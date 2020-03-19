Финансы
Владивосток-НовостиДоллар перешагнул отметку в 80 рублей и побил рекорд 2016 года
Курс доллара перешагнул отметку в 80 рублей, побив рекорд 2016 года, сообщает РИА VladNews.По данным Центробанка, доллар США составляет 80,87 рублей, евро – 88, 24 рублей.
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Футбол
Тиль восстановится после повреждения к началу апреля
Голландский полузащитник московского «Спартака» Гус Тиль восстановится после травмы и сможет вернуться к тренировкам и играм к началу апреля.
Здоровье
Роспотребнадзор призвал россиян старше 60 лет изолироваться
Роспотребнадзор обнародовал на своем сайте рекомендации для людей старше 60 лет, порекомендовав гражданам этой категории изолироваться в связи с распространением коронавируса.
Финансы
Биржевой курс доллара поднялся до 81 рубля
Сегодня, 19 марта, курс российского рубля продолжил снижаться после открытия торгов на Московской бирже.
Музыка
Группа Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»
Происшествия
В Новосибирске установили всех пассажиров рейса, где нашли COVID-19
Все пассажиры, прибывшие рейсом из Москвы в Новосибирск с заболевшей коронавирусом женщиной, установлены, медики работают над сбором анализов и установлением карантина, сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.
Общество
Российские суды приостановят рассмотрение дел из-за коронавируса
Российские суды приостановят рассмотрение дел из-за коронавируса.
Общество
Андрей Аршавин подал в суд на Юлию Барановскую
Футболист Андрей Аршавин подал иск к бывшей спутнице жизни и матери трех общих детей – телеведущей Юлии Барановской.
Политика
Путин призвал быть готовыми к любому развитию событий
Президент России Владимир Путин заявил, что нужно быть готовым к любому развитию событий в связи с распространением коронавируса.
Политика
Эрдоган заявил о неготовности Запада к эпидемии коронавируса
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о неготовности западных стран к эпидемии коронавируса в ходе пресс-конференции в Анкаре, передает РИА Новости.
Общество
В Москве за сутки обнаружен 31 новый случай заражения коронавирусом
В Москве за последние сутки зафиксирован 31 новый случай коронавирусной инфекции.
Происшествия
Сотрудники ФСБ и МВД раскрыли аферу на миллиард рублей
Сотрудники ФСБ и МВД раскрыли аферу на один миллиард рублей.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала при самолечении от коронавируса пить парацетамол
Всемирная организация здравоохранения рекомендовала не использовать ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения от нового коронавируса.
Политика
Мишустин заявил об отсутствии повода для паники из-за коронавируса
Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что на фоне распространения коронавируса повода для паники нет.
Происшествия
Заболевание коронавирусом у жителя Ивановской области подтвердилось
Как сообщили в департаменте здравоохранения Ивановской области, новая коронавирусная инфекция у одного из жителей региона подтвердилась.
Общество
«Коммерсантъ» узнал о возможных проблемах с импортом алкоголя
Крупные импортеры алкоголя начали предупреждать своих контрагентов в России о возможных проблемах с поставками спиртного из-за рубежа, сообщает газета «Коммерсантъ».
Армия и оружие
Террористы взорвали мост на шоссе под Идлибом для срыва патрулирования
Террористы взорвали мост к западу от города Эриха (провинция Идлиб) на трассе "Латакия - Алеппо" (М4) с целью сорвать совместное российско-турецкое патрулирование, сообщает сирийское государственное агентство САНА.
Армия и оружие
Под Калининградом появится радар для наблюдения за всей Европой
Вторая загоризонтная РЛС "Контейнер" для наблюдения за воздушным пространством будет размещена в Калининградской области.
Наука
Коронавирусом чаще болеют люди со второй группой крови
Как оказалось, среди пациентов со II группой крови зараженных было 37,75%.
Экономика
Cargo Logic Air складывает крылья
Британская авиакомпания Алексея Исайкина сворачивает работу Владелец крупнейшего в России грузового авиахолдинга «Волга-Днепр» Алексей Исайкин поставил на паузу работу своей британской авиакомпании Cargo Logic Air и ведет переговоры с британскими авиавластями о приостановке ее сертификата эксплуатанта.
Авто
Ford отзывает в России автомобили Mondeo и Ranger
Компания «Форд Соллерс Холдинг» объявила об отзыве в России 9 318 седанов Ford Mondeo и 9 130 пикапов Ford Ranger, которые были реализованы в период с февраля 2004 года по декабрь 2012 года.
Здоровье
Роспотребнадзор объяснил правила домашнего карантина
Домашний карантин подразумевает запрет выходить из дома даже в магазин или для того, чтобы выбросить мусор.
Общество
Биолог назвала условия прекращения пандемии коронавируса
Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова рассказала РИА Новости о двух факторах, от которых зависит прекращение эпидемии нового коронавируса.
Общество
Врачи не выявили коронавирус у вице-губернатора Петербурга Соколова
Тесты на наличие коронавирусной инфекции у вице-губернатора Санкт-Петербурга Максима Соколова, который 9 марта вернулся из-за рубежа, показали отрицательный результат.
Происшествия
Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе
Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.
Энергетика
Федун назвал цену на нефть катастрофической
Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, является катастрофической.
Здоровье
Губернатор предложил Сергею Панченко стать главным онкологом области
Сегодня на совещании в областной клинической больнице после осмотра центра томотерапии, глава региона Сергей Морозов предложил министру здравоохранения Сергею Панченко стать главным онкологом области.