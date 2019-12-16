Финансы

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецДоллар отреагировал снижением на новости о торговых переговорах с КНР

Американская валюта отреагировала снижением к евро на новости о торговых переговорах с КНР. По данным торгов, к семи утра по московскому времени на мировом валютном рынке курс доллара к единой европейской валюте снижался на 0,11%, до 1,1132 доллара.
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Доллар отреагировал снижением на новости о торговых переговорах с КНР

Московский Комсомолецвчера в 23:17

Курс доллара: рубль резко отреагировал на новости из США

Expert.ru00:44

Доллар торгуется без единой динамики к евро и иене в ожидании торговых новостей

ПРАЙМ01:09

Рубль днем ускорил рост к бивалютной корзине на фоне развернувшейся вверх нефти и сделки США-Китай

Финмаркет09:22

Новости о торговых переговорах с Китаем пугают доллар, он падает

Политика Сегодня07:58
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Экономика

Россиянам вернут до 120 тысяч рублей с пенсионных взносов

Согласно документу, налоговый вычет в размере 120 тысяч рублей будет учтен в гарантированном пенсионном плане (ГПП) для взносов, которые превышают 6% заработной платы.
9111.ru 04:35
Общество

Rambler не будет просить о полной блокировке Twitch в России

В рамках иска Мосгорсуд временно заблокировал трансляции АПЛ на Twitch (сезоны 2019–2022 годов).
Коммерсантъ 04:55
Общество

В Берлине разрыли могилу нациста Рейнхарда Гейдриха

В Берлине неизвестные раскопали могилу нациста Рейнхарда Гейдриха, который в 1939-1942 годах был начальником Главного управления имперской безопасности.
Интерфакс 09:36
Политика

Экс-депутат Рады восхитился Крымским мостом и проклял 2014 год

За пять лет Украина пришла в упадок, а Россия завершает в Крыму такие масштабные инфраструктурные проекты, как Крымский мост, заявил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.
РИА Новости 09:34
Космос

SpaceX сделает спутники Starlink менее заметными для астрономов

REGNUM вчера в 02:07
Политика

Глава МВД Эстонии извинился за критику премьер-министра Финляндии

Глава МВД Эстонии, лидер Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме принес свои извинения премьер-министру Финляндии Санне Марин за резкие высказывания в ее адрес.
Известия 10:06
Происшествия

Экс-министра финансов Подмосковья приговорили к 14 годам

Экс-министр финансов Московской области Алексей Кузнецов приговорен к 14 годам колонии общего режима.
Вести.Ru 06:34
Экономика

Какие изменения ждут тульский бизнес в 2020 году

По словам председателя комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Вячеслава Романова, в 2020 году бизнесменов ждет несколько важных изменений.
Тульская пресса 09:03
Общество

В двух любимых у россиян марках чая нашли пестициды

Роскачество выявило пестициды в чае двух марок.
Вести.Ru 06:31
Футбол

ФИФА подала иски против Блаттера и Платини

ФИФА требует возврата 2 миллионов швейцарских франков (1,83 млн евро), которые в феврале 2011 года были незаконно выплачены Мишелю Платини по инициативе Йозефа Блаттера.
Евро-футбол.ру 08:53
Шоу-бизнес

Бывший муж забрал дочь у Даны Борисовой

Телеведущая Дана Борисова заявила, что бывший супруг пришел к ней в дом в сопровождении полицейских и потребовал отдать ему дочь.
РИА Новости 08:41
Политика

Путин и Меркель обсудили итоги «нормандского саммита»

РИА Новости 09:44
Общество

Путин ввел налог для самозанятых еще в 19 регионах РФ

Ставки по налогам при работе в качестве самозанятых составляют 4% (для доходов, полученных от физлиц) и 6% (для доходов от юрлиц).
БИЗНЕС Online вчера в 06:39
Музыка

Режиссёр объяснил исчезновение слова «протесты» из эфира «России 1»

Режиссёр концерта музыкальной премии «Виктория» Андрей Болтенко прокомментировал инцидент с исчезновением слова «протесты» из эфира.
News.ru 07:15
Политика

Жена Порошенко покинула пост главы Украинского культурного фонда

Супруга бывшего президента Украины Марина Порошенко написала заявление об уходе с поста председателя Украинского культурного фонда, сообщил 16 декабря телеканал «Эспрессо».
REGNUM 07:43
Фигурное катание

Тарасову требуют отстранить от комментирования фигурного катания

Российские любители фигурного катания потребовали отстранить заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову от комментирования любых трансляций из-за непрофессионализма и предвзятости по отношению к спортсменам.
РИА Новости 07:38
Футбол

«Шахтер» сыграет с «Бенфикой» в Лиге Европы

В штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы, сообщает "Укринформ" 16 декабря Донецкий "Шахтер" 20 и 27 февраля сразится с лиссабонским клубом "Бенфика".
Украина.ру 08:04
Общество

Работающих пенсионеров предупредили о штрафе в 120 тысяч рублей

Пенсионеры, которые скрывают от государства, что работают неофициально, могут получить штраф до 120 тысяч рублей.
URA.Ru 13 декабря в 22:56
Происшествия

Неадекватный мужчина устроил стрельбу в московском метро

Полиция задержала 23-летнего мужчину, который устроил стрельбу на станции метро «Косино» в Москве.
Lenta.ru 04:04
Общество

Оператор «Северного потока – 2» решил изменить условия прокладки труб

Компания Nord Stream 2 направила запрос Германии на прокладку труб «Северного потока – 2» в зимние и весенние месяцы 2020 года, сообщило в воскресенье, 15 декабря агентство DPA со ссылкой источник в компании.
Известия вчера в 15:32
Армия и оружие

Пентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз

РИА Новости вчера в 21:21
Происшествия

Подросток умер во время лечения гайморита в Анапе

13-летний подросток умер в Анапе в больнице, где ему лечили гайморит. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета.
Газета.Ru 07:17
Общество

В кафе Русского музея шоколадки с портретом Сталина убрали из продажи

Российская газета 09:59
Происшествия

Адвокат Соколова рассказал о попытках историка покончить с собой

Газета.Ru 07:18
Музыка

Мазаев назвал первый концерт Носкова после инсульта жалким зрелищем

Жалким зрелищем назвал концерт Николая Носкова от 9 декабря Сергей Мазаев. Свое мнение музыкант высказал в передаче «Ты не поверишь!».
Пятый канал вчера в 20:36
Политика

В Госдуме придумали замену смертной казни

Вместо смертной казни в Госдуме придумали наказание. Это пожизненное лишение свободы.
Вести.Ru 06:30
Происшествия

В Москве 10 школ проверяют после анонимных сообщений с угрозами взрыва

Анонимные сообщения с угрозами взрыва поступили в 10 школ Москвы, для проверки на местах работают сотрудники экстренных служб.
ТАСС 04:11
Политика

В Кремле рассказали о разнице в подходах Порошенко и Зеленского

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в подходах бывшего и нынешнего президентов Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского есть разница, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:49
Общество

Forbes включил россиянку в список самых заметных новых миллиардеров

Журнал Forbes опубликовал материал, в котором назвал самых заметных персон, пополнивших в этом году список миллиардеров.
РБК вчера в 22:55
Шоу-бизнес

В шоу «План Б» Ольга Бузова никого не выбрала

Сегодня в эфир канала ТНТ вышел предпоследний выпуск романтического реалити-шоу «План Б». Напомним, что в предыдущей серии Ольга Бузова выбрала двух участников, которые продолжили борьбу за ее сердце.
Вокруг ТВ вчера в 12:54
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