Финансы

ПрофильПрофильДоллар открыл торги ростом до 70,22 рубля

На открытии торгов Московской биржи доллар вырос на 0,3% по отношению к российской валюте и составил 70,22 рубля. Курс евро тоже растет – он прибавил 0,2%, до отметки 78,87 рублей по состоянию на 10:00 мск.
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Евро и доллар опять дорожают

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Армия и оружие

Киевская армия за сутки 4 раза открывала огонь по ДНР

Новостной фронт 02:31
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Общество

На Красной площади задержали активистов

В Москве полиция задержала активистов, которые устроили на Красной площади акцию «2036», сообщает телеканал «Дождь».
Ведомости 06:15
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Политика

Поправки к конституции поддержали 80,3% проголосовавших на Чукотке

Поправки к конституции поддержали 80,3% проголосовавших в Чукотском автономном округе, уже обработано 100% протоколов, следует из данных на информационном табло в Центральной избирательной комиссии России.
ТАСС 09:38
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Происшествия

Адвокат Ефремова ответил на появление в деле еще одного потерпевшего

РБК 04:22
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Шоу-бизнес

Жена Виктора Проскурина уточнила причину его смерти

Артист Виктор Проскурин скончался в возрасте 69 лет после приступа хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), сообщила его жена Ирина Хонда.
Вести.Ru 06:55
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Политика

Аксенов напомнил о «пророческом ролике» о Крыме с участием Зеленского

РИА Новости 09:37
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Политика

Мэр Якутска проголосовала против поправок

Мэр Якутска Сардана Авксентьева до последнего скрывала свое отношение к поправкам в Конституцию, но ей всё-таки пришлось рассказать о голосовании.
Pravda.Ru 07:51
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Армия и оружие

Российские Су-27 перехватили военные самолеты США над Черным морем

Газета.Ru 29 июня в 11:34
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Авто

Volkswagen официально представил обновленный Volkswagen Tiguan

Компания Volkswagen представила обновленный кроссовер Volkswagen Tiguan.
Автоновости дня 04:04
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Политика

Путин рассказал о проекте заявления России, Турции и Ирана по Сирии

"Российская сторона поддерживает этот документ, который демонстрирует решимость России Ирана Турции как гарантов астанинского процесса вести последовательную совместную работу ради установления по-настоящему прочного мира и стабильности в Сирии", - заявил Путин.
РИА Новости 08:08
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Политика

NYT: Имеются доказательства сговора России с талибами

У разведки США имеются доказательства связи России и талибов. Об этом 30 июня сообщила американская газета The New York Times.
МонаВиста 02:56
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Происшествия

Россияне сделали подкоп в тюрьме и едва не сбежали на Украину

Двое заключенных Димитровградской исправительной колонии в Ульяновской области едва не сбежали за границу, сделав подкоп под стенами тюрьмы.
Lenta.ru 08:52
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Общество

Закон об индексации пенсий пенсионерам-опекунам вступил в силу

Закон об индексации пенсий пенсионерам-опекунам вступил в силу 1 июля.
Агентство Москва вчера в 17:00
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Политика

Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru вчера в 15:19
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Экономика

В России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ

Жилищно-коммунальные услуги подорожают с 1 июля. Повышение платы может составить от 2,4 процента до 6,5 процента в зависимости от региона.
Российская газета 29 июня в 09:23
Наука

Специалисты изучили около 200 мутаций нового коронавируса

Выяснилось, что в то время, как у SARS-CoV-1 известны около шести изменений, а у MERS-CoV - 350 изменений, у нового коронавируса на сегодняшний день изучены около 200.
ТАСС 07:14
Общество

В Петербурге на Дворцовой площади началась акция «Стоп поправки»

Ведомости 08:30
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Политика

Москва предлагала Минску вынести полномочия на наднациональный уровень

Посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что российская сторона в рамках интеграции предлагала республике передать большую часть управленческих полномочий на наднациональный уровень в Союзном государстве.
RT на русском 07:20
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Общество

Кабмин Украины одобрил введение штрафов за отказ носить маски

Правительство Украины одобрило законопроект, которым устанавливается ответственность за отказ носить маски.
Известия 09:02
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Культура

Два подмосковных театра вошли в лонг-лист премии «Звезда Театрала»

Интерфакс - Россия вчера в 09:16
Общество

Явка на голосовании по поправкам в Конституцию в Москве превысила 48%

Явка на голосовании по поправкам в Конституцию в Москве на 16:00 мск составила 48,73%.
РБК 09:19
Происшествия

Журналисту сломали руку при попытке вывести с избирательного участка

Корреспондент «Медиазоны» Давид Френкель сообщил РБК, что на избирательном участке № 2219 в Санкт-Петербурге у него произошел конфликт с полицейскими.
РБК вчера в 10:10
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Происшествия

Жена заступилась за подозреваемого в изнасиловании дочери в Татарстане

Жена подозреваемого в изнасиловании полуторагодовалой дочери жителя Татарстана заявила, что ее муж травмировал ребенка случайно.
Газета.Ru вчера в 02:28
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Политика

Владимир Путин проголосовал по поправкам в Конституцию РФ

Сегодня, 1 июля, в последний день голосования президент РФ Владимир Путин посетил избирательный участок № 2151, расположенный в здании Российской академии наук.
Stolica58.ru 06:13
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Общество

У 89-летнего экс-главы «Формулы-1» Экклстоуна родился сын

Жена бывшего главы «Формулы-1» 89-летнего Берни Экклстоуна родила сына, сообщает в среду, 1 июля, швейцарское издание Blick.
Известия 08:26
Экономика

Экс-советник Путина предложил ввести налог на обмен валют

Экс-советник президента РФ Сергей Глазьев предложил ввести налог на валютные спекуляции.
URA.Ru вчера в 06:29
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Наука

Ученые обнаружили схожесть типов мышления американцев с обезьянами

Слово и Дело 05:25
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Шоу-бизнес

Брэд Питт впервые с 2016 года посетил Анджелину Джоли

Известный голивудский актер Брэд Питт впервые с 2016 года посетил актрису Анджелину Джоли. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 11:52
Шоу-бизнес

Солистка A’Studio Кети Топурия впервые вывела в свет своего избранника

Певица Кети Топурия впервые появилась в светской тусовке со своим избранником — бизнесменом Львом Деньговым.
News.ru вчера в 09:40
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Силы полиции стягиваются к Пушкинской площади

Силы полиции стягиваются к Пушкинской площади.
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