарет и обуви

Регистрация компаний в системе маркировки началась на рынке обуви еще 1 июля 2019 года.
Газета.Ru вчера в 17:43
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Экономика

HeadHunter собирается провести вторичное размещение на фондовом рынке США

В ходе торговой сессии во вторник, 30 мая бумаги HeadHunter на бирже NASDAQ стоили 23,38 долларов за ADS, а рыночная стоимость всей компании составляла 1,169 млрд долларов.
Финансовая газета 10:07
Происшествия

Адвокат Ефремова ответил на появление в деле еще одного потерпевшего

РБК 04:22
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По 20 адресам в Петербурге идут обыски по делу о взятках

Сотрудники силовых структур проводят по 20 адресам в Санкт-Петербурге обыски.
Газета.Ru вчера в 06:34
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Общество

В Ивановской области утвержден регламент работы торговых центров

В регионе утвержден регламент работы для торговых центров.
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Шоу-бизнес

Дана Борисова назвала звезд, страдающих от наркотической зависимости

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Новый клип группы Blackpink побил рекорд BTS по просмотрам на YouTube

Количество просмотров клипа южнокорейской группы Blackpink на песню How You Like That превысило предыдущий рекорд K-Pop-коллектива BTS по числу просмотров на YouTube.
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Шоу-бизнес

Тимати подарил сыну Киркорова мотоцикл за 100 тыс. рублей

Именинник получил много подарков, одним из которых оказался мотоцикл от Тимати. Детский байк стоил 100 тыс. рублей.
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