Финансы
Московский КомсомолецДоллар отреагировал снижением на новости о торговых переговорах с КНР
Американская валюта отреагировала снижением к евро на новости о торговых переговорах с КНР. По данным торгов, к семи утра по московскому времени на мировом валютном рынке курс доллара к единой европейской валюте снижался на 0,11%, до 1,1132 доллара.
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Доллар отреагировал снижением на новости о торговых переговорах с КНР
Московский Комсомолецвчера в 23:17
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Общество
Путин подписал закон о многомиллионных штрафах для СМИ-иноагентов
Закон вступит в силу 1 февраля.
Политика
«Нафтогаз» опроверг информацию о договорённости с Россией по транзиту
«Сообщения, что Россия и Украина достигли предварительного соглашения по транзиту газа, не соответствуют действительности», — говорится в заявлении пресс-службы компании в Twitter.
Политика
Макрон приедет в Москву на празднование 75-летия Победы
Президент Франции Эммануэль Макрон приедет в Москву на празднование по случаю 75-летию Победы во Второй мировой войне.
Общество
В Берлине вскрыли могилу отвечавшего за безопасность Гитлера генерала
В Берлине в ночь на 12 ноября неизвестные вскрыли могилу политического деятеля нацистской Германии, генерала полиции Рейнхарда Гейдриха, которая находится на историческом кладбище Инвалиденфридхоф.
Политика
Украина осудила Россию за непонимание «красных линий»
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко осудил Россию за непонимание «красных линий» в решении конфликта в Донбассе, которые были обозначены Киевом.
Музыка
Режиссёр объяснил исчезновение слова «протесты» из эфира «России 1»
Режиссёр концерта музыкальной премии «Виктория» Андрей Болтенко прокомментировал инцидент с исчезновением слова «протесты» из эфира.
Политика
В раде назвали закон о децентрализации попыткой вернуть СССР
«Постсоветские люди у власти решили уничтожить европейскую модель государства и строить нью-СССР с генсекретарем во главе», — отметила народный депутат фракции Ирина Геращенко на согласительном совете Верховной рады.
Политика
Вице-премьер Борисов прибыл в Сирию
Вице-премьер России Юрий Борисов прибыл в Сирию с двухдневным рабочим визитом, в рамках которого проведет встречу с президентом страны Башаром Асадом, обсудит работу порта Тартус и поставки сельхозпродукции, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера.
Политика
Премьер Финляндии ответила на критику главы МВД Эстонии
Премьер-министр Финляндии Санна Марин гордится тем, что в ее стране даже продавец может стать главой правительства.
Происшествия
Подросток умер во время лечения гайморита в Анапе
13-летний подросток умер в Анапе в больнице, где ему лечили гайморит. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета.
Происшествия
Экс-глава департамента Минобороны получил 10 лет колонии за взятку
Столичный суд приговорил к десяти годам колонии строгого режима экс-директора департамента аудита государственных контрактов Министерства обороны Максима Куксина.
Футбол
«Шахтер» сыграет с «Бенфикой» в Лиге Европы
В штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы, сообщает "Укринформ" 16 декабря Донецкий "Шахтер" 20 и 27 февраля сразится с лиссабонским клубом "Бенфика".
Футбол
Слуцкий может возглавить «Рубин»
Бывший тренер нидерландского "Витесса" Леонид Слуцкий может возглавить казанский "Рубин", сообщает БИЗНЕС Online.
Политика
Жена Порошенко покинула пост главы Украинского культурного фонда
Супруга бывшего президента Украины Марина Порошенко написала заявление об уходе с поста председателя Украинского культурного фонда, сообщил 16 декабря телеканал «Эспрессо».
Кино
В сети появился новый трейлер картины с Томом Крузом Top Gun
Экономика
Промпроизводство в России показывает положительную динамику – Росстат
Промышленное производство в России в январе-ноябре 2019 года выросло на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Политика
Британский парламент начнет рассмотрение сделки по Brexit
Британский Кабинет министров уверен, что после реализации Brexit Соединенное Королевство быстро договорится с Евросоюзом об условиях долгосрочного сотрудничества в сфере экономики.
Общество
В Госдуме предложили расселять аварийные дома по ипотеке
Депутат Государственной думы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов по ипотеке со сниженной ставкой не выше трех процентов.
Общество
Во Франции подал в отставку верховный комиссар по пенсионной реформе
Верховный комиссар по вопросам подготовки реформы пенсионной системы Франции Жан-Поль Делевуа подал в отставку после обвинения в конфликте интересов.
Общество
Русский музей уберёт из продажи шоколад с портретом Сталина
Шоколадки с портретом Иосифа Сталина на обёртке, возмутившие посетителей, продавались без согласования с Русским музеем, передают «РИА Новости».
Политика
Путин поручил принять дорожную карту по реализации стратегии ВТС
Президент России Владимир Путин поручил правительству принять дорожную карту по реализации стратегии военно-технического сотрудничества.
Экономика
Долги по зарплате в России в ноябре выросли более чем на 10%
Суммарная задолженность по заработной плате в России в ноябре выросла на 269,3 млн рублей, или на 10,2%, и по состоянию на 1 декабря составила 2 млрд 907,8 млн рублей.
Здоровье
Рошаль прокомментировал арест руководства московского роддома
Департамент провел внеплановую внутреннюю служебную проверку и мероприятия ведомственного контроля, по итогам которых руководство родильного дома было заменено в полном составе.
Происшествия
Главный киллер России бесплатно выполнил заказ прокурора на убийство
Главный киллер России Аслан Гагиев (Джако), которого считают лидером преступной группы, убившей 60 человек, выполнил заказ прокурора Ольги Швецовой об устранении ее бывшего зятя бесплатно.
Общество
Медведев утвердил перерегистрацию цен на жизненно важные лекарства
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об обязательной перерегистрации цен на препараты из списка жизненно необходимых и важнейших лекарств (ЖНВЛП) в 2019-2020 годах.
Общество
Роскомнадзор призвал Twitter объяснить блокировку аккаунтов из России
Роскомнадзор обратился к Twitter с просьбой объяснить ограничение доступа к ряду аккаунтов из России.
Общество
В двух любимых у россиян марках чая нашли пестициды
Роскачество выявило пестициды в чае двух марок.