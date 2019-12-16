Американская валюта отреагировала снижением к евро на новости о торговых переговорах с КНР. По данным торгов, к семи утра по московскому времени на мировом валютном рынке курс доллара к единой европейской валюте снижался на 0,11%, до 1,1132 доллара.

Доллар отреагировал снижением на новости о торговых переговорах с КНР

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