Экономика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецДоллар отреагировал снижением на новости о торговых переговорах с КНР

2 фото
Американская валюта отреагировала снижением к евро на новости о торговых переговорах с КНР. По данным торгов, к семи утра по московскому времени на мировом валютном рынке курс доллара к единой европейской валюте снижался на 0,11%, до 1,1132 доллара.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Доллар отреагировал снижением на новости о торговых переговорах с КНР

Московский Комсомолецвчера в 23:17

Доллар дешевеет к большинству основных валют

Финмаркет02:07

Доллар торгуется без единой динамики к евро и иене в ожидании торговых новостей

ПРАЙМ01:09

Новости о торговых переговорах с Китаем пугают доллар, он падает

Политика Сегодня07:58
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 19:49, Ашберн
Кино

Российский фильм «Дылда» вошёл в шорт-лист претендентов на «Оскар»

RT на русском 18:43
Политика

Россия и Китай предложили смягчить санкции против КНДР

Россия и Китай внесли резолюцию в Совбезе ООН, подразумевающую смягчение ряда экономических санкций в отношении КНДР, сообщает агентство Reuters.
REGNUM 17:12
Происшествия

В Сирии при подрыве автомобиля погиб один человек

Один человек погиб в Дамаске в результате взрыва в автомобиле, в который злоумышленники спрятали взрывное устройство, 17 декабря передает телеканал Syria TV.
REGNUM 19:27
Энергетика

Льготы для Приобского месторождения могут найтись в ФНБ

По всей видимости, Минфин предлагает привязать налоговый вычет для Приобского месторождения к цене нефти, заложенной в бюджетном правиле (аналогично подходу, предложенному для налогообложения Ванкорского кластера для стимулирования инвестиций в таймырские месторождения), указывает старший аналитик Сбербанка по нефтегазовому сектору Андрей Громадин.
Коммерсантъ 17:30
Армия и оружие

В России заканчивают модернизацию одной из самых мощных пушек в мире

Модернизация одной из самых мощных пушек в мире "Пион", получившая название "Малка", завершится до конца декабря, сейчас она успешно проходит испытания на полигоне, сообщил в интервью РИА Новости Дмитрий Семизоров, генеральный директор компании "Уралтрансмаш", которая входит в "Уралвагонзавод" Ростеха.
РИА Новости 19:09
Происшествия

Житель Ленинградской области подозревается в насилии над дочерью

Житель частного дома в Гатчинском районе Ленинградской области задержан по подозрению в сексуальном насилии над своей несовершеннолетней дочерью, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ленинградской области.
ТАСС 17:19
Общество

Boeing решила приостановить выпуск самолетов 737 MAX

Эксплуатация самолетов Boeing 737 MAX была приостановлена после двух авиакатастроф: один лайнер в октябре 2018 года разбился в Индонезии (погибли 189 человек), а другой в марте текущего года в Эфиопии (погибли 157 человек).
РБК 18:30
Политика

Путин обсудил с Меркель перспективы транзита газа через Украину

RT на русском 08:08
Политика

В США разведку просят оценить последствия возможного выхода из СНВ-3

Трое сенаторов конгресса США обратились к и.о. директора Национальной разведки Джозефу Магуайру с просьбой предоставить анализ возможных последствий от вероятного отказа США продлевать Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
РИА Новости 18:07
Политика

Бывший депутат Рады: Я проклинаю бандеровскую власть Украины

REGNUM 12:58
Наука

Ученые назвали самые опасные алкогольные напитки

Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал, какие напитки быстрее всего приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.
РИА Новости 15:45
Происшествия

В Берлине вскрыли могилу деятеля нацистской Германии Гейдриха

В Берлине неизвестные вскрыли могилу влиятельного деятеля нацистской Германии, одного из авторов идеи Холокоста Рейнхарда Гейдриха, сообщило издание Berliner Kurier в понедельник.
РИА Новости 18:03
Политика

На Украине суд признал незаконным расширение полномочий Зеленского

Как сообщает украинское издание "Страна", Конституционный суд Украины принял решение, согласно которому законопроект, расширяющий полномочия президента Владимира Зеленского в части назначения руководителей Национального антикоррупционного бюро и Государственного бюро расследований, признан незаконным.
Московский Комсомолец 16:50
Космос

SpaceX запустила ракету со спутником связи

Американская компания SpaceX в понедельник осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с телекоммуникационным спутником JCSAT-18/Kacific1 с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).
ТАСС 19:12
Политика

Трамп объяснил поездку Джулиани на Украину любовью к своей стране

Американский лидер объяснил, что Джулиани сделал «это из любви к стране». «Он великий человек, который любит нашу страну», — сказал Трамп.
Lenta.ru 19:38
Общество

Rambler попросит прекратить уголовное дело против Nginx

Совет директоров Rambler Group поручил менеджменту холдинга обратиться в правоохранительные органы для прекращения уголовного дела против веб-сервера Nginx, говорится в сообщении, поступившем в "Ъ".
Коммерсантъ 13:58
Политика

Белорусский спецназовец рассказал об убийстве оппонентов Лукашенко

Бывший сотрудник специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Белоруссии Юрий Гаравский в интервью Deutsche Welle рассказал, что участвовал в убийстве оппонентов президента страны Александра Лукашенко.
Lenta.ru 11:21
Общество

Грета Тунберг попала в скандал с переполненным поездом в Германии

Газета.Ru 18:54
Политика

Соловьев ответил на реплику Гордона о «лишении» России Крыма и Курил

Российский телеведущий Владимир Соловьев ответил на реплику украинского журналиста Дмитрия Гордона, который заявил, что у России в будущем, якобы, «заберут» часть территорий.
ФАН 16:50
Происшествия

В Холмске приземлился вертолет санавиации

Сегодня вечером внимание холмчан привлек вертолет, который сел прямо в городе между школой №8 и мореходным училищем.
Сахалин.Инфо 03:18
Экономика

Россия увеличила вложения в гособлигации США на 622 миллиона долларов

Россия в октябре текущего года увеличила вложения в государственные ценные бумаги США на 622 миллиона долларов - до 10,697 миллиарда долларов, свидетельствуют данные американского минфина.
РИА Новости 16:38
Шоу-бизнес

Бывший муж забрал дочь у Даны Борисовой

Телеведущая Дана Борисова заявила, что бывший супруг пришел к ней в дом в сопровождении полицейских и потребовал отдать ему дочь.
РИА Новости 08:41
Экономика

Путин подписал закон о заморозке накопительной пенсии до 2023 года

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2022 года включительно.
Известия 14:59
Музыка

Дробыш ответил на критику Мазаева по поводу концерта Носкова

Виктор Дробыш, являющийся одним из главных организаторов концерта Николая Носкова, посетил программу «Ты не поверишь!» на НТВ.
OAnews 11:36
Политика

Журналистам телеканала «Звезда» на три года запретили въезд на Украину

Журналистам российского телеканала «Звезда», которые посетили Украину 12 декабря, на три года запретили въезд в страну.
РБК 14:29
Политика

Китай призвал ЕС начать работу над соглашением о свободной торговле

Глава китайского МИД Ван И призвал Евросоюз начать работу над созданием соглашения о свободной торговле со страной.
RT на русском 18:28
Происшествия

В Бурятии собаки терзали тело новорожденного ребенка

16 декабря в городе Гусиноозерске местные жители заметили двух собак. В пасти одной из них разглядели тело новорожденного ребенка.
Российская газета 19:32
Происшествия

На суде показали видео истязаний мальчика из Омска

REGNUM 13:57
Происшествия

Названа причина смерти сооснователя «Белых касок»

Сооснователь сирийской неправительственной организации «Белые каски» Джеймс Ле Мезюрье скончался от травмы, полученной в результате падения с высоты, передаёт 16 декабря ВВС.
REGNUM 15:15
Происшествия

В Казани горит склад мебельной фабрики

В Казани горит склад мебельной фабрики.
Вести.Ru 16:18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное