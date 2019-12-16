Финансы
Московский КомсомолецДоллар отреагировал снижением на новости о торговых переговорах с КНР
Американская валюта отреагировала снижением к евро на новости о торговых переговорах с КНР. По данным торгов, к семи утра по московскому времени на мировом валютном рынке курс доллара к единой европейской валюте снижался на 0,11%, до 1,1132 доллара.
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Доллар отреагировал снижением на новости о торговых переговорах с КНР
Московский Комсомолецвчера в 23:17
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 18:16, Ашберн
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Экс-министр финансов Подмосковья Кузнецов получил 14 лет
Басманный суд Москвы приговорил к 14 годам заключения бывшего министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова.
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По отношению к октябрю Росстат отметил снижение промпроизводства на 2,5%. Динамика роста за январь – ноябрь составила 2,4% в годовом выражении.
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Зеленский предложил дать всем украинским регионам равные права
Как подчеркивается в пояснительной записке к законопроекту, предлагаемые президентом меры не означают ослабления центральной власти в вопросах обороны, внешней политики, национальной безопасности, соблюдения прав и свобод человека.
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Роскачество выявило пестициды в чае двух марок.
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Жителя Ленинградской области, в чьем доме обнаружили большое количество нелегального огнестрельного оружия, задержали по подозрению в сексуальном насилии над несовершеннолетней дочерью.
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Политика
В Кремле рассказали об условии транзита газа через Украину
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Политика
Россия и Китай в Совбезе ООН предложили смягчить санкции против КНДР
Авторы проекта резолюции выражают серьезную обеспокоенность гуманитарной ситуацией в КНДР и просят все государства-члены ООН "активизировать свои усилия по гуманитарной помощи" Пхеньяну.
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi Note 10 поступил в продажу в России
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Политика
Порошенко внес залог в 800 тыс. долларов за украинского генерала
Бывший украинский президент Петр Порошенко внес залог в размере около 800 тыс. долларов за генерала Дмитрия Марченко, подозреваемого в закупке некачественных бронежилетов, сообщила партия Порошенко «Европейская солидарность».
Общество
Минтруд предложил сократить сроки выдачи маткапитала
Минтруд предложил сократить сроки рассмотрения заявления на получение материнского капитала и сроки выдачи средств из него.
Происшествия
Директора ФБК Жданова отпустили из ОВД без составления протокола
Директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова отпустили из ОВД.
Политика
Съёмочной группе телеканала «Звезда» запретили въезд на Украину
Члены съёмочной группы российского телеканала «Звезда» три года не смогут въезжать на Украину, заявила 16 декабря спикер украинской службы безопасности Елена Гитлянская.
Политика
Россия рассчитывает на «здравый смысл» США по вопросу продления СНВ-3
СНВ-3 подписали президенты России и США в 2010 году. Это единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений.
Здоровье
Правила долголетия назвал американский врач
Американский врач определил и назвал три неожиданных способа сохранить здоровье и прожить долго.
Музыка
Мазаев считает первый концерт Носкова после инсульта жалким зрелищем
После первой композиции Носков, опираясь на трость и держась за продюсера шоу Виктора Дробыша, подошел к краю сцены, чтобы поприветствовать зрителей.
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В Чувашии в ДТП погибли три человека
Общество
На Колыме в январе ждут сильные морозы
В соответствии с прогнозом, на Колыме в начале 2020 года ожидается температура ниже нормы. Возможны значительные ветра и морозы.
Шоу-бизнес
Бывший муж Даны Борисовой забрал у нее дочь
Бывший муж телеведущей Даны Борисовой пришел к ней домой в сопровождении полиции и забрал дочь. Об этом Борисова сообщила в Instagram.
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В СБУ заявили о предотвращении нападения на депутата Рады
«С целью получения максимально объективной и полной доказательной базы о всех участниках указанного покушения, прежде всего об организаторе, было принято решение о размещении в социальной сети сообщения «заказанного» народного депутата о нападении на него двух молодых людей в балаклавах», — заявили в СБУ.
Общество
Железнодорожники прокомментировали фото Греты Тунберг в поезде
Культура
Картина «Дылда» вошла в шорт-лист претендентов на «Оскар»
Картина "Дылда" вошла в шорт-лист претендентов на "Оскар" в номинации "Лучший международный художественный фильм" - заявление киноакадемии.
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В Казани горит склад мебельной фабрики
В Казани горит склад мебельной фабрики.
Футбол
«Кристал Пэлас» и «Брайтон» сыграли вничью
Футболисты «Кристал Пэлас» в домашнем матче 17-го тура чемпионата Англии сыграли вничью с «Брайтоном».
Общество
Путин расширил налог на самозанятых на 19 регионов России
Президент России Владимир Путин внес поправки в федеральный закон о проведении эксперимента по установлению налога на профессиональный доход в Москве, Московской области, Калужской области и в Татарстане.
Гаджеты
Вьетнамские умные телевизоры скоро появятся на российском рынке
Вьетнамская компания Vsmart представила для российского рынка линейку так называемых, "умных" телевизоров.