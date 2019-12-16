Финансы
Московский КомсомолецДоллар отреагировал снижением на новости о торговых переговорах с КНР
Американская валюта отреагировала снижением к евро на новости о торговых переговорах с КНР. По данным торгов, к семи утра по московскому времени на мировом валютном рынке курс доллара к единой европейской валюте снижался на 0,11%, до 1,1132 доллара.
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Доллар отреагировал снижением на новости о торговых переговорах с КНР
Московский Комсомолецвчера в 23:17
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Музыка
Корнелюк: Ротару отлично выступила в России
Происшествия
Автобус с 40 пассажирами загорелся в Волгоградской области
Общество
Власти Москвы определили регионы для вывоза мусора
Мэрия Москвы опубликовала проект территориальной схемы вывоза мусора до 2029 года, который предполагает вывоз части отходов в соседние регионы.
Политика
Премьер Финляндии ответила на критику главы МВД Эстонии
Премьер-министр Финляндии Санна Марин гордится тем, что в ее стране даже продавец может стать главой правительства.
Политика
Кремль оценил разницу в подходах Порошенко и Зеленского
Подходы к разрешению ситуации в Донбассе бывшего и действующего президентов Украины — Петра Порошено и Владимира Зеленского — отличаются, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам, передает корреспондент РБК.
Футбол
«Рубин» объявил об отставке Шаронова с поста тренера команды
Казанский «Рубин» объявил об отставке тренера Романа Шаронова и его тренерского штаба. Об этом 16 декабря сообщается на сайте клуба.
Футбол
Состоялась жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов
В штаб-квартире УЕФА Ньоне состоялась жеребьёвка 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
Происшествия
Появилось видео издевательств отчима над стоящим на гречке мальчиком
Появилось видео издевательств 35-летнего жителя Омска Сергея Казакова над восьмилетним пасынком.
Политика
В Киеве надеются на объявление нового перемирия в Донбассе
В Киеве надеются на объявление нового перемирия в Донбассе. Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью изданию УНИАН.
Музыка
Названы самые популярные клипы десятилетия по версии Youtube
Youtube в преддверии Нового года подвел итоги минувшего десятилетия и составил рейтинг самых популярных музыкальных клипов с 2010-го по 2019 год.
Происшествия
Сын Валерии снова попал в аварию
Сын певицы Валерии снова попал в аварию. Об этом он сообщил в Instagram.
Шоу-бизнес
В шоу «План Б» Ольга Бузова никого не выбрала
Сегодня в эфир канала ТНТ вышел предпоследний выпуск романтического реалити-шоу «План Б». Напомним, что в предыдущей серии Ольга Бузова выбрала двух участников, которые продолжили борьбу за ее сердце.
Политика
Путин заявил об укреплении позиции России на мировом рынке вооружений
Позиции России на глобальном рынке вооружений укрепляются, несмотря на рост санкционного давления и недобросовестной конкуренции, заявил президент России Владимир Путин.
Теннис
Около 135 теннисистов заподозрили в договорных матчах
Расследование издания Die Welt и телеканала ZDF показало, что 135 игроков принимают участие в договорных матчах.
Общество
Оператор «Северного потока – 2» решил изменить условия прокладки труб
Компания Nord Stream 2 направила запрос Германии на прокладку труб «Северного потока – 2» в зимние и весенние месяцы 2020 года, сообщило в воскресенье, 15 декабря агентство DPA со ссылкой источник в компании.
Авто
Opel снова начал продажи в России
Opel снова начал продажи в России после ухода с рынка, сообщает РИА "Новости".
Армия и оружие
Асад обвинил США в продаже сирийской нефти Турции
Ранее продажей нефти Турции с захваченных сирийских месторождений занимались террористы «ан-Нусры» и ИГ (группировки запрещены в РФ), сегодня этим занимаются американцы, взявшие «под охрану» нефтяные поля, расположенные к востоку от Евфрата.
Происшествия
Экс-министр финансов Подмосковья Кузнецов получил 14 лет колонии
Басманный суд Москвы приговорил к 14 годам колонии общего режима экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова за хищения на 14 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Авто
Какие автомобили были самыми неудачными по итогам 2019 года
Экономика
Сбербанк даст возможность клиентам кредитовать малый бизнес
С помощью платформы физлица—клиенты банка смогут предоставлять займы микро- и малому бизнесу, который не может получить кредит в банке.
Экономика
Минфин предложил ввести минимальную доходность от управления пенсиями
НПФ, не обеспечившим минимальную доходность, следует компенсировать недостаток из собственных средств, добавил он: «Если будет плохое управление средствами, видимо, НПФ придется компенсировать это за счет резервов и за счет собственных средств».
Общество
В Волгоградской области учительница отрезала челку школьнику
В городе Палласовка Волгоградской области учительница русского языка после спора с учеником отрезала ему челку во время урока.
Происшествия
Под Казанью задержали протестующих против мусоросжигательного завода
Здоровье
Названы недооцененные факторы рака мочевого пузыря
Риск заболеть раком мочевого пузыря повышают четыре фактора, которые многие недооценивают: никотиновый, профессиональный, личный и медицинский.
Футбол
Игнашевич отправится на стажировку во Францию
Старший тренер московского "Торпедо" Сергей Игнашевич поведал в интервью "Известиям" о том, в каком клубе он пройдет стажировку.
Политика
Китай назвал ошибкой выдворение своих дипломатов из США
Китай называет высылку дипломатов из США ошибкой, — пишет агентство AFP в своем аккаунте в Twitter.
Происшествия
Экипаж самолета, севшего в Новосибирске, привязал дебошира к креслу
Сотрудники транспортной полиции Новосибирска задержали на борту самолета авиадебошира, которого экипаж вынужден был привязать к креслу, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Наука
Вейперы страдают от заболеваний лёгких на треть чаще, чем некурящие
Теже заболевания встречались у курильщиков в 2,5 раза чаще, чем у некурящих, а больше всех пострадали от болезней лёгких те, кто не стал выбирать что-то одно и был зависим как от сигарет, так и от вейпов.