Финансы

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецДоллар отреагировал снижением на новости о торговых переговорах с КНР

Американская валюта отреагировала снижением к евро на новости о торговых переговорах с КНР. По данным торгов, к семи утра по московскому времени на мировом валютном рынке курс доллара к единой европейской валюте снижался на 0,11%, до 1,1132 доллара.
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Доллар отреагировал снижением на новости о торговых переговорах с КНР

Московский Комсомолецвчера в 23:17

Рубль уверенно подорожал к доллару и евро на фоне позитива с внешних рынков

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Курс доллара: рубль резко отреагировал на новости из США

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Рубль днем ускорил рост к бивалютной корзине на фоне развернувшейся вверх нефти и сделки США-Китай

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Новости о торговых переговорах с Китаем пугают доллар, он падает

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Экс-министр финансов Подмосковья Кузнецов получил 14 лет

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По отношению к октябрю Росстат отметил снижение промпроизводства на 2,5%. Динамика роста за январь – ноябрь составила 2,4% в годовом выражении.
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В истекшем периоде 2019 года прокуратура Воркуты подала три исковых заявления к Минздраву Коми в защиту прав этого ребенка-инвалида, два из которых касаются возмещения денежных средств, затраченных на приобретение лекарственных препаратов.
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Как подчеркивается в пояснительной записке к законопроекту, предлагаемые президентом меры не означают ослабления центральной власти в вопросах обороны, внешней политики, национальной безопасности, соблюдения прав и свобод человека.
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Роскачество выявило пестициды в чае двух марок.
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Житель дома в Ленобласти, где нашли арсенал, мог насиловать дочь

Жителя Ленинградской области, в чьем доме обнаружили большое количество нелегального огнестрельного оружия, задержали по подозрению в сексуальном насилии над несовершеннолетней дочерью.
РИА Новости 17:12
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В Кремле рассказали об условии транзита газа через Украину

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REGNUM 00:52
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Россия и Китай в Совбезе ООН предложили смягчить санкции против КНДР

Авторы проекта резолюции выражают серьезную обеспокоенность гуманитарной ситуацией в КНДР и просят все государства-члены ООН "активизировать свои усилия по гуманитарной помощи" Пхеньяну.
Интерфакс 17:18
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Смартфон Xiaomi Mi Note 10 поступил в продажу в России

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Установлена причина смерти основателя «Белых касок»

Причиной смерти одного из основателей организации «Белые каски» Джеймса Ле Мезюрье стали травмы, полученные в результате падения с высоты.
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Порошенко внес залог в 800 тыс. долларов за украинского генерала

Бывший украинский президент Петр Порошенко внес залог в размере около 800 тыс. долларов за генерала Дмитрия Марченко, подозреваемого в закупке некачественных бронежилетов, сообщила партия Порошенко «Европейская солидарность».
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Общество

Минтруд предложил сократить сроки выдачи маткапитала

Минтруд предложил сократить сроки рассмотрения заявления на получение материнского капитала и сроки выдачи средств из него.
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Директора ФБК Жданова отпустили из ОВД без составления протокола

Директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова отпустили из ОВД.
Интерфакс 09:53
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Boeing может временно приостановить производство 737 Max

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Съёмочной группе телеканала «Звезда» запретили въезд на Украину

Члены съёмочной группы российского телеканала «Звезда» три года не смогут въезжать на Украину, заявила 16 декабря спикер украинской службы безопасности Елена Гитлянская.
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Россия рассчитывает на «здравый смысл» США по вопросу продления СНВ-3

СНВ-3 подписали президенты России и США в 2010 году. Это единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений.
РЕН ТВ вчера в 16:34
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Американский врач определил и назвал три неожиданных способа сохранить здоровье и прожить долго.
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Мазаев считает первый концерт Носкова после инсульта жалким зрелищем

После первой композиции Носков, опираясь на трость и держась за продюсера шоу Виктора Дробыша, подошел к краю сцены, чтобы поприветствовать зрителей.
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Происшествия

В Чувашии в ДТП погибли три человека

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Общество

На Колыме в январе ждут сильные морозы

В соответствии с прогнозом, на Колыме в начале 2020 года ожидается температура ниже нормы. Возможны значительные ветра и морозы.
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Бывший муж Даны Борисовой забрал у нее дочь

Бывший муж телеведущей Даны Борисовой пришел к ней домой в сопровождении полиции и забрал дочь. Об этом Борисова сообщила в Instagram.
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В СБУ заявили о предотвращении нападения на депутата Рады

«С целью получения максимально объективной и полной доказательной базы о всех участниках указанного покушения, прежде всего об организаторе, было принято решение о размещении в социальной сети сообщения «заказанного» народного депутата о нападении на него двух молодых людей в балаклавах», — заявили в СБУ.
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Железнодорожники прокомментировали фото Греты Тунберг в поезде

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Картина «Дылда» вошла в шорт-лист претендентов на «Оскар»

Картина "Дылда" вошла в шорт-лист претендентов на "Оскар" в номинации "Лучший международный художественный фильм" - заявление киноакадемии.
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В Казани горит склад мебельной фабрики

В Казани горит склад мебельной фабрики.
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«Кристал Пэлас» и «Брайтон» сыграли вничью

Футболисты «Кристал Пэлас» в домашнем матче 17-го тура чемпионата Англии сыграли вничью с «Брайтоном».
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Путин расширил налог на самозанятых на 19 регионов России

Президент России Владимир Путин внес поправки в федеральный закон о проведении эксперимента по установлению налога на профессиональный доход в Москве, Московской области, Калужской области и в Татарстане.
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Волгоградская учительница объяснила, зачем отрезала челку школьнику

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Вьетнамские умные телевизоры скоро появятся на российском рынке

Вьетнамская компания Vsmart представила для российского рынка линейку так называемых, "умных" телевизоров.
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Как работают Яндекс.Новости?
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