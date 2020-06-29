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ПРАЙМПРАЙМ

Средневзвешенный курс доллара вырос до 69,95 рубля

Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск понедельника вырос на 82,29 копейки, составив 69,9513 рубля, свидетельствуют данные биржи.В источнике
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Рубль подешевел к доллару и евро

Взгляд.ру03:16

Евро поднялся выше 79 рублей впервые с 16 июня

Интерфаксвчера в 04:44

Доллар и евро растут на старте торгов

Экономика сегодня03:06

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:03

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 70,22 рубля

ТАСС03:08

Доллар на «Московской бирже» поднялся выше 71 руб

Финмаркет07:22

Рубль снижается к доллару и евро

Газета.Ru03:12
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Темнокожий Иисус появился в британском соборе

«Жизни темнокожих имеют значение, поэтому мы превратили наш Алтарь Изгнанных в место для размышлений и молитв, поставив в самый центр алтарную картину, написанную Лорной», — в интервью Daily Mail пояснил такое решение настоятель собора.
ФАН14:27
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Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно

"За самоотверженность, проявленную в борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19), наградить орденом Пирогова Анурьеву Светлану Борисовну — волонтера, Ульяновская область (посмертно)", — говорится в тексте Указа.
РИА Новостивчера в 12:25
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В Минфине спрогнозировали ужесточение санкций после пандемии

России следует готовиться к ужесточению санкций после завершения пандемии, заявил заместитель директора департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Кику на онлайн-дискуссии международного дискуссионного клуба «Валдай».
РБК10:49
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«Газпром» заплатил польской PGNiG по решению Стокгольмского арбитража

Компания «Газпром экспорт» выполнила решение Стокгольмского арбитража и перечислила польской компании PGNiG переплату за газ, поставленный по газопроводу Ямал — Европа, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию российского экспортера.
РБК13:46
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71-летняя Алла Пугачева опубликовала селфи с прогулки без макияжа

Советская и российская эстрадная певица Алла Борисовна Пугачева поделилась со своими подписчиками в социальной сети фотографией с отдыха за городом, на которой можно заметить отсутствие макияжа.
iReactorвчера в 10:40
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В Белоруссии шесть человек собрали подписи для выдвижения на выборах

Члены комиссии могут отказать в регистрации кандидату, если в период сбора подписей со стороны претендента или членов его инициативной группы зафиксированы факты нарушения избирательного законодательства.
РИА Новости10:46
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Пентагон заявил, что подтверждений данным о «сговоре» РФ и талибов нет

Представитель американского оборонного ведомства Джонатан Хоффман заявил, что Пентагон не располагает подтверждениями «сговора» между Россией и запрещенным на территории РФ радикальным движением «Талибан»*.
Военное дело02:12
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