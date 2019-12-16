Финансы
ФинмаркетДоллар дешевеет к большинству основных валют
Большинство мест в Палате общин, как ожидается, даст британскому премьеру возможность беспрепятственно завершить процесс выхода Великобритании из ЕС.
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Доллар отреагировал снижением на новости о торговых переговорах с КНР
Московский Комсомолецвчера в 23:17
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Армия и оружие
Пентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз
Шоу-бизнес
В шоу «План Б» Ольга Бузова никого не выбрала
Сегодня в эфир канала ТНТ вышел предпоследний выпуск романтического реалити-шоу «План Б». Напомним, что в предыдущей серии Ольга Бузова выбрала двух участников, которые продолжили борьбу за ее сердце.
Общество
Борис Добродеев — РБК: «Плохо то, что, кроме нас, денег никто не дает»
Главный вклад в рост Google дает YouTube, а это не совсем наш прямой конкурент.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снежном январе
Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, по предварительному прогнозу, в январе в Москве температура превысит норму на 1 градус.
Общество
Рогозин заявил о риске разрушения недостроев на Восточном
Степень готовности недостроев на космодроме — от десяти до 90 процентов: сюда входит жилье (построены 750 квартир из запланированных 1700), железные и автомобильные дороги, котельные и депо.
Здоровье
Боль в спине может быть первым признаком рака поджелудочной железы
Как проинформировали британские эксперты-онкологи из Cancer Research UK, волнообразная боль, проявляющаяся в спине или в области живота может оказаться признаком развития рака поджелудочной железы в организме человека.
Экономика
Лукашенко одобрил получение $500 млн кредита от Китая
Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил получение в 2019 году срочного кредита от Китая на сумму 3,5 млрд юаней (около $501 млн).
Политика
В США указали место России в рейтинге могущественных стран
Россия наряду с США и Китаем вошла в тройку самых могущественных стран мира.
Единоборства
Вячеслав Дацик нокаутом проиграл Жерому ле Банне
Российски боец Вячеслав Дацик проиграл нокаутом французу Жерому ле Банне в поединке приглашенных звёзд на казанском турнире.
Общество
Власти Москвы определились с регионами для вывоза мусора
Московские власти определились, в какие регионы и в каких объёмах в период с 2020 по 2029 год будет вывозиться мусор.
Хоккей
Юниорская сборная России впервые выиграла Мировой кубок вызова
Политика
В Кремле рассказали об условии транзита газа через Украину
«Транзит газа через Украину возможен только при коммерческой и экономической целесообразности для поставщика газа», — сказал представитель Кремля в программе «Большая игра» на Первом канале.
Политика
«Квартал 95» напомнил Зеленскому о невыполненных обещаниях
Артисты юмористической студии "Квартал 95" на концерте исполнили песню про невыполненные обещания президента Украины Владимира Зеленского.
Общество
Экс-министр транспорта Максим Соколов предложен на пост вице-губернатора Петербурга
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил на согласование в Заксобрание города кандидатуру бывшего министра транспорта Максима Соколова на пост вице-губернатора.
Шоу-бизнес
Кудрявцева поддержала хоккеиста, укравшего детей у жены
Телеведущая Лера Кудрявцева поддержала защитника сборной России и «Оттавы» Никиту Зайцева, на которого набросились звёзды шоу-бизнеса за то, что он обманом выкрал своих детей у супруги.
Происшествия
В Омске отчим и мать мальчика частично признали вину в пытках гречкой
"Обвиняемые вину признают частично, а именно не согласны, что их действия можно квалифицировать как истязания и пытки, а также не согласны с квалифицирующим признаком о том, что преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору", - сказал собеседник агентства.
Общество
Работодатели в Японии облачили пожилых сотрудников в экзоскелеты
Работодатели начали закупать экзоскелеты для пожилых работников.
Политика
Трутнев представил депутатам ЕАО врио губернатора Гольдштейна
Вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев представил в столице Еврейской автономной области депутатам, представителям местной власти и общественности врио губернатора региона Ростислава Гольдштейна.
Общество
Синоптики предупредили об отсутствии снега в Москве до конца декабря
«К сожалению, образования снежного покрова москвичам пока ждать не стоит, так как осадки будут небольшие и закончатся до того, как температура опуститься ниже нуля», — объяснил синоптик 16 декабря РБК.
Армия и оружие
Асад заявил о тысячах американских военных в Сирии
В Сирии находятся не сотни, а несколько тысяч американских военных, в том числе сотрудники частных военных компаний, заявил сирийский президент Башар Асад в интервью китайскому телеканалу Phoenix.
Общество
Forbes включил россиянку в число самых заметных новых миллиардеров
Журнал Forbes опубликовал материал, в котором назвал десять самых заметных новых миллиардеров.
Происшествия
Пьяный петербуржец стрелял с балкона по жене и дочери
Как сообщает ТАСС, он стрелял из охотничьего ружья в сторону жены и дочери, которые в тот момент находились во дворе дома.
Общество
В работе отделений Сбербанка в Екатеринбурге произошел сбой
Отделения Сбербанка в Екатеринбурге остановили работу из-за сбоя во внутренней системе банка. Такую информацию «URA.RU» сообщил источник.
Политика
США тайно выслали китайских дипломатов за попытку шпионажа
Власти США негласно выслали двух китайских дипломатов.
Происшествия
Валерия рассказала об очередном ДТП с участием сына
Певица Валерия рассказала о первом из трех ДТП, в которое попал ее сын Арсений Шульгин 7 декабря. Об этом сообщает РИА "Новости".
Фигурное катание
Плющенко и Тутберидзе поскандалили из-за Загитовой
Ответ команды Тутберидзе В ответ на заявление Плющенко команда Тутберидзе в Instagram разместила пост, в котором досталось не только олимпийскому чемпиону, но и тренеру Татьяне Тарасовой.
Культура
Во Франции умерла звезда фильмов «новой волны» актриса Анна Карина
Во Франции накануне на 80-м году жизни умерла от рака актриса Анна Карина, сообщает Le Monde.
Политика
Избран новый председатель партии «Яблоко»
По итогам проведённого голосования набравший 69 голосов делегатов съезда бывший зампред партии Николай Рыбаков стал председателем.
Общество
Названы востребованные в 2020 году профессии
В октябре эксперты Всероссийского научно-исследовательского института труда заявили, что в будущем самый большой спрос будет на работников массовых профессий, в частности бухгалтеров, педагогов, электрогазосварщиков, поваров и официантов.