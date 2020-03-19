Финансы

Владивосток-НовостиВладивосток-НовостиДоллар перешагнул отметку в 80 рублей и побил рекорд 2016 года

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Курс доллара перешагнул отметку в 80 рублей, побив рекорд 2016 года, сообщает РИА VladNews.По данным Центробанка, доллар США составляет 80,87 рублей, евро – 88, 24 рублей.
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Доллар перешагнул отметку в 80 рублей и побил рекорд 2016 года

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Доллар перешагнул отметку в 81 рубль

ИА Новороссия03:33

Доллар перешагнул рубеж в 80 рублей на торгах. А евро — 88 рублей

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