Финансы

ФинмаркетФинмаркетДоллар дешевеет к большинству основных валют

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Большинство мест в Палате общин, как ожидается, даст британскому премьеру возможность беспрепятственно завершить процесс выхода Великобритании из ЕС.
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Доллар отреагировал снижением на новости о торговых переговорах с КНР

Московский Комсомолецвчера в 23:17

Доллар дешевеет к большинству основных валют

Финмаркет02:07

Курс доллара: рубль резко отреагировал на новости из США

Expert.ru00:44

Доллар торгуется без единой динамики к евро и иене в ожидании торговых новостей

ПРАЙМ01:09
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Происшествия

В Оренбуржье после смертельного пожара задержан пенсионер

REGNUM 02:23
Армия и оружие

Пентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз

РИА Новости вчера в 21:21
Шоу-бизнес

В шоу «План Б» Ольга Бузова никого не выбрала

Сегодня в эфир канала ТНТ вышел предпоследний выпуск романтического реалити-шоу «План Б». Напомним, что в предыдущей серии Ольга Бузова выбрала двух участников, которые продолжили борьбу за ее сердце.
Вокруг ТВ вчера в 12:54
Общество

Борис Добродеев — РБК: «Плохо то, что, кроме нас, денег никто не дает»

Главный вклад в рост Google дает YouTube, а это не совсем наш прямой конкурент.
РБК вчера в 16:00
Общество

В Гидрометцентре предупредили о снежном январе

Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, по предварительному прогнозу, в январе в Москве температура превысит норму на 1 градус.
Российская газета вчера в 17:00
Общество

Рогозин заявил о риске разрушения недостроев на Восточном

Степень готовности недостроев на космодроме — от десяти до 90 процентов: сюда входит жилье (построены 750 квартир из запланированных 1700), железные и автомобильные дороги, котельные и депо.
РИА Новости 02:04
Здоровье

Боль в спине может быть первым признаком рака поджелудочной железы

Как проинформировали британские эксперты-онкологи из Cancer Research UK, волнообразная боль, проявляющаяся в спине или в области живота может оказаться признаком развития рака поджелудочной железы в организме человека.
Ugpressa.ru 14 декабря в 03:55
Экономика

Лукашенко одобрил получение $500 млн кредита от Китая

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил получение в 2019 году срочного кредита от Китая на сумму 3,5 млрд юаней (около $501 млн).
Коммерсантъ 14 декабря в 01:48
Политика

В США указали место России в рейтинге могущественных стран

Россия наряду с США и Китаем вошла в тройку самых могущественных стран мира.
REGNUM 00:12
Единоборства

Вячеслав Дацик нокаутом проиграл Жерому ле Банне

Российски боец Вячеслав Дацик проиграл нокаутом французу Жерому ле Банне в поединке приглашенных звёзд на казанском турнире.
Kazanfirst.ru 02:35
Общество

Власти Москвы определились с регионами для вывоза мусора

Московские власти определились, в какие регионы и в каких объёмах в период с 2020 по 2029 год будет вывозиться мусор.
RT на русском 02:50
Хоккей

Юниорская сборная России впервые выиграла Мировой кубок вызова

РИА Новости вчера в 23:21
Политика

В Кремле рассказали об условии транзита газа через Украину

«Транзит газа через Украину возможен только при коммерческой и экономической целесообразности для поставщика газа», — сказал представитель Кремля в программе «Большая игра» на Первом канале.
REGNUM 00:52
Политика

«Квартал 95» напомнил Зеленскому о невыполненных обещаниях

Артисты юмористической студии "Квартал 95" на концерте исполнили песню про невыполненные обещания президента Украины Владимира Зеленского.
РИА Новости 01:23
Общество

Экс-министр транспорта Максим Соколов предложен на пост вице-губернатора Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил на согласование в Заксобрание города кандидатуру бывшего министра транспорта Максима Соколова на пост вице-губернатора.
ТАСС 02:49
Шоу-бизнес

Кудрявцева поддержала хоккеиста, укравшего детей у жены

Телеведущая Лера Кудрявцева поддержала защитника сборной России и «Оттавы» Никиту Зайцева, на которого набросились звёзды шоу-бизнеса за то, что он обманом выкрал своих детей у супруги.
News.ru вчера в 07:47
Происшествия

В Омске отчим и мать мальчика частично признали вину в пытках гречкой

"Обвиняемые вину признают частично, а именно не согласны, что их действия можно квалифицировать как истязания и пытки, а также не согласны с квалифицирующим признаком о том, что преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору", - сказал собеседник агентства.
РИА Новости 02:38
Общество

Работодатели в Японии облачили пожилых сотрудников в экзоскелеты

Работодатели начали закупать экзоскелеты для пожилых работников.
VSE42.RU вчера в 22:37
Политика

Трутнев представил депутатам ЕАО врио губернатора Гольдштейна

Вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев представил в столице Еврейской автономной области депутатам, представителям местной власти и общественности врио губернатора региона Ростислава Гольдштейна.
Московский Комсомолец вчера в 22:44
Общество

Синоптики предупредили об отсутствии снега в Москве до конца декабря

«К сожалению, образования снежного покрова москвичам пока ждать не стоит, так как осадки будут небольшие и закончатся до того, как температура опуститься ниже нуля», — объяснил синоптик 16 декабря РБК.
Известия 02:51
Армия и оружие

Асад заявил о тысячах американских военных в Сирии

В Сирии находятся не сотни, а несколько тысяч американских военных, в том числе сотрудники частных военных компаний, заявил сирийский президент Башар Асад в интервью китайскому телеканалу Phoenix.
RT на русском 02:17
Общество

Forbes включил россиянку в число самых заметных новых миллиардеров

Журнал Forbes опубликовал материал, в котором назвал десять самых заметных новых миллиардеров.
RT на русском 01:07
Происшествия

Пьяный петербуржец стрелял с балкона по жене и дочери

Как сообщает ТАСС, он стрелял из охотничьего ружья в сторону жены и дочери, которые в тот момент находились во дворе дома.
Вести.Ru 02:54
Общество

В работе отделений Сбербанка в Екатеринбурге произошел сбой

Отделения Сбербанка в Екатеринбурге остановили работу из-за сбоя во внутренней системе банка. Такую информацию «URA.RU» сообщил источник.
URA.Ru 02:31
Политика

США тайно выслали китайских дипломатов за попытку шпионажа

Власти США негласно выслали двух китайских дипломатов.
МИР 24 вчера в 18:31
Происшествия

Валерия рассказала об очередном ДТП с участием сына

Певица Валерия рассказала о первом из трех ДТП, в которое попал ее сын Арсений Шульгин 7 декабря. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:50
Фигурное катание

Плющенко и Тутберидзе поскандалили из-за Загитовой

Ответ команды Тутберидзе В ответ на заявление Плющенко команда Тутберидзе в Instagram разместила пост, в котором досталось не только олимпийскому чемпиону, но и тренеру Татьяне Тарасовой.
Pravda.Ru 01:57
Культура

Во Франции умерла звезда фильмов «новой волны» актриса Анна Карина

Во Франции накануне на 80-м году жизни умерла от рака актриса Анна Карина, сообщает Le Monde.
Новая газета вчера в 06:38
Политика

Избран новый председатель партии «Яблоко»

По итогам проведённого голосования набравший 69 голосов делегатов съезда бывший зампред партии Николай Рыбаков стал председателем.
News.ru 14 декабря в 18:24
Общество

Названы востребованные в 2020 году профессии

В октябре эксперты Всероссийского научно-исследовательского института труда заявили, что в будущем самый большой спрос будет на работников массовых профессий, в частности бухгалтеров, педагогов, электрогазосварщиков, поваров и официантов.
Lenta.ru 00:33
Как работают Яндекс.Новости?
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