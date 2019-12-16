Финансы

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецДоллар отреагировал снижением на новости о торговых переговорах с КНР

Американская валюта отреагировала снижением к евро на новости о торговых переговорах с КНР. По данным торгов, к семи утра по московскому времени на мировом валютном рынке курс доллара к единой европейской валюте снижался на 0,11%, до 1,1132 доллара.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Доллар отреагировал снижением на новости о торговых переговорах с КНР

Московский Комсомолецвчера в 23:17

Курс доллара: рубль резко отреагировал на новости из США

Expert.ru00:44

Доллар торгуется без единой динамики к евро и иене в ожидании торговых новостей

ПРАЙМ01:09

Рубль пошел на укрепление

Коммерсантъ FM03:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7097 источников, обновлено в 06:31, Ашберн
Музыка

Корнелюк: Ротару отлично выступила в России

SM News вчера в 19:35
Происшествия

Автобус с 40 пассажирами загорелся в Волгоградской области

RT на русском 05:02
Общество

Власти Москвы определили регионы для вывоза мусора

Мэрия Москвы опубликовала проект территориальной схемы вывоза мусора до 2029 года, который предполагает вывоз части отходов в соседние регионы.
Известия 03:48
Политика

Премьер Финляндии ответила на критику главы МВД Эстонии

Премьер-министр Финляндии Санна Марин гордится тем, что в ее стране даже продавец может стать главой правительства.
Российская газета 06:23
Политика

Кремль оценил разницу в подходах Порошенко и Зеленского

Подходы к разрешению ситуации в Донбассе бывшего и действующего президентов Украины — Петра Порошено и Владимира Зеленского — отличаются, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам, передает корреспондент РБК.
РБК 06:22
Футбол

«Рубин» объявил об отставке Шаронова с поста тренера команды

Казанский «Рубин» объявил об отставке тренера Романа Шаронова и его тренерского штаба. Об этом 16 декабря сообщается на сайте клуба.
REGNUM 05:57
Футбол

Состоялась жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов

В штаб-квартире УЕФА Ньоне состоялась жеребьёвка 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
RT на русском 06:25
Происшествия

Появилось видео издевательств отчима над стоящим на гречке мальчиком

Появилось видео издевательств 35-летнего жителя Омска Сергея Казакова над восьмилетним пасынком.
Lenta.ru вчера в 11:44
Политика

В Киеве надеются на объявление нового перемирия в Донбассе

В Киеве надеются на объявление нового перемирия в Донбассе. Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью изданию УНИАН.
Piter.tv 02:38
Музыка

Названы самые популярные клипы десятилетия по версии Youtube

Youtube в преддверии Нового года подвел итоги минувшего десятилетия и составил рейтинг самых популярных музыкальных клипов с 2010-го по 2019 год.
РЕН ТВ 13 декабря в 07:31
Происшествия

Сын Валерии снова попал в аварию

Сын певицы Валерии снова попал в аварию. Об этом он сообщил в Instagram.
Lenta.ru 13 декабря в 13:32
Происшествия

Суд отказался выпускать историка Соколова из СИЗО

Вести.Ru 05:42
Шоу-бизнес

В шоу «План Б» Ольга Бузова никого не выбрала

Сегодня в эфир канала ТНТ вышел предпоследний выпуск романтического реалити-шоу «План Б». Напомним, что в предыдущей серии Ольга Бузова выбрала двух участников, которые продолжили борьбу за ее сердце.
Вокруг ТВ вчера в 12:54
Политика

Путин заявил об укреплении позиции России на мировом рынке вооружений

Позиции России на глобальном рынке вооружений укрепляются, несмотря на рост санкционного давления и недобросовестной конкуренции, заявил президент России Владимир Путин.
РИА Новости 06:04
Теннис

Около 135 теннисистов заподозрили в договорных матчах

Расследование издания Die Welt и телеканала ZDF показало, что 135 игроков принимают участие в договорных матчах.
Ридус вчера в 15:53
Общество

Оператор «Северного потока – 2» решил изменить условия прокладки труб

Компания Nord Stream 2 направила запрос Германии на прокладку труб «Северного потока – 2» в зимние и весенние месяцы 2020 года, сообщило в воскресенье, 15 декабря агентство DPA со ссылкой источник в компании.
Известия вчера в 15:32
Авто

Opel снова начал продажи в России

Opel снова начал продажи в России после ухода с рынка, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:44
Общество

В ОСК прояснили судьбу авианосца «Адмирал Кузнецов» после пожара

Газета.Ru 05:39
Армия и оружие

Асад обвинил США в продаже сирийской нефти Турции

Ранее продажей нефти Турции с захваченных сирийских месторождений занимались террористы «ан-Нусры» и ИГ (группировки запрещены в РФ), сегодня этим занимаются американцы, взявшие «под охрану» нефтяные поля, расположенные к востоку от Евфрата.
Что происходит 04:11
Происшествия

Экс-министр финансов Подмосковья Кузнецов получил 14 лет колонии

Басманный суд Москвы приговорил к 14 годам колонии общего режима экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова за хищения на 14 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 06:10
Авто

Какие автомобили были самыми неудачными по итогам 2019 года

AvtoVolgograda.ru 01:07
Экономика

Сбербанк даст возможность клиентам кредитовать малый бизнес

С помощью платформы физлица—клиенты банка смогут предоставлять займы микро- и малому бизнесу, который не может получить кредит в банке.
Коммерсантъ вчера в 21:51
Экономика

Минфин предложил ввести минимальную доходность от управления пенсиями

НПФ, не обеспечившим минимальную доходность, следует компенсировать недостаток из собственных средств, добавил он: «Если будет плохое управление средствами, видимо, НПФ придется компенсировать это за счет резервов и за счет собственных средств».
РБК вчера в 17:00
Общество

В Волгоградской области учительница отрезала челку школьнику

В городе Палласовка Волгоградской области учительница русского языка после спора с учеником отрезала ему челку во время урока.
Известия вчера в 13:41
Происшествия

Под Казанью задержали протестующих против мусоросжигательного завода

Московский Комсомолец 06:18
Здоровье

Названы недооцененные факторы рака мочевого пузыря

Риск заболеть раком мочевого пузыря повышают четыре фактора, которые многие недооценивают: никотиновый, профессиональный, личный и медицинский.
МИР 24 13 декабря в 19:40
Футбол

Игнашевич отправится на стажировку во Францию

Старший тренер московского "Торпедо" Сергей Игнашевич поведал в интервью "Известиям" о том, в каком клубе он пройдет стажировку.
Газета.Ru вчера в 21:23
Политика

Китай назвал ошибкой выдворение своих дипломатов из США

Китай называет высылку дипломатов из США ошибкой, — пишет агентство AFP в своем аккаунте в Twitter.
iReactor 05:14
Происшествия

Экипаж самолета, севшего в Новосибирске, привязал дебошира к креслу

Сотрудники транспортной полиции Новосибирска задержали на борту самолета авиадебошира, которого экипаж вынужден был привязать к креслу, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 04:01
Наука

Вейперы страдают от заболеваний лёгких на треть чаще, чем некурящие

Теже заболевания встречались у курильщиков в 2,5 раза чаще, чем у некурящих, а больше всех пострадали от болезней лёгких те, кто не стал выбирать что-то одно и был зависим как от сигарет, так и от вейпов.
Комсомольская правда 06:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное