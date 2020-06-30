Финансы

ПрофильПрофильДоллар открыл торги ростом до 70,22 рубля

На открытии торгов Московской биржи доллар вырос на 0,3% по отношению к российской валюте и составил 70,22 рубля. Курс евро тоже растет – он прибавил 0,2%, до отметки 78,87 рублей по состоянию на 10:00 мск.
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Рубль в ходе торгов сдает позиции к доллару и евро

Росбалт03:50

Доллар и евро дорожают к рублю в начале торгов

Банки.ру03:30

Доллар открыл торги ростом до 70,22 рубля

Профиль03:22

Рубль умеренно снижается к евро и доллару в начале дня. На фондовом рынке РФ с утра нет единой динамики

Интересант03:20

Курс доллара превысил 70,3 рубля

Компания03:19

Доллар и евро растут на старте торгов

Экономика сегодня03:06

Доллар дорожает к евро и иене

Финмаркет02:20
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Энергетика

«Газпром» заплатил польской PGNiG $1,5 млрд переплаты за газ

«Газпром» выполнил решение Стокгольмского арбитража, вернув польской PGNiG $1,5 млрд переплаты за газ за период с 1 ноября 2014 года.
Коммерсантъ 13:34
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Происшествия

Масляеву приговорили к двум годам колонии по делу «Седьмой студии»

Известия 14:22
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Общество

Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября

Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
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Армия и оружие

ФСВТС заявила о невозможности реэкспорта С-400 без согласия России

30 апреля официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын сообщил о приостановке реализации сделки по поставкам комплексов С-400 из-за коронавируса.
Известия 10:33
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Общество

Останки более ста детей обнаружили в Польше

Археологи нашли в Польше захоронение останков более сотни детей с монетами во рту. Об этом сообщил портал «Русская планета».
Телеканал 360° 11:46
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Политика

Путин подписал указ о призыве на военные сборы

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы.
Lenta.ru вчера в 08:52
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Общество

В Пермском крае продлили режим самоизоляции до 14 июля

Режим самоизоляции в Прикамье продлили до 14 июля, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.
Накануне.Ru 07:51
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Игры

Sony опубликовала подборку игр, доступную на PlayStation Plus с июля

Компания Sony добавит на игровую платформу PlayStation Plus еще несколько игр, которые станут доступны для ее пользователей в июле.
NewInform вчера в 09:22
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Политика

Путин передал записку ветерану на открытии мемориала во Ржеве

Ветеран Великой Отечественной войны Николай Черных после участия в церемонии открытия мемориала во Ржеве получил записку из рук президента страны Владимира Путина.
Pravda.Ru 11:23
Происшествия

СК завершил и передал прокурору дополнительное дело сестер Хачатурян

РИА Новости 13:58
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Общество

Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей

В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости 28 июня в 18:20
2,5K
Общество

Собянин прокомментировал попытки дважды проголосовать по Конституции

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал попытки дважды проголосовать по Конституции РФ.
Lenta.ru 14:32
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Футбол

Сборная России отреагировала на гол Смолова в матче с «Барселоной»

Газета.Ru 28 июня в 02:38
Шоу-бизнес

Мирослава Карпович получила угрозы после слухов о романе с Прилучным

В Instagram Карпович начали появляться сотни гневных комментариев и даже угроз.
Pravda.Ru 04:04
4
Общество

Музеи и фитнес-центры возобновят работу в Петербурге с 6 июля

"С 6 июля возобновляют свою деятельность государственные музеи и государственные учреждения культуры, осуществляющие выставочную деятельность, плавательные бассейны и фитнес-центры (за исключением находящихся в зданиях торгово-развлекательных и торговых центров и комплексов), негосударственные бани и банные комплексы (исключительно в части работы помывочных зон)", - говорится в сообщении.
РИА Новости 12:02
49
Фигурное катание

Медведева вернулась в Россию и сдала отрицательный тест на коронавирус

Деловое.ТВ 11:59
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Игры

Для запуска игр с PS4 на PS5 подойдут и диски

Представитель Sony в интервью японскому изданию Gamespark подтвердил, что на PlayStation 5 можно запускать игры для PS4 и с дисков.
Игромания.ру 12:46
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Экономика

Аналитиков Sohu поразил маневр России по избавлению от госдолга США

Издание «ПолитРоссия» приводит перевод статьи Sohu, аналитики которого обратили внимание на неожиданный маневр России.
iReactor 05:44
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Общество

В США ожидают до 100 тысяч новых случаев коронавируса в сутки

Если сохранятся нынешние тенденции, то прирост новых случаев заболевания коронавирусом в США может составить до 100 тысяч в сутки.
Российская газета 13:55
Общество

Волочкова прокомментировала скандал с посещением монастыря в Дивеево

Нижегородские власти пытаются перекладывать свои проблемы на других, заявила балерина Анастасия Волочкова после скандала, вызванного посещением монастыря в Дивеево.
РИА Новости 14:08
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Политика

Путин выступит с обращением к гражданам

30 июня около 14:00 глава государства выступит с телеобращением к гражданам.
Российская газета 05:28
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Культура

Кристина Асмус разделась во время видеочата в новом фильме

Актриса снялась в эротической сцене картины "Китобой" Режиссер Алексей Учитель рассказал о новом фильме своего ученика Филиппа Юрьева "Китобой", в эротической сцене которого снялась Кристина Асмус, сообщает "Комсомольская правда".
АМИТЕЛ 02:49
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Политика

Посольство России в США обеспокоено призывами «свести счеты с русскими»

По словам посла, сведения об угрозах были переданы правоохранительным органам США.
Российская газета 13:04
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Футбол

Во время матча между ЦСКА и «Спартаком» на поле выбежала белка

RT на русском 13:47
Шоу-бизнес

Дана Борисова отказалась помогать ночующему на улице отцу

Дана Борисова отказалась помогать ночующему на улице отцу В семье телеблондинки разыгралась очередная драма.
Экспресс газета 13:13
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Происшествия

В Анапе погиб восьмилетний мальчик, которого засыпало песком на пляже

Восьмилетний мальчик умер после того, как его засыпало песком на пляже вблизи Анапы.
ТАСС 09:33
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Происшествия

Мужчину будут судить в Москве за аферы с имуществом умерших на 19 млн рублей

В столице мужчину будут судить за мошеннические схемы с имуществом умерших граждан, сообщает городская прокуратура.
Москва 24 13:50
Игры

Российский геймер показал, каким может быть S.T.A.L.K.E.R. 2

Российский геймер Денис Кудашёв выложил на своём канале в YouTube тизер, в котором показал, как может выглядеть игра S.T.A.L.K.E.R. 2. Пока разработчик, компания GSC Game World, не публикует трейлер, пользователи придумывают собственные варианты.
Чемпионат вчера в 13:07
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Космос

Астроном оценила рентабельность добычи полезных ископаемых в космосе

Добыча полезных ископаемых в космосе может стать потенциально выгодной через два десятилетия, если продолжится курс на снижение стоимости эксплуатации космической техники, рассказала в интервью РИА Новости аспирант отдела Солнечной системы Института астрономии РАН (ИНАСАН) Екатерина Ефремова.
РИА Новости вчера в 21:56
5
Гаджеты

Новые iPhone 12 могут начать продавать без наушников и зарядки

Как считает специалист, новые модели iPhone 12 не будут комплектоваться ни зарядками, ни наушниками.
UfacityNews.ru 05:55
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Как работают Яндекс.Новости?
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