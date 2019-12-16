Экономика
Московский КомсомолецДоллар отреагировал снижением на новости о торговых переговорах с КНР
Американская валюта отреагировала снижением к евро на новости о торговых переговорах с КНР. По данным торгов, к семи утра по московскому времени на мировом валютном рынке курс доллара к единой европейской валюте снижался на 0,11%, до 1,1132 доллара.
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Доллар отреагировал снижением на новости о торговых переговорах с КНР
Московский Комсомолецвчера в 23:17
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 21:18, Ашберн
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