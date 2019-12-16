Финансы

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецДоллар отреагировал снижением на новости о торговых переговорах с КНР

Американская валюта отреагировала снижением к евро на новости о торговых переговорах с КНР. По данным торгов, к семи утра по московскому времени на мировом валютном рынке курс доллара к единой европейской валюте снижался на 0,11%, до 1,1132 доллара.
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Рубль укрепился к доллару

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Курс доллара: рубль резко отреагировал на новости из США

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Рубль днем ускорил рост к бивалютной корзине на фоне развернувшейся вверх нефти и сделки США-Китай

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Рубль пошел на укрепление

Коммерсантъ FM03:29

Новости о торговых переговорах с Китаем пугают доллар, он падает

Политика Сегодня07:58
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Космос

Рогозин поделился планами создания универсального лифта на Луну

Роскосмос планирует создать так называемый универсальный лифт, с помощью которого будет доставлять на поверхность спутника Земли коммерческие грузы.
REGNUM 05:32
Общество

Немецкие железные дороги поставили на место Грету Тунберг

В немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn прокомментировали сообщения о том, что шведской экоактивистке Грете Тунберг не нашлось сидячего места в вагоне.
РИА Новости 09:00
Происшествия

Экс-министра финансов Подмосковья приговорили к 14 годам

Экс-министр финансов Московской области Алексей Кузнецов приговорен к 14 годам колонии общего режима.
Вести.Ru 06:34
Происшествия

Пираты напали на танкер в Гвинейском заливе. Экипаж захвачен

Пираты напали на нефтяной танкер Duke в Гвинейском заливе у берегов Западной Африки.
ТАСС 10:17
Политика

Экс-депутат Рады восхитился Крымским мостом и проклял 2014 год

Бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко заявил, что проклинает 2014 год, в котором на Украине произошла смена власти и референдум о выходе Крыма из состава страны.
Lenta.ru 10:54
Происшествия

Адвокат Соколова рассказал о попытках историка покончить с собой

Газета.Ru 07:18
Общество

Путин ввел налог для самозанятых еще в 19 регионах

Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 января 2020 года расширяется территория действия эксперимента по налогу для самозанятых.
Профиль 02:12
Общество

Рогозин: Недостроенные объекты космодрома «Восточный» могут обрушиться

Часть недостроенных объектов первой очереди космодрома «Восточный» могут разрушиться.
Росбалт 03:32
Шоу-бизнес

Бывший муж забрал дочь у Даны Борисовой

Бывшая телеведущая заявила, что отец ее 12-летней дочери Полины, бизнесмен Максим Аксёнов, вызвал к ней домой полицию и чуть ли не силой забрал ребенка, обозвав бывшую жену «недоделанной наркоманкой».
НТВ 08:26
Финансы

В этом году выиграют те, кто не поверил в прогнозы по рублю

Для сравнения: в этом году рубль (за две недели до конца 2019-го) укрепился к доллару только на 6,5 процента.
Российская газета 14 декабря в 22:00
Фигурное катание

Тарасову требуют отстранить от комментирования фигурного катания

Российские любители фигурного катания потребовали отстранить заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову от комментирования любых трансляций из-за "непрофессионализма" и "предвзятости" по отношению к спортсменам.
РИА Новости 07:38
Политика

Меркель предупредила о самой большой угрозе для немецкого бизнеса

Канцлер Германии Ангела Меркель предупредила, что критическая нехватка квалифицированной рабочей силы угрожает немецким компаниям и будущему страны как места для бизнеса.
Вести.Финанс 10:07
Происшествия

Два человека погибли при пожаре в пятиэтажке в Ухте

В Республике Коми в городе Ухте два человека погибли и четверо пострадали в результате пожара в пятиэтажном доме.
RT на русском 10:29
Политика

Путин подписал регулирующий выезд за рубеж экс-сотрудников ФСБ закон

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет вводить временный запрет на выезд за границу для граждан, которые были уволены с военной службы в органах ФСБ.
RT на русском 07:33
Хоккей

Юниорская сборная России впервые выиграла Мировой кубок вызова

ProstoProSport вчера в 23:09
Футбол

Состоялась жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов

В штаб-квартире Европейской футбольной ассоциации (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
RT на русском 06:25
Политика

В Кремле прокомментировали проект о децентрализации на Украине

Законопроект о децентрализации, размещенный на сайте Верховной рады Украины, нужно изучать на предмет соответствия минским соглашениям и формуле Штайнмайера, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:18
Культура

Показания экс-министра культуры Авдеева по делу «Седьмой студии» не признали доказательством

Дело «Седьмой студии» рассматривается Мещанским судом Москвы во второй раз с ноября 2019 года.
Коммерсантъ 09:55
Экономика

Путин продлил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому заморозка пенсионных накоплений россиян продлевается еще на год и будет действовать до 2022 года включительно.
Российская газета 09:05
Авто

Opel вернулся на российский рынок

В 2015 году американский концерн General Motors, на тот момент владевший маркой Opel, объявил о реструктуризации своего бизнеса в России и свернул производство на местных предприятиях, резко сократив модельный ряд.
РИА Новости 04:28
Политика

Глава Эстонии извинилась за министра, оскорбившего финского премьера

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в ходе телефонного разговора с главой Финляндии Саули Ниинистё принесла извинения за слова главы МВД Марта Хельме назвавшего "продавщицей" финского премьер-министра Санну Марин, сообщает канцелярия финского главы.
РИА Новости 04:59
Шоу-бизнес

Алсу показала идеальные ноги в супер-мини

Алсу приятно удивила поклонников, появившись в Кремлевском дворце в экстремально коротком платье, расшитом пайетками.
Комсомольская правда 07:40
Общество

Верховный комиссар Франции по пенсионной реформе подал в отставку

Верховный комиссар Франции по вопросам подготовки реформы пенсионной системы Жан-Поль Дельвуа подал в отставку.
RT на русском 07:35
Общество

В двух любимых у россиян марках чая нашли пестициды

Роскачество выявило пестициды в чае двух марок.
Вести.Ru 06:31
Общество

Власти Москвы определились с регионами для вывоза столичного мусора

Кто будет вывозить московский мусор Столица может уже в 2020 году присоединиться к мусорной реформе, начав передавать вывоз отходов одному региональному оператору, указано в проекте территориальной схемы, хотя изначально у Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя была отсрочка до 2022 года.
РБК вчера в 23:00
Политика

Власти Украины планируют ввести двойное гражданство

Власти Украины готовят законопроект, которым не будут требовать отказа от другого гражданства для получения украинского паспорта, сообщил глава Государственной миграционной службы страны Максим Соколюк.
РИА Новости 06:22
Футбол

«Рубин» объявил об отставке Романа Шаронова

Тренер «Рубина» Роман Шаронов ушел со своего поста, сообщает пресс-служба футбольного клуба.
Коммерсантъ Казань 07:36
Армия и оружие

Пентагон ответил на слова Эрдогана о закрытии военных баз для США

Lenta.ru вчера в 21:33
Футбол

Посол Украины в Испании: Зозуля — пример для молодых украинцев

Посол Украины в Испании Анатолий Щерба прокомментировал скандал, разразившийся вокруг украинского нападающего «Альбасете» Романа Зозули.
Чемпионат 09:40
Шоу-бизнес

Ксения Собчак надела серьги с ликом Иисуса Христа

Телеведущая нарядилась в шапку с двуглавым орлом и серьги с ликом Иисуса Христа – центральной личности в христианстве, искупившей грехи людей ценой собственной жизни.
Актуальные Новости вчера в 12:03
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