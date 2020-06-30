Финансы
ПрофильДоллар открыл торги ростом до 70,22 рубля
На открытии торгов Московской биржи доллар вырос на 0,3% по отношению к российской валюте и составил 70,22 рубля. Курс евро тоже растет – он прибавил 0,2%, до отметки 78,87 рублей по состоянию на 10:00 мск.
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Армия и оружие
Киевская армия за сутки 4 раза открывала огонь по ДНР
Новостной фронт 02:31
Общество
На Красной площади задержали активистов
В Москве полиция задержала активистов, которые устроили на Красной площади акцию «2036», сообщает телеканал «Дождь».
Ведомости 06:15
Политика
Поправки к конституции поддержали 80,3% проголосовавших на Чукотке
Поправки к конституции поддержали 80,3% проголосовавших в Чукотском автономном округе, уже обработано 100% протоколов, следует из данных на информационном табло в Центральной избирательной комиссии России.
ТАСС 09:38
Шоу-бизнес
Жена Виктора Проскурина уточнила причину его смерти
Артист Виктор Проскурин скончался в возрасте 69 лет после приступа хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), сообщила его жена Ирина Хонда.
Вести.Ru 06:55
Политика
Мэр Якутска проголосовала против поправок
Мэр Якутска Сардана Авксентьева до последнего скрывала свое отношение к поправкам в Конституцию, но ей всё-таки пришлось рассказать о голосовании.
Pravda.Ru 07:51
Армия и оружие
Российские Су-27 перехватили военные самолеты США над Черным морем
Газета.Ru 29 июня в 11:34
Авто
Volkswagen официально представил обновленный Volkswagen Tiguan
Компания Volkswagen представила обновленный кроссовер Volkswagen Tiguan.
Автоновости дня 04:04
Политика
Путин рассказал о проекте заявления России, Турции и Ирана по Сирии
"Российская сторона поддерживает этот документ, который демонстрирует решимость России Ирана Турции как гарантов астанинского процесса вести последовательную совместную работу ради установления по-настоящему прочного мира и стабильности в Сирии", - заявил Путин.
РИА Новости 08:08
Политика
NYT: Имеются доказательства сговора России с талибами
У разведки США имеются доказательства связи России и талибов. Об этом 30 июня сообщила американская газета The New York Times.
МонаВиста 02:56
Происшествия
Россияне сделали подкоп в тюрьме и едва не сбежали на Украину
Двое заключенных Димитровградской исправительной колонии в Ульяновской области едва не сбежали за границу, сделав подкоп под стенами тюрьмы.
Lenta.ru 08:52
Общество
Закон об индексации пенсий пенсионерам-опекунам вступил в силу
Закон об индексации пенсий пенсионерам-опекунам вступил в силу 1 июля.
Агентство Москва вчера в 17:00
Политика
Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru вчера в 15:19
Экономика
В России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ
Жилищно-коммунальные услуги подорожают с 1 июля. Повышение платы может составить от 2,4 процента до 6,5 процента в зависимости от региона.
Российская газета 29 июня в 09:23
Наука
Специалисты изучили около 200 мутаций нового коронавируса
Выяснилось, что в то время, как у SARS-CoV-1 известны около шести изменений, а у MERS-CoV - 350 изменений, у нового коронавируса на сегодняшний день изучены около 200.
ТАСС 07:14
Политика
Москва предлагала Минску вынести полномочия на наднациональный уровень
Посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что российская сторона в рамках интеграции предлагала республике передать большую часть управленческих полномочий на наднациональный уровень в Союзном государстве.
RT на русском 07:20
Общество
Кабмин Украины одобрил введение штрафов за отказ носить маски
Правительство Украины одобрило законопроект, которым устанавливается ответственность за отказ носить маски.
Известия 09:02
Культура
Два подмосковных театра вошли в лонг-лист премии «Звезда Театрала»
Интерфакс - Россия вчера в 09:16
Общество
Явка на голосовании по поправкам в Конституцию в Москве превысила 48%
Явка на голосовании по поправкам в Конституцию в Москве на 16:00 мск составила 48,73%.
РБК 09:19
Происшествия
Журналисту сломали руку при попытке вывести с избирательного участка
Корреспондент «Медиазоны» Давид Френкель сообщил РБК, что на избирательном участке № 2219 в Санкт-Петербурге у него произошел конфликт с полицейскими.
РБК вчера в 10:10
Происшествия
Жена заступилась за подозреваемого в изнасиловании дочери в Татарстане
Жена подозреваемого в изнасиловании полуторагодовалой дочери жителя Татарстана заявила, что ее муж травмировал ребенка случайно.
Газета.Ru вчера в 02:28
Политика
Владимир Путин проголосовал по поправкам в Конституцию РФ
Сегодня, 1 июля, в последний день голосования президент РФ Владимир Путин посетил избирательный участок № 2151, расположенный в здании Российской академии наук.
Stolica58.ru 06:13
Общество
У 89-летнего экс-главы «Формулы-1» Экклстоуна родился сын
Жена бывшего главы «Формулы-1» 89-летнего Берни Экклстоуна родила сына, сообщает в среду, 1 июля, швейцарское издание Blick.
Известия 08:26
Экономика
Экс-советник Путина предложил ввести налог на обмен валют
Экс-советник президента РФ Сергей Глазьев предложил ввести налог на валютные спекуляции.
URA.Ru вчера в 06:29
Наука
Ученые обнаружили схожесть типов мышления американцев с обезьянами
Слово и Дело 05:25
Шоу-бизнес
Брэд Питт впервые с 2016 года посетил Анджелину Джоли
Известный голивудский актер Брэд Питт впервые с 2016 года посетил актрису Анджелину Джоли. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 11:52
Шоу-бизнес
Солистка A’Studio Кети Топурия впервые вывела в свет своего избранника
Певица Кети Топурия впервые появилась в светской тусовке со своим избранником — бизнесменом Львом Деньговым.
News.ru вчера в 09:40
Политика
Силы полиции стягиваются к Пушкинской площади
Силы полиции стягиваются к Пушкинской площади.
Эхо Москвы 09:04