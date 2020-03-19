Курс доллара перешагнул отметку в 80 рублей, побив рекорд 2016 года, сообщает РИА VladNews.По данным Центробанка, доллар США составляет 80,87 рублей, евро – 88, 24 рублей.

Доллар перешагнул отметку в 80 рублей и побил рекорд 2016 года

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Здоровье Роспотребнадзор призвал россиян старше 60 лет изолироваться Роспотребнадзор обнародовал на своем сайте рекомендации для людей старше 60 лет, порекомендовав гражданам этой категории изолироваться в связи с распространением коронавируса.

Происшествия В Новосибирске установили всех пассажиров рейса, где нашли COVID-19 Все пассажиры, прибывшие рейсом из Москвы в Новосибирск с заболевшей коронавирусом женщиной, установлены, медики работают над сбором анализов и установлением карантина, сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

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Политика Путин призвал быть готовыми к любому развитию событий Президент России Владимир Путин заявил, что нужно быть готовым к любому развитию событий в связи с распространением коронавируса.

Политика Эрдоган заявил о неготовности Запада к эпидемии коронавируса Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о неготовности западных стран к эпидемии коронавируса в ходе пресс-конференции в Анкаре, передает РИА Новости.

Происшествия Заболевание коронавирусом у жителя Ивановской области подтвердилось Как сообщили в департаменте здравоохранения Ивановской области, новая коронавирусная инфекция у одного из жителей региона подтвердилась.

Общество «Коммерсантъ» узнал о возможных проблемах с импортом алкоголя Крупные импортеры алкоголя начали предупреждать своих контрагентов в России о возможных проблемах с поставками спиртного из-за рубежа, сообщает газета «Коммерсантъ».

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Происшествия Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.

Энергетика Федун назвал цену на нефть катастрофической Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, является катастрофической.